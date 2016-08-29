Додано: Сер 16 тра, 2018 13:05

Привет из Днепра-8



В среду торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 26,185/26,200 UAH/USD виртуально, без сделок.



Рано (около 10.06 Киева) выйдя в реальную сферу, котировки безналичного доллара, выросли, оказавшись на отметке 26,21/26,23 UAH/USD. Покупатели СКВ, обзаведясь гривней с погашения Минфином трехмесячных ОВГЗ, продолжают покупать СКВ.



Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки радикальной смены тренда на рынке гривневой ликвидности – там обозначилось сужение. Об этом дали понять упавшие по состояние на утро среды остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора с уровня 54 563,8 млн. грн. к отметке 43 574,1 млн. грн., формируя «теоретическую» базу для возможной инициации если не ревальвации, то, во всяком случае, стабилизации курса гривни относительно доллара на межбанке .



Причина заметного снижения объема гривневого навеса, по всей видимости, таится в очередной активизации НБУ на рынке гривневого ресурса – во вторник Институтская разместила свои депосертификаты на сумму 14,284 млрд. грн., из которых «короткие» бумаги (overnight) составили 2,227 млрд. грн., двухнедельные продали на сумму 12,057 млрд. грн., снова обездолив рынок.



К 10.35 безналичный доллар приподнялся к 26,22/26,24 UAH/USD, однако, ввиду состояния гривневой ликвидности, вряд ли курс СКВ поднимется высоко.



По состоянию на 10.45 котировки «американца» на межбанке ожидаемо заморозили рост, консолидировавшись на цифре 26,22/26,23 UAH/USD в сопровождении равновесия покупок и продаж.



Около 11.05 Киева безналичный доллар на межбанке сменил тренд, инициировав снижение и упав на указанное время к отметке 26,19/26,21 UAH/USD, реагируя на сжатие гривневого ресурса и появившиеся продажи СКВ системными игроками.



На 11.28 Киева котировки доллара консолидировались на отметке 26,195/26,205 UAH/USD, сузив спред и прекратив курсовую динамику в сопровождении сбалансированной торговли парой доллар-гривня.



Дополуденная провалившаяся попытка роста курса безналичного доллара сопровождалась признаками стабилизации на рынке гривневого ресурса, о чем дали понять не изменившиеся с уровня 15,25/16,25% годовых ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo.



Это отсутствие динамики пребывает в диссонансе с заметным падением остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.



Пополудни, на 12.08 цена безналичного доллара на межбанке не покинула отметку 26,195/26,205 UAH/USD, удерживаясь на месте балансом спроса и предложения.



Около 13.30 Киева на фоне расширения спреда и фактической неизменности цен (26,19/26,21 UAH/USD) доллара на межбанке , рынок и его участники ушли на обеденный перерыв.

Дилеры и участники торгов направились в трапезную на обед.



Рынок наличных Днепра утром среды легитимная розница или «окна» касс коммбанков города, как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».

Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.



Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 16 мая с уровней: доллар – 26,00/26,30 UAH/USD, евро – 30,70/31,20 UAH/EUR, рубль - 0,400/0,430 UAH/RUB.



По сравнению изменился с открытием вторника, доллар по спросу и по предложению прибавил по 5,0 коп.



Евро по сравнению с открытием 15 мая по спросу упал на 15,0 коп., по предложению стал ниже на 5,0 коп.



Наличный рубль в среду по сравнению с дебютом 15 мая по спросу понизился на 60 пунктов, по предложению не изменился.



Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на среду понизилось до отметки $1,1840, просев до $1,1836 на закрытии азиатской сессии форекса и снова немного приподнявшись до $1,1839 на открытии торгов в Европе.



Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 16 мая показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 26,08/26,16 UAH/USD (по сравнению с открытием вторника спрос вырос на 3,0 коп., предложение прибавило 4,0 коп.); евро – 31,15/31,40 UAH/EUR (по сравнению с открытием 15 мая спрос просел на 5,0 коп., офера не изменились); рубль - 0,405/0,423 UAH/RUB (по сравнению с открытием вторника спрос и предложение не изменились).



На открытии торгов 16 мая в розничном сегменте наблюдался зыбкий баланс спроса и оферов. Обороты «вялые».



Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в среду показал следующие стартовые курсы: доллар – 26,08/26,16 UAH/USD (по сравнению с открытием вторника спрос вырос на 3,0 коп., предложение прибавило 4,0 коп.); евро – 31,15/31,40 UAH/EUR (по сравнению с открытием 15 мая спрос просел на 5,0 коп., офера не изменились); рубль - 0,405/0,423 UAH/RUB (по сравнению с открытием вторника спрос и предложение не изменились).



На старте торгов 16 мая в оптовом сегменте рынка редкие реальные сделки проходили в балансе спрос/предложение.



На 12.00 столичные валютчики-оптовики рапортовали об относительной стабильности цен в паре доллар-гривня на местном рынке (26,06-08/26,10 UAH/USD, евро – 31,10/31,25 UAH/EUR), сопровождаемом низкими оборотами. Сохранить цены позволила сбалансированная, но низколиквидная, торговля в паре доллар-гривня.



По состоянию на 13.40 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о незначительных изменениях в настроении и установлении относительного равновесия покупок и продаж в паре доллар-гривня с незначительным преобладанием предложения СКВ. При этом котировки рынка почти не тронулись с уровней открытия: 26,08/26,14 UAH/USD, евро - 31,00/31,20 UAH/EUR, рубль 0,414/0,418 UAH/RUB.



Около 12.12 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены работавшихся валют не тронулись с уровней открытия (26,10/26,15 UAH/USD, евро – 31,15/31,35 UAH/EUR, рубль 0,405/0,423 UAH/RUB), ограничившись сужением спреда. Радикально ревизовать котировки не было нужды – на рынке города идет равновесная, хотя и вялая торговля в паре доллар-гривня в сопровождении оборотов на уровне ниже среднего.



В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных в среду в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.



Утренние уровни «неформальной» ветки рынка наличных 16 мая по крупным центрам валютообменного бизнеса Украины: Харьков – 26,08/26,15 UAH/USD, евро – 31,05/31,350UAH/EUR, рубль 0,414/0,419 UAH/RUB, Киев опт 26,05/26,13 UAH/USD, мелкий опт и розница, «неформал» 26,05/26,13 UAH/USD, евро (опт) 31,15/31,25 UAH/EUR, мелкий опт и розница, «неформал» - 31,15/31,25 UAH/EUR; Хмельницкий – 26,00/26,15 UAH/USD, евро – 30,90/31,25 UAH/EUR, рубль - 0,405/0,417 RUB/USD, Одесса – опт 26,11/26,15 UAH/USD, розница – 26,05/26,17 UAH/USD; Запорожье – 26,08/26,14 UAH/USD; евро – 31,10/31,25 UAH/EUR, рубль - 0,414/0,419 RUB/USD.



Динамика торгов безналичным долларом в среду в очередной раз подтвердила известный тезис, что «гривня всему голова». Сжатие гривневой ликвидности, ставшее следствием вторничного размещения Нацбанком своих депозитных сертификатов на 14,284 млрд. грн. изъяло с рынка заметную порцию гривневой ликвидности, обеспечив «голодный паёк» пытавшимся играть на повышение спекулянтам межбанка. Кроме того, нынче продолжается бюджетный период, с каждым днем обостряющий интерес бизнеса к активам в нацвалюте.



Этот комплект мероприятий, в которых принял участие и Минфин, разместивший накануне ОВГЗ на «скромные» по нынешним временам 318 млн. грн., стал основной причиной очередной смены тренда и крена средневзвешенного курса доллара на межбанке в сторону снижения, начиная уже с 12.30 Киева.



В оставшиеся до финиша бюджетного периода дни (17-18 мая) вероятность вхождения рынка «зеленого» безнала в боковой тренд заметно выросла. Причем, хотелось бы подчеркнуть, что в этом контексте «боковик» и стабильность нельзя понимать буквально – рынок безналичного «американца» будет «дышать», но, по-видимому, амплитуда дыхания уменьшится.



Незначительный отскок курса наличного доллара, случившийся накануне во второй половине дня и пролонгированный в среду, высоковероятно сменится «мягкой» коррекцией. Поскольку установившееся на межбанке относительное спокойствие и равновесие спроса и предложения понизит нужду в перетоке наличной «зелени» на безналичный рынок.



US