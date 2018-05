Додано: Сер 16 тра, 2018 15:37

За І квартал 2018 року Україна експортувала аграрної продукції на 4,3 млрд доларів США

https://www.kmu.gov.ua/ua/news/za-i-kvartal-2018-roku-ukrayina-eksportuvala-agrarnoyi-produkciyi-na-43-mlrd-dolariv-ssha

