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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4959496049614962

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 769
1. Нет сбережений в валюте
11%
81
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
56
4. от 50% до 75%
14%
106
5. более 75%
63%
481
Всього голосів : 769
Повідомлення Додано: Сер 16 тра, 2018 11:33

  Yuri_T написав:
  zzzzzz написав:Объем портфеля у физ лиц достиг 1 млрд грн ( гривневые ОВГЗ )

красивая будет стрижка

В то же время физики в банки только за апрель принесли 9 млрд.грн , а с начала года 16 млрд.грн
Живите своим умом!
zzzzzz
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