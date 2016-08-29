Додано: Сер 16 тра, 2018 10:07

Привет из Днепра-4



Около 11.05 Киева безналичный доллар на межбанке сменил тренд, инициировав снижение и упав на указанное время к отметке 26,19/26,21 UAH/USD, реагируя на сжатие гривневого ресурса и появившиеся продажи СКВ системными игроками.



Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 16 мая показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 26,08/26,16 UAH/USD (по сравнению с открытием вторника спрос вырос на 3,0 коп., предложение прибавило 4,0 коп.); евро – 31,15/31,40 UAH/EUR (по сравнению с открытием 15 мая спрос просел на 5,0 коп., офера не изменились); рубль - 0,405/0,423 UAH/RUB (по сравнению с открытием вторника спрос и предложение не изменились).



На открытии торгов 16 мая в розничном сегменте наблюдался зыбкий баланс спроса и оферов. Обороты «вялые».



Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в среду показал следующие стартовые курсы: доллар – 26,08/26,16 UAH/USD (по сравнению с открытием вторника спрос вырос на 3,0 коп., предложение прибавило 4,0 коп.); евро – 31,15/31,40 UAH/EUR (по сравнению с открытием 15 мая спрос просел на 5,0 коп., офера не изменились); рубль - 0,405/0,423 UAH/RUB (по сравнению с открытием вторника спрос и предложение не изменились).



На старте торгов 16 мая в оптовом сегменте рынка редкие реальные сделки проходили в балансе спрос/предложение.



Дата: 16 мая 2018 г. на 11.00

рынок Запорожья:



Опт, «неформал»



$ 26,08/26,14 UAH/USD

€ 31,10/31,25 UAH/EUR

RUB – 0,414/0,419 UAH/RUB



В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги среды в условиях

преобладания розничного (до $2,0 тыс.) клиентского предложения в паре доллар – гривня. Клиенты на моменте пока СКВ не приобретают.





Дата: 16 мая 2018 г.



Рынок наличных Киева 11.18



Мелкий опт «неформал»



$ 26,05/26,13 UAH/USD

EUR 31,15/31,25 UAH/EUR



Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 16 мая стартовали в условиях низколиквидного равновесия спроса и предложения.



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