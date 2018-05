Додано: Сер 16 тра, 2018 20:42

Вечерний обзор. Кстати, вечера по-прежнему не торопятся баловать нас добротой.



Курс гривны на МЕЖБАНКОВСКОМ ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ, понизившийся во вторник относительно доллара на 3,96 коп., на торгах среды символически укрепился на 0,26 коп., оказавшись на уровне 26,2082 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте ВАЛЮТНОГО МЕЖБАНКА стартовала 16 мая с уровней предыдущего закрытия 26,185/26,200 UAH/USD «виртуально», без сделок.



Около 10.06 начались реальные сделки, сопровождаясь ростом курса «американца» до 26,21/26,23, а спустя 30 минут, сохранив тенденцию, СКВ поднялась до 26,22/26,24 UAH/USD. Уже в этот час возникли сомнения в продолжительности рост, поскольку состояние гривневой ликвидности оставляло желать лучшего.



Уже к 10.45 пара доллар-гривня на МЕЖБАНКЕ , свернув рост, ограничилась сужением спреда до 26,22/26,23, сопровождаясь установившимся равновесием покупок и продаж, а спустя 20 минут, с 11.05 доллар начал терять в цене: 26,19/26,21 UAH/USD на фоне продаж вступивших в игру системных игроков.

Новая балансировка спроса и предложения наступила около 11.30, дав повод снова сузить маржу до 26,195/26,205 UAH/USD. Доллар не покидал эту цифру до 13.10 Киева, уйдя на обеденный перерыв на фоне более «широких» цен: 26,19/26,21 UAH/USD.



Цены оставались действующими на МЕЖБАНКЕ до 15.40, когда новые продажи СКВ понизили цену последней к 26,185/26,205 UAH/USD.



Эти уровни не изменялись до самого закрытия торгов.



На цифре 26,185/26,205 UAH/USD финишировала сессия ВАЛЮТНОГО МЕЖБАНКА в эту среду.



Большинство сделок на межбанке 16 мая, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 26,2082 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на МЕЖБАНКЕ повысился на 6,62% с 28,0672 UAH/USD до 26,2082 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на МЕЖБАНКЕ снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.



На Depo рынке 16 мая гривня overnight котировалась банками по 15,25/16,25% годовых (с 12.13 Киева - 15,25/16,25 годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 16 мая, сменив «бычий» тренд на «медвежий» потерял в цене по следующим причинам.



Во-первых, доллар понизиться в цене заставила банальная нехватка гривни. К которой приложили руку регулятор и Минфин. Первый, разместив накануне, 15-го свои депозитные сертификаты на сумму 14,284 млрд. грн., ожидал уплату за эти бумаги в среду. 15 мая Минфин тоже «приложил руку» к изъятию с рынка гривневой ликвидности, одновременно пополняя бюджет размещением ОВГЗ на сумму 318 млн. грн. Таким образом, стартовое ралли пары доллар-гривня на МЕЖБАНКЕ очень быстро трансформировалось в ее коррекцию.



Во-вторых, нынче «бюджетная неделя» или период, время платежей бизнеса налогов, для чего требуется приличное количество гривни, ради которой, пребывавшей стараниями НБУ и Минфина в дефиците, участники межбанка продавали доллар.



О том, что на рынке гривневого ресурса к среде образовалась брешь, дали понять провалившиеся с уровня 54 563,8 млн. грн. к отметке 43 574,1 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ. А меж тем, платежи в бюджет надо успеть совершить до 18 мая.



Обороты торгов безналичным долларом на МЕЖБАНКЕ 16 мая понизились, имея для этого следующие основания.



Во-первых, активность покупок СКВ нерезидентами и нашими игроками упала. Потому что покупать доллара было не за что – как указано выше, к среде упала гривневая ликвидность.



Во-вторых, испытывая нехватку нацвалюты, участники межбанка, тем не менее, не торопились расставаться с долларом, ограничиваясь «обязательным минимумом» (50% экспортной выручки) и весьма незначительными суммами ради пополнения гривневого ресурса.



В-третьих, из-за роста цен на наличный доллар, понизился переток более дешевой наличной СКВ на дорогой межбанк. Кроме того, в контексте упомянутой нехватки гривни этот проект потерял свою актуальность.











Наличный «неформальный» рынок в почти всех системных центрах валютообменного бизнеса (Харьков, Днепр, Одесса и Крыжополь) 16 мая в целом рос в цене.

Исключение составил Киев, где котировки «американца» ограничились сужением спреда, просев по менее значимы оферам, а также Запорожье, где рост исключался сохранением преобладания клиентского предложения в течение всей среды, хотя и с очевидным «смягчением» к финишу сессии.



Не исключено, что рост наличного «американца» поддерживался региональными «выбросами» на местные рынки «свежей» гривневой ликвидности. Кроме того, есть вероятность, что, несмотря потерю актуальности перетока более дешевого наличного доллара на дорогой валютный межбанк, реализаторы этого проекта могли столкнуться с падением клиентского «приноса» и были вынуждены приподнять курсы позиции «спрос», заставив «неформалов» сделать то же самое в своем секторе.



Так или иначе, наличный доллар вырос в цене. Как в течение среды, так и по сравнению с закрытием предыдущей сессии. Последнее, однако, не исключено, стало следствием вторничного подскока средневзвешенного курса безналичного «американца» на 3,96 коп.



Подавляющее большинство наличных рынков вышеперечисленных населенных пунктов завершили сессию 16 мая в равновесии спроса и предложения. Которое, однако, не спасло итоговую ликвидность от некоторых потерь – за исключение рынка столицы, продемонстрировавшего в среду заметный рост оборотов, дилеры «налички» остальных городов были вынуждены констатировать некоторое снижение итоговой ликвидности.



Мы не исключаем, что в этом, возможно, «виноват» ставший более выраженным «бычий» тренд наличной пары доллар-гривня, и прогресс на стабильном в течение среды рынке Киева тому свидетельство. Однако эта стабильность не смогла уберечь запорожцев от заметных потерь в оборотах. Правда, местные валютчики винят в регрессе заметное обострение гривнедефицита.



В течение среды биды наличного «неформального» доллара либо не изменились (Киев, Запорожье), либо прибавили 2,0-3,0 коп. Позиция «предложение» наличного доллара 16-го либо потеряла 3,0 коп. (Киев), либо не изменилась (Днепр, Запорожье), либо прибавила 2,0-3,0 коп. (Харьков, Одесса, Крыжополь).



По сравнению с закрытием вторника биды «неформального» наличного «американца» либо не изменились (Киев, Запорожье), либо прибавили 3,0-6,0 коп. (Днепр, Харьков, Одесса, Крыжополь).



Офера наличного доллара по сравнению с 15 мая либо не изменились (Запорожье), либо выросли на 1,0-7,0 коп. (минимальный «привес» был на рынке столицы, максимальный – в Одессе).



Таким образом, на рынке наличных в первую очередь в зависимости от степени обеспечения гривневой ликвидностью, вновь наблюдался заметный «ассортимент» внутридневной и межсессионной динамики на фоне очевидного «однообразия» в отношении настроения: большинство рынков отторговали среды у равновесии покупок и продаж, которое, однако, не спасло их от некоторого регресса на участке ликвидности. За исключением «проснувшегося» наконец рынка столицы.



А теперь самое время поговорить о подробностях торгов 16 мая на «неформальном» наличном рынке Днепра, клиенты которого снова порадовали равновесием покупок и продаж, что не привело, однако к бонусам в итоговой ликвидности.



Впрочем, по порядку.



Торги 16 мая в мелкооптовом и розничном сегменте «неформальной» ветки рынка наличных Днепра завершилась уровнями: доллар – 26,10/26,16 UAH/USD, евро – 31,10/31,30 UAH/EUR, рубль – 0,405/0,423 UAH/RUB.



Розничный сегмент наличного рынка Днепра начал торги среды в условиях зыбкого равновесия покупок и продаж в паре доллар-гривня.



Ближе к полудню баланс сохранился, причем для этого не требовалось ревизовать действующие цены по причине баланса спрос/предложение, а равновесие покупок и продаж дало возможность дилерам сузить спред в наличной паре доллар-гривня.



Около 12.12 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены работавшихся валют де-факто не тронулись с уровней открытия, ограничившись сжатием маржи - 26,10/26,15 UAH/USD, евро – 31,15/31,35 UAH/EUR, рубль 0,405/0,423 UAH/RUB.



Радикально ревизовать котировки не было нужды – на рынке города шла равновесная, хотя и не очень активная торговля в паре доллар-гривня в сопровождении оборотов на уровне ниже среднего.



После обеда на рынке Днепра сохранилось равновесие покупок и продаж в паре доллар-гривня, которое дилерам уже не требовалось поддерживать ревизиями действующих цен.

Торговая активность после обеда едва заметно выросла.



По итогам дня, несмотря на равновесие покупок и продаж, обороты немного просели, заслужив от дилеров мелкого опта и розницы «четверку»» и понизив показатели предыдущей сессии. Не исключено, в этот вина «бычьего» тренда на местном рынке наличных в паре доллар-гривня.



В течение среды биды наличного «неформального» розничного доллара прибавили 2,0 коп. офера не изменились.



Меж тем, по сравнению с закрытием вторника позиция «спрос» наличного розничного «неформального» доллара в Днепре выросла на 3,0 коп., предложение прибавило 2,0 коп.



Те же слова, из-за символического отличия между мелкооптовым и оптовым рынками днепровской «неформальной» «налички» уместны и для оптового сегмента, «зеленые» торги среды в котором завершились уровнями 26,10/26,16 UAH/USD.



До полудня оптовая наличная пара доллар-гривня в Днепре работалась в балансе спроса и предложения, и это равновесие, не требовало ценового «вмешательства», за исключением сужения спреда и более заметного повышения бидов.



По состоянию на полдень на «неформальном» оптовом наличном рынке Днепра цены работавшихся консолидировались на уровне: 26,10/26,15 UAH/USD, евро – 31,15/31,35 UAH/EUR, рубль 0,405/0,423 UAH/RUB, сопровождаясь ликвидностью на уровне «ниже среднего».



После обеда на рынке Днепра в оптовом сегменте сохранилась сбалансированная торговля, которая как считали местным оптовики-«неформалы», практически не нуждалась в ценовом регулировании.



Оптовики немного приподняли офера, одновременно сохраняя равновесие покупок и продаж.



Последнее, однако, не сумело обеспечить достойную итоговую ликвидность. Обороты, заслужив от дилеров днепровского опта «четверку с минусом», констатировали ухудшение хороших показателей предыдущей сессии.



На протяжении 16 мая биды оптового «неформального» наличного доллара в Днепре повысились на 2,0 коп., офера не претерпели изменений.



По сравнению с закрытием 15 мая биды наличного оптового «неформального» доллара в Днепре выросли на 3,0 коп., позиция «предложение» поднялась на 2,0 коп.



В свою очередь оптовый наличный евро на «неформальном» наличном рынке Днепра завершил торги 16 мая уровнями 31,10/31,30 UAH/EUR, констатировав в течение среды пятикопеечное снижение бидов на фоне десятикопеечной потери оферов.



По сравнению с закрытием вторника биды оптового наличного евро в Днепре не изменились, офера потеряли 5,0 коп.



Со слов дилеров-«неформалов» наличных рынков большинства вышеперечисленных городов, им в течение 16 мая, приходилось заниматься пребывающей в состоянии равновесия покупок и продаж пары наличной парой доллар-гривня, стараясь аккуратным повышением действующих котировок с одной стороны обеспечить приемлемую ликвидность сделок, с другой, сохранить текущее равновесие спроса и предложения.



При этом наши дилеры перманентной внутридневной коррекцией цен наличного евро реагировали на стартовавшее с 10.30 Киева динамичное снижение пары евро-доллар мирового рынка forex. На первый взгляд недостаточно заметная реакция ценовой динамики наличной пары евро-доллар в Украине на «европад в миру» поясняется внутридневным ростом наличного доллара.



Этого недостаточно, и нам для внесения окончательной ясности надо появиться на мировом валютном рынке, с тем, чтобы окончательно расставить все точки над «i» в этом вопросе и в анализе динамики пары евро-доллар снять все вопросы и окончательно прояснить ситуацию.



Как оказалось, в течение украинской части мирового валютного рынка в среду (08.00-18.00 Киева) кросс-курс пары евро-доллар изменялся с уровня $1,1832 к отметке $1,1785, констатировав внутридневное его снижение на заметные 47 пунктов.



Полагаю, наши дилеры наличного рынка адекватно отреагировали на эту динамику пары евро-доллар на мировом рынке forex, учтя при этом внутридневное подорожание наличной пары доллар-гривня.



Заметим, однако, что это пояснение ситуации с парой евро-доллар на мировом валютном рынке и попытки обнаружить ее связь с настроениями в паре евро-гривня в Украине не освобождает нас от комментария «по поводу». Включая остальные системные мировые валюты.



Стало быть, стартовав 16 мая на азиатской сессии форекса с уровня $1,1840 пара евро-доллар до начала европейской сессии форекса не покидала диапазон $1,1820-1,1832.



Старт европейских торгов, как всегда, сопровождался выросшей волатильностью и подскоком пары около 10.30 до уровня $1,1850, с которого началась динамичная коррекция, приведшая евро по состоянию на 16.00 Киева ко внутридневному минимуму $1,1765. Кстати, это минимальное значение пары евро-доллар в 2018 году.

Естественно, спекулянты выкупили эти низы, и пара инициировала рост, сумев к 20.00 Киева отметиться на цифре $1,1815. В дальнейшем символическое снижение вернуло евро к отметке $1,1810, которую пара евро-доллар не покидала до 21.20 Киева…



Впрочем, это уже другая история, к которой мы еще вернемся, а нам предстоит привычная работа: попытаться по возможности правдоподобно пояснить эту динамику мирового форекса с помощью профильных гуру.



Евро по состоянию на 15.55 Киева упал к новым многомесячным минимумам $1,1770, а индекс доллара USDX продолжил ралли выше 93,60 пункта, достигнув 5-месячных максимумов после сильных цифр по промпроизводству США.



Промышленное производство в США в апреле выросло на 0,7% по сравнению с предыдущим месяцем и на 3,5%. Загруженность производственных мощностей в апреле выросла на 0,4 процентного пункта, до 78%, что является максимальным уровнем за последние три года.



Курс доллара США повышается в ходе торгов в среду из-за продолжающегося повышения доходности американских гособлигаций, при этом негативом для евро выступают новости из Италии.



Евро по состоянии на 16.15 Киева торгуется в районе $1,1784 против $1,1838 на закрытие прошлой сессии.



Курс евро к иене находится в указанный час в районе ¥129,73 по сравнению со ¥130,63 в предыдущий рабочий день.



Курс доллара составляет ¥110,07 против ¥110,35 во вторник.



Индекс доллара USDX, показывающий стоимость доллара США относительно шести основных мировых валют, поднялся на 0,28% - до 93,54 пункта. Ранее в ходе торгов он достигал 93,55 пункта, что является максимальным уровнем в 2018 году.



Индикатор WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 основных мировых валют, увеличился в среду на 0,05%.



Курс доллара традиционно движется в одном направлении с процентными ставками американских госбумаг. Во вторник доходность десятилетних US Treasuries поднялась выше отметки в 3%, до максимального уровня с 2011 года.



Аналитики Pimco прогнозируют, что данный показатель в оставшуюся часть года будет находиться в диапазоне от 3% до 3,5% годовых, поскольку Федеральная резервная система США продолжит повышать процентные ставки.



Один из представителей итальянской партии «Лига» Армандо Сири сообщил телеканалу LA7 в среду, что партии обсуждают возможность обращения к Европейскому центральному банку, у которого намерены потребовать списания долга страны в размере Є250 млрд. Ранее газета Huffington Post сообщила, что такая возможность обсуждается в ходе переговоров.



Также The Financial Times опубликовала материал, в котором обсуждается черновой проект платформы будущего коалиционного правительства итальянских популистских партий, предусматривающей механизм выхода из Европейского союза.



«В связи с этим евро может существенно сдать свои позиции даже по сравнению с фунтом стерлингов. Однако, как было недавно замечено, ирония в том, что без Италии в составе ЕС евро существенно укрепится», - отмечается в сообщении Saxo Bank.



Итальянская партия «Лига» и движение «Пять звезд» продолжают переговоры о формировании правительства. В среду они должны провести финальную встречу, в ходе которой намерены урегулировать оставшиеся противоречия. Выборы в Италии прошли 4 марта, однако пока победившие партии так и не смогли договориться о формировании коалиционного правительства. Президент Италии Серджио Маттарелла был вынужден неоднократно сдвигать сроки для того, чтобы избежать повторных выборов.



Евро продолжает испытывать давление продаж, поскольку трейдеры увидели мало свидетельств сильного восстановления в зоне евро после спада в первом квартале, а в Италии появились и политические риски. Евро достиг нового минимума, поскольку политика остается на радаре трейдеров. Центральные банки остаются основной движущей силой рынка. Они способствовали росту волатильности в паре евро-доллар, поскольку встречи ФРС и ЕЦБ могли бы закрепить ожидания дальнейшего расхождения в политике двух ЦБ.



Показатель волатильности, который охватывает июньские встречи, вырос выше среднего уровня за последние два года и достиг пика более чем за два месяца, так как рынок ожидает, что Федрезерв в этом году продолжит повышать ставки, а ЕЦБ изменит свой прогноз сроков окончания QE. В интервью Financial Times вице-президент ЕЦБ Виторио Констанцио сказал, что он «не ждет ничего от следующего саммита». Президент Марио Драги выступает на коллоквиуме в честь выхода на пенсию Констансио, там же выступят Бенуа Кере и Питер Прат.



Пара евро-доллар снижается на 0,3% до $1,1804 по состоянию на 16.45 Киева.



Ранее в среду валюта падала до $1,1763. Это произошло после выхода в еврозоне окончательного апрельского индекса потребительской инфляции, который подтвердил ее замедление.



Популистские партии Италии заявляют, что структура европейского экономического управления требует переосмысления с европейскими партнерами, согласно совместному заявлению «Пяти звезд» и «Лиги».



Эти новости оставили итальянские облигации под давлением.



Итальянская партия «Лига» и движение «Пять звезд» продолжают переговоры о формировании правительства. В среду они должны провести финальную встречу, в ходе которой намерены урегулировать оставшиеся противоречия. Выборы в Италии прошли 4 марта, однако пока победившие партии так и не смогли договориться о формировании коалиционного правительства. Президент Италии Серджио Маттарелла был вынужден неоднократно сдвигать сроки для того, чтобы избежать повторных выборов.



Алгоритмические роботы, или быстрых деньги, продолжают продавать евро на отскоках вверх после «медвежьих» прорывов технических уровней в единой валюте, в то время как макросчета также более активно участвуют в открытии шортов на этой неделе, чем в начале мая, поскольку меняется цена премии за риск, сказали два дилера в Европе.



Доллар тем временем колебался между прибылью и убытками и оставался около четырехмесячного максимума, так как трейдеры в целом смешанно оценили данные по США в среду, включая начало строительств жилья, которые вышли чуть хуже, за исключением разрешений на строительство, которые оказались лучше, а также промышленное производство, которое оказалось чуть лучше прогнозов.



Эти данные способствовали небольшому повышению уровня доходности облигаций США до 3,0668%. Во вторник после отчета о розничных продажах доходность подскочила почти до 3,10%.



Аналитики Pimco прогнозируют, что данный показатель в оставшуюся часть года будет находиться в диапазоне от 3% до 3,5% годовых, поскольку Федрезерв США продолжит повышать процентные ставки.



Нынче аппетит к риску немного понизился по сравнению со вторником. На 20.45 Киева индекс Dow Jones демонстрирует сдержанный рост, повысившись на 0,29% к цифре 24 779,04 пункта. Тем не менее, в комплекте с неважной статистикой по еврозоне, этого оказалось достаточно для консолидации пары евро-доллар по состоянию на 20.50 Киева у отметки $1,1810…



Мы по-прежнему считаем, что на сколь-нибудь значимый отскок в паре евро-доллар, все-таки можно рассчитывать. Хотя в контексте признаков замедления динамики европейской экономики и снижения поддержки евро с этой стороны, оптимизма в наших ожиданиях стало меньше. К тому же экспортерам еврозоны будет небесполезно некоторое ослабление единой валюты….



Таким был информационный фон для внутридневной динамики пары евро-доллар и остальных системных валют на мировом форексе.



Мы довольно подробно попытались пояснить поведение пары евро-доллар на мировом валютном рынке, на которое довольно спокойной и сообразной курсовой динамикой «отвечали» «неформальные» дилеры оптового сегмента рынка наличных Днепра. Во всяком случае, в пределах украинской сессии форекса.



Уточним, что, не дождавшись окончательной определенности в ситуации в паре евро-доллар на мировом рынке forex, дилеры розничного и мелкооптового сегмента «неформального» наличного рынка Днепра завершили торги среды уровнями 31,10/31,30 UAH/EUR, констатировав при этом внутридневное пятикопеечное снижение бидов на фоне десятикопеечной потери оферов этой СКВ.



Двигающийся обычно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль на сей раз вел себя «консервативно», не изменившись в течение 16 мая ни по спросу, ни по предложению.



Торги рублем в среду в оптовом сегменте «неформального» наличного рынка Днепра завершились уровнями 0,405/0,423 UAH/RUB.



По сравнению с закрытием вторника биды и офера оптового рубля не изменились.



Со слов дилеров днепровского опта, ликвидность в секторе рубля 16 мая, как и ранее, была по сути нулевой. Ненадежные и являющиеся заложниками нефтецен «деревянные» деньги враждебной Украине и остальному миру страны у нас не пользуются популярностью.



Резюмируя вышеизложенное, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового сегмента «неформальной» ветки рынка наличных Днепра в среду, заслужив «четверку с минусом», ухудшила хорошие показатели предыдущей сессии.



Наличный евро в розничном и мелкооптовом сегменте «неформальной» ветки рынка Днепра к вечеру среды пытались работать по не изменившемуся с закрытия вторника спросу и потерявшему 5,0 коп. предложению.



Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 16 мая по спросу и по предложению не изменились.



Динамика торгов безналичным долларом в среду в очередной раз подтвердила известный тезис, что «гривня всему голова». Сжатие гривневой ликвидности, ставшее следствием вторничного размещения Нацбанком своих депозитных сертификатов на 14,284 млрд. грн.



Это изъяло с рынка заметную порцию гривневой ликвидности, обеспечив «голодный паёк» пытавшимся играть на повышение спекулянтам межбанка. Кроме того, нынче продолжается бюджетный период, с каждым днем обостряющий интерес бизнеса к активам в нацвалюте.



Этот комплект мероприятий, в которых принял участие и Минфин, разместивший накануне ОВГЗ на «скромные» по нынешним временам 318 млн. грн., стал основной причиной очередной смены тренда и крена средневзвешенного курса доллара на межбанке в сторону символического итогового снижения, начиная уже с 12.30 Киева.



В оставшиеся до финиша бюджетного периода дни (17-18 мая) вероятность вхождения рынка «зеленого» безнала в боковой тренд заметно выросла. Причем, хотелось бы подчеркнуть, что в этом контексте «боковик» и стабильность нельзя понимать буквально – рынок безналичного «американца» будет «дышать», но, по-видимому, амплитуда дыхания уменьшится.



Нелишне напомнить о постепенном включении в игру фактора, оппонирующего вышеперечисленным мероприятиям Минфина и Нацбанка. Речь идет о порционном наращивании гривневой ликвидности посредством компенсации НДС, которое межбанк пока не почувствовал, но, вероятно, заметит к финишу текущей недели.



Незначительный отскок курса наличного доллара, случившийся накануне во второй половине дня и пролонгированный в среду, высоковероятно сменится «мягкой» коррекцией. Поскольку установившееся на межбанке относительное спокойствие и равновесие спроса и предложения понизит нужду в перетоке наличной «зелени» на безналичный рынок.



