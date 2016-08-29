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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4958495949604961

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 769
1. Нет сбережений в валюте
11%
81
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
56
4. от 50% до 75%
14%
106
5. более 75%
63%
481
Всього голосів : 769
Повідомлення Додано: Сер 16 тра, 2018 09:13

Доброе утро, коллеги, привет, страна!

В среду торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 26,185/26,200 UAH/USD виртуально, без сделок.

Рано (около 10.06 Киева) выйдя в реальную сферу, котировки безналичного доллара, выросли, оказавшись на отметке 26,21/26,23 UAH/USD. Покупатели СКВ, обзаведясь гривней с погашения Минфином трехмесячных ОВГЗ, продолжают покупать СКВ.

Рынок наличных Днепра утром среды легитимная розница или «окна» касс коммбанков города, как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».
Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.

Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 16 мая с уровней: доллар – 26,00/26,30 UAH/USD, евро – 30,70/31,20 UAH/EUR, рубль - 0,400/0,430 UAH/RUB.

По сравнению изменился с открытием вторника, доллар по спросу и по предложению прибавил по 5,0 коп.

Евро по сравнению с открытием 15 мая по спросу упал на 15,0 коп., по предложению стал ниже на 5,0 коп.

Наличный рубль в среду по сравнению с дебютом 15 мая по спросу понизился на 60 пунктов, по предложению не изменился.

Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на среду понизилось до отметки $1,1840, просев до $1,1836 на закрытии азиатской сессии форекса и снова немного приподнявшись до $1,1839 на открытии торгов в Европе.

Дата: 16 мая 2018 г. на 09.55

Рынок Харькова, «неформальный» опт.

$ - 26,08/26,15 UAH/USD
€ – 31,05/31,30 UAH/EUR
RUB – 0,414/0,419 UAH/RUB

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дядя Caша
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Повідомлення Додано: Сер 16 тра, 2018 09:30

Привет из Днепра-2

Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки радикальной смены тренда на рынке гривневой ликвидности – там обозначилось сужение. Об этом дали понять упавшие по состояние на утро среды остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора с уровня 54 563,8 млн. грн. к отметке 43 574,1 млн. грн., формируя «теоретическую» базу для возможной инициации если не ревальвации, то, во всяком случае, стабилизации курса гривни относительно доллара на межбанке .

К 10.35 безналичный доллар приподнялся к 26,21/26,23 UAH/USD, однако, ввиду состояния гривневой ликвидности, вряд ли курс СКВ поднимется высоко.

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Повідомлення Додано: Сер 16 тра, 2018 09:49

Привет из Днепра-3

По состоянию на 10.45 котировки «американца» на межбанке ожидаемо заморозили рост, консолидировавшись на цифре 26,22/26,23 UAH/USD в сопровождении равновесия покупок и продаж.

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Повідомлення Додано: Сер 16 тра, 2018 10:07

Привет из Днепра-4

Около 11.05 Киева безналичный доллар на межбанке сменил тренд, инициировав снижение и упав на указанное время к отметке 26,19/26,21 UAH/USD, реагируя на сжатие гривневого ресурса и появившиеся продажи СКВ системными игроками.

Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 16 мая показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 26,08/26,16 UAH/USD (по сравнению с открытием вторника спрос вырос на 3,0 коп., предложение прибавило 4,0 коп.); евро – 31,15/31,40 UAH/EUR (по сравнению с открытием 15 мая спрос просел на 5,0 коп., офера не изменились); рубль - 0,405/0,423 UAH/RUB (по сравнению с открытием вторника спрос и предложение не изменились).

На открытии торгов 16 мая в розничном сегменте наблюдался зыбкий баланс спроса и оферов. Обороты «вялые».

Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в среду показал следующие стартовые курсы: доллар – 26,08/26,16 UAH/USD (по сравнению с открытием вторника спрос вырос на 3,0 коп., предложение прибавило 4,0 коп.); евро – 31,15/31,40 UAH/EUR (по сравнению с открытием 15 мая спрос просел на 5,0 коп., офера не изменились); рубль - 0,405/0,423 UAH/RUB (по сравнению с открытием вторника спрос и предложение не изменились).

На старте торгов 16 мая в оптовом сегменте рынка редкие реальные сделки проходили в балансе спрос/предложение.

Дата: 16 мая 2018 г. на 11.00
рынок Запорожья:

Опт, «неформал»

$ 26,08/26,14 UAH/USD
€ 31,10/31,25 UAH/EUR
RUB – 0,414/0,419 UAH/RUB

В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги среды в условиях
преобладания розничного (до $2,0 тыс.) клиентского предложения в паре доллар – гривня. Клиенты на моменте пока СКВ не приобретают.


Дата: 16 мая 2018 г.

Рынок наличных Киева 11.18

Мелкий опт «неформал»

$ 26,05/26,13 UAH/USD
EUR 31,15/31,25 UAH/EUR

Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 16 мая стартовали в условиях низколиквидного равновесия спроса и предложения.

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дядя Caша
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Повідомлення Додано: Сер 16 тра, 2018 10:31

Привет из Днепра-5

На 11.28 Киева котировки доллара консолидировались на отметке 26,195/26,205 UAH/USD, сузив спред и прекратив курсовую динамику в сопровождении сбалансированной торговли парой доллар-гривня.

Дополуденная провалившаяся попытка роста курса безналичного доллара сопровождалась признаками стабилизации на рынке гривневого ресурса, о чем дали понять не изменившиеся с уровня 15,25/16,25% годовых ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo.

Это отсутствие динамики пребывает в диссонансе с заметным падением остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.

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Повідомлення Додано: Сер 16 тра, 2018 10:32

дядя Caша

Вчера НБУ разместил депосертификаты на 14,284 млрд

2,227 млрд овернайт
12,057 млрд - 14 дней

Вчера новый рекорд установлен.
Объем портфеля у физ лиц достиг 1 млрд грн ( гривневые ОВГЗ )
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 16 тра, 2018 10:48

  zzzzzz написав:дядя Caша

Вчера НБУ разместил депосертификаты на 14,284 млрд

2,227 млрд овернайт
12,057 млрд - 14 дней

Вчера новый рекорд установлен.
Объем портфеля у физ лиц достиг 1 млрд грн ( гривневые ОВГЗ )


...и сорвал турпоход в горы на межбанке в эту среду.

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