ЛАД написав:Не хотелось бы, чтобы от очередной резкой девальвации страдал весь народ. В конце концов, сколько можно.
Не особо верю в какую-то резкую девальвацию, и так доходы граждан в долларовом эквиваленте, если не ошибаюсь на последнем месте в Европе. А что дальше, чтобы папуасы из Африки нас обогнали в уровне доходов? Это событие из невероятных. У нас в стране достаточно высокий в сравнению с Африкой уровень образования, не пустыня, а чернозёмы, худо-бедно промышленность, порты. Да собственно и опыт есть как пинком под зад власти гонять.
В чому проявляється високий рівень освіти?В торгівлі в будках,ларьках і на базарах?Як на мене рівень освіти один з найнижчих у світі і тому ні наші атестати,ні дипломи жодна цивілізована країна навіть не розглядає.Напевне не хочуть мати рівень наших доріг і нашої продукції,яку фахівці з нашою освітою випускають у нас.
Деградация отечественного образования началась еще в 80-тых прошлого века, усугубившись впоследствии. Однако, зачем ломать по этому поводу стулья на валютной ветке?
А по стране оказывается пошли итальянские забастовки.
Сегодня уже 4 день идет забастовка на УЗ.
Оскільки більшість рухомого складу ПАТ «Укрзалізниця» давно відслужило свій ресурс і його експлуатація у такому стані практично неможлива, бо у будь-який час механізми можуть вийти з ладу і спричинити аварію, дотримання інструкцій фактично паралізувало роботу депо у Кременчуці, Полтаві, Запоріжжі, Кривому Розі, Синельниковому, Дарниці (м.Київ) та Коростені. Принаймні, вантажні перевезення у цих депо не здійснюються через несправність локомотивів.
Вчера на МитталСтил Кривой Рог началась забастовка которая грозит остановкой предприятия.Работники железнодорожного цеха в строгом соответствии с инструкциями не начинают работать на неисправных локомотивах что грозит остановкой предприятия. http://www.kvpu.org.ua/uk/news/4/2795-a ... nyv-robotu
В четверг торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 26,185/26,205 UAH/USD виртуально, без сделок.
Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки смягчения тренда на рынке гривневой ликвидности – там обозначилось замедление сужения. Об этом дали понять слегка понизившиеся по состояние на утро четверга остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора с уровня 43 574,1 млн. грн. к отметке 43 177,4 млн. грн., оставляя «открытым вопрос» о стабилизации курса гривни относительно доллара на межбанке .
Рынок наличных Днепра утром четверга легитимная розница или «окна» касс коммбанков города, как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием». Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.
Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 17 мая с уровней: доллар – 26,00/26,30 UAH/USD, евро – 30,60/31,20 UAH/EUR, рубль - 0,400/0,430 UAH/RUB.
По сравнению изменился с открытием среды, доллар по спросу и по предложению не изменился.
Евро по сравнению с открытием 16 мая по спросу упал на 10,0 коп., по предложению не претерпел изменений.
Наличный рубль в четверг по сравнению с дебютом 16 мая по спросу и по предложению не изменился.
Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на четверг понизилось до отметки $1,1809, просев до $1,1795 на закрытии азиатской сессии форекса и снова немного приподнявшись до $1,1804 на открытии торгов в Европе.
Рано (около 10.09 Киева) выйдя в реальную сферу, котировки безналичного доллара, выросли, оказавшись на отметке 26,20/26,22 UAH/USD. Эксперты предрекают повторения в четверг сценария предыдущих торгов, замечая, что новые правила работы на валютном рынке вряд ли что-то сильно изменят.
zzzzzz написав:А по стране оказывается пошли итальянские забастовки.
Сегодня уже 4 день идет забастовка на УЗ.
Оскільки більшість рухомого складу ПАТ «Укрзалізниця» давно відслужило свій ресурс і його експлуатація у такому стані практично неможлива, бо у будь-який час механізми можуть вийти з ладу і спричинити аварію, дотримання інструкцій фактично паралізувало роботу депо у Кременчуці, Полтаві, Запоріжжі, Кривому Розі, Синельниковому, Дарниці (м.Київ) та Коростені. Принаймні, вантажні перевезення у цих депо не здійснюються через несправність локомотивів.
Вчера на МитталСтил Кривой Рог началась забастовка которая грозит остановкой предприятия.Работники железнодорожного цеха в строгом соответствии с инструкциями не начинают работать на неисправных локомотивах что грозит остановкой предприятия. http://www.kvpu.org.ua/uk/news/4/2795-a ... nyv-robotu
По стране денежные платежи ходят? Тогда ближе к телу. В смысле, к профилю ветки.