Citigroup Global Markets Holdings Inc. (США) выпустила очередной транш кредитных нот (credit-linked notes, CLN) под гривневые облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на 550 млн грн со сроком обращения до 19 апреля 2023 года. Согласно сообщению Citigroup на фондовой площадке Euronext Dublin, ценные бумаги включены в листинг 15 мая, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина. Источник: https://biz.censor.net.ua/n3066253
Это размещение произошло 24 апреля , средняя доходность 15,97%
Так вот , сегодня произошло знаковое событие. ВР приняла во втором чтении законопроект #6141 , который существенно упрощает доступ нерезидентов к ОВГЗ. Почему этот закон так важен, и как происходит доступ нерезов детально описано в статье от основного игрока на рынке ОВГЗ компании ICU https://www.icu.ua/ru/about-icu/news/ce ... investorov
Ситигрупп к примеру берет свои 2% что снижает привлекательность для нерезов.С принятием нового закона рынок ОВГЗ для нерезов будет более интересным, ждем подписи президента.
Citigroup Global Markets Holdings Inc. (США) выпустила очередной транш кредитных нот (credit-linked notes, CLN) под гривневые облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на 550 млн грн со сроком обращения до 19 апреля 2023 года. Согласно сообщению Citigroup на фондовой площадке Euronext Dublin, ценные бумаги включены в листинг 15 мая, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина. Источник: https://biz.censor.net.ua/n3066253
Это размещение произошло 24 апреля , средняя доходность 15,97%
Так вот , сегодня произошло знаковое событие. ВР приняла во втором чтении законопроект #6141 , который существенно упрощает доступ нерезидентов к ОВГЗ. Почему этот закон так важен, и как происходит доступ нерезов детально описано в статье от основного игрока на рынке ОВГЗ компании ICU https://www.icu.ua/ru/about-icu/news/ce ... investorov
Ситигрупп к примеру берет свои 2% что снижает привлекательность для нерезов.С принятием нового закона рынок ОВГЗ для нерезов будет более интересным, ждем подписи президента.
Citigroup Global Markets Holdings Inc. (США) выпустила очередной транш кредитных нот (credit-linked notes, CLN) под гривневые облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на 550 млн грн со сроком обращения до 19 апреля 2023 года. Согласно сообщению Citigroup на фондовой площадке Euronext Dublin, ценные бумаги включены в листинг 15 мая, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина. Источник: https://biz.censor.net.ua/n3066253
Это размещение произошло 24 апреля , средняя доходность 15,97%
Так вот , сегодня произошло знаковое событие. ВР приняла во втором чтении законопроект #6141 , который существенно упрощает доступ нерезидентов к ОВГЗ. Почему этот закон так важен, и как происходит доступ нерезов детально описано в статье от основного игрока на рынке ОВГЗ компании ICU https://www.icu.ua/ru/about-icu/news/ce ... investorov
Ситигрупп к примеру берет свои 2% что снижает привлекательность для нерезов.С принятием нового закона рынок ОВГЗ для нерезов будет более интересным, ждем подписи президента.
Ну и посмотрим как нерезы будут входить в ОВГЗ.
Верховна рада ухвалила закон, який ускладнює ідентифікацію бенефіціарів українським банкам.
Про це повідомляє ЦПК.
"Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо сприяння залученню іноземних інвестицій" №6141 дає можливість приховати інформацію щодо кінцевого бенефіціара-покупця будь-якої державної чи приватної акціонерної компанії", - відзначають у ЦПК.
Зазначається, на ухвалення закону в редакції, яка дозволила приховати інформацію про кінцевого власника офшора, який купив цінні папери, особисто наполягав Олег Ляшко та депутат від Опоблоку Олександр Долженков. Лише в такій редакції законопроект отримав необхідні для проходження голоси Радикальної партії та Опоблоку.
"Відповідно до закону №6141 корупціонери, російський бізнес та будь-хто інший можуть таємно заходити в Україну. Українські банки позбавляються обов’язку ідентифікувати реальних власників цінних паперів, якщо їх представлятимуть закордонні банки", - відзначають в ЦПК.
Якщо зараз українські банки зобов’язані ідентифікувати саме кінцевого бенефіціара, то із вступом у дію цього закону вони матимуть справу з номінальними власниками, наприклад, кіпрським банком.
Інформація ж про реального власника знаходитиметься виключно в іноземному банку, який представлятиме інтереси "офшора-інвестора".
Щоб отримати інформацію від іноземного банку про реального власника активів, НАБУ, СБУ чи ГПУ доведеться робити офіційний запит про правову допомогу. Розкриття інформації про бенефіціарів відтепер займатиме від 6 місяців.