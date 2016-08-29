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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 16 тра, 2018 11:33
Yuri_T написав: zzzzzz написав:
Объем портфеля у физ лиц достиг 1 млрд грн ( гривневые ОВГЗ )
красивая будет стрижка
В то же время физики в банки только за апрель принесли 9 млрд.грн , а с начала года 16 млрд.грн
Живите своим умом!
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