В среду торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 26,185/26,200 UAH/USD виртуально, без сделок.
Рано (около 10.06 Киева) выйдя в реальную сферу, котировки безналичного доллара, выросли, оказавшись на отметке 26,21/26,23 UAH/USD. Покупатели СКВ, обзаведясь гривней с погашения Минфином трехмесячных ОВГЗ, продолжают покупать СКВ.
Рынок наличных Днепра утром среды легитимная розница или «окна» касс коммбанков города, как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием». Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.
Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 16 мая с уровней: доллар – 26,00/26,30 UAH/USD, евро – 30,70/31,20 UAH/EUR, рубль - 0,400/0,430 UAH/RUB.
По сравнению изменился с открытием вторника, доллар по спросу и по предложению прибавил по 5,0 коп.
Евро по сравнению с открытием 15 мая по спросу упал на 15,0 коп., по предложению стал ниже на 5,0 коп.
Наличный рубль в среду по сравнению с дебютом 15 мая по спросу понизился на 60 пунктов, по предложению не изменился.
Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на среду понизилось до отметки $1,1840, просев до $1,1836 на закрытии азиатской сессии форекса и снова немного приподнявшись до $1,1839 на открытии торгов в Европе.
Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки радикальной смены тренда на рынке гривневой ликвидности – там обозначилось сужение. Об этом дали понять упавшие по состояние на утро среды остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора с уровня 54 563,8 млн. грн. к отметке 43 574,1 млн. грн., формируя «теоретическую» базу для возможной инициации если не ревальвации, то, во всяком случае, стабилизации курса гривни относительно доллара на межбанке .
К 10.35 безналичный доллар приподнялся к 26,21/26,23 UAH/USD, однако, ввиду состояния гривневой ликвидности, вряд ли курс СКВ поднимется высоко.
Около 11.05 Киева безналичный доллар на межбанке сменил тренд, инициировав снижение и упав на указанное время к отметке 26,19/26,21 UAH/USD, реагируя на сжатие гривневого ресурса и появившиеся продажи СКВ системными игроками.
Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 16 мая показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 26,08/26,16 UAH/USD (по сравнению с открытием вторника спрос вырос на 3,0 коп., предложение прибавило 4,0 коп.); евро – 31,15/31,40 UAH/EUR (по сравнению с открытием 15 мая спрос просел на 5,0 коп., офера не изменились); рубль - 0,405/0,423 UAH/RUB (по сравнению с открытием вторника спрос и предложение не изменились).
На открытии торгов 16 мая в розничном сегменте наблюдался зыбкий баланс спроса и оферов. Обороты «вялые».
Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в среду показал следующие стартовые курсы: доллар – 26,08/26,16 UAH/USD (по сравнению с открытием вторника спрос вырос на 3,0 коп., предложение прибавило 4,0 коп.); евро – 31,15/31,40 UAH/EUR (по сравнению с открытием 15 мая спрос просел на 5,0 коп., офера не изменились); рубль - 0,405/0,423 UAH/RUB (по сравнению с открытием вторника спрос и предложение не изменились).
На старте торгов 16 мая в оптовом сегменте рынка редкие реальные сделки проходили в балансе спрос/предложение.
В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги среды в условиях преобладания розничного (до $2,0 тыс.) клиентского предложения в паре доллар – гривня. Клиенты на моменте пока СКВ не приобретают.
Дата: 16 мая 2018 г.
Рынок наличных Киева 11.18
Мелкий опт «неформал»
$ 26,05/26,13 UAH/USD EUR 31,15/31,25 UAH/EUR
Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 16 мая стартовали в условиях низколиквидного равновесия спроса и предложения.
На 11.28 Киева котировки доллара консолидировались на отметке 26,195/26,205 UAH/USD, сузив спред и прекратив курсовую динамику в сопровождении сбалансированной торговли парой доллар-гривня.
Дополуденная провалившаяся попытка роста курса безналичного доллара сопровождалась признаками стабилизации на рынке гривневого ресурса, о чем дали понять не изменившиеся с уровня 15,25/16,25% годовых ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo.
Это отсутствие динамики пребывает в диссонансе с заметным падением остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.