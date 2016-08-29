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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4961496249634964

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 769
1. Нет сбережений в валюте
11%
81
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
56
4. от 50% до 75%
14%
106
5. более 75%
63%
481
Всього голосів : 769
Повідомлення Додано: Чет 17 тра, 2018 08:09

  Qwerty написав:
  freeze написав:
  ЛАД написав:Не хотелось бы, чтобы от очередной резкой девальвации страдал весь народ. В конце концов, сколько можно.


Не особо верю в какую-то резкую девальвацию, и так доходы граждан в долларовом эквиваленте, если не ошибаюсь на последнем месте в Европе.
А что дальше, чтобы папуасы из Африки нас обогнали в уровне доходов?
Это событие из невероятных. У нас в стране достаточно высокий в сравнению с Африкой уровень образования, не пустыня, а чернозёмы, худо-бедно промышленность, порты. Да собственно и опыт есть как пинком под зад власти гонять.

В чому проявляється високий рівень освіти?В торгівлі в будках,ларьках і на базарах?Як на мене рівень освіти один з найнижчих у світі і тому ні наші атестати,ні дипломи жодна цивілізована країна навіть не розглядає.Напевне не хочуть мати рівень наших доріг і нашої продукції,яку фахівці з нашою освітою випускають у нас.


Деградация отечественного образования началась еще в 80-тых прошлого века, усугубившись впоследствии. Однако, зачем ломать по этому поводу стулья на валютной ветке?

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дядя Caша
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Повідомлення Додано: Чет 17 тра, 2018 08:28

А по стране оказывается пошли итальянские забастовки.

Сегодня уже 4 день идет забастовка на УЗ.
Оскільки більшість рухомого складу ПАТ «Укрзалізниця» давно відслужило свій ресурс і його експлуатація у такому стані практично неможлива, бо у будь-який час механізми можуть вийти з ладу і спричинити аварію, дотримання інструкцій фактично паралізувало роботу депо у Кременчуці, Полтаві, Запоріжжі, Кривому Розі, Синельниковому, Дарниці (м.Київ) та Коростені. Принаймні, вантажні перевезення у цих депо не здійснюються через несправність локомотивів.

http://www.kvpu.org.ua/uk/news/4/2794-p ... korostenia

Вчера на МитталСтил Кривой Рог началась забастовка которая грозит остановкой предприятия.Работники железнодорожного цеха в строгом соответствии с инструкциями не начинают работать на неисправных локомотивах что грозит остановкой предприятия.
http://www.kvpu.org.ua/uk/news/4/2795-a ... nyv-robotu
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 17 тра, 2018 09:05

Доброе утро, коллеги, привет, страна!

В четверг торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 26,185/26,205 UAH/USD виртуально, без сделок.

Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки смягчения тренда на рынке гривневой ликвидности – там обозначилось замедление сужения. Об этом дали понять слегка понизившиеся по состояние на утро четверга остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора с уровня 43 574,1 млн. грн. к отметке 43 177,4 млн. грн., оставляя «открытым вопрос» о стабилизации курса гривни относительно доллара на межбанке .

Рынок наличных Днепра утром четверга легитимная розница или «окна» касс коммбанков города, как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».
Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.

Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 17 мая с уровней: доллар – 26,00/26,30 UAH/USD, евро – 30,60/31,20 UAH/EUR, рубль - 0,400/0,430 UAH/RUB.

По сравнению изменился с открытием среды, доллар по спросу и по предложению не изменился.

Евро по сравнению с открытием 16 мая по спросу упал на 10,0 коп., по предложению не претерпел изменений.

Наличный рубль в четверг по сравнению с дебютом 16 мая по спросу и по предложению не изменился.

Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на четверг понизилось до отметки $1,1809, просев до $1,1795 на закрытии азиатской сессии форекса и снова немного приподнявшись до $1,1804 на открытии торгов в Европе.

Дата: 17 мая 2018 г. на 09.58

Рынок Харькова, «неформальный» опт.

$ - 26,10/26,16 UAH/USD
€ – 31,00/31,22 UAH/EUR
RUB – 0,416/0,422 UAH/RUB

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дядя Caша
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Повідомлення Додано: Чет 17 тра, 2018 09:13

Привет из Днепра-2

Рано (около 10.09 Киева) выйдя в реальную сферу, котировки безналичного доллара, выросли, оказавшись на отметке 26,20/26,22 UAH/USD. Эксперты предрекают повторения в четверг сценария предыдущих торгов, замечая, что новые правила работы на валютном рынке вряд ли что-то сильно изменят.

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дядя Caша
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Повідомлення Додано: Чет 17 тра, 2018 09:18

Re: Валютный рынок в контексте

  zzzzzz написав:А по стране оказывается пошли итальянские забастовки.
Сегодня уже 4 день идет забастовка на УЗ.

так, шо за зрадофільство? в країні стабільність та покращення
bred
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 тра, 2018 09:24

  zzzzzz написав:А по стране оказывается пошли итальянские забастовки.

Сегодня уже 4 день идет забастовка на УЗ.
Оскільки більшість рухомого складу ПАТ «Укрзалізниця» давно відслужило свій ресурс і його експлуатація у такому стані практично неможлива, бо у будь-який час механізми можуть вийти з ладу і спричинити аварію, дотримання інструкцій фактично паралізувало роботу депо у Кременчуці, Полтаві, Запоріжжі, Кривому Розі, Синельниковому, Дарниці (м.Київ) та Коростені. Принаймні, вантажні перевезення у цих депо не здійснюються через несправність локомотивів.

http://www.kvpu.org.ua/uk/news/4/2794-p ... korostenia

Вчера на МитталСтил Кривой Рог началась забастовка которая грозит остановкой предприятия.Работники железнодорожного цеха в строгом соответствии с инструкциями не начинают работать на неисправных локомотивах что грозит остановкой предприятия.
http://www.kvpu.org.ua/uk/news/4/2795-a ... nyv-robotu


По стране денежные платежи ходят? Тогда ближе к телу. В смысле, к профилю ветки. :mrgreen:

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дядя Caша
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Повідомлення Додано: Чет 17 тра, 2018 09:33

Привет из Днепра-3

До 10.30 котировки доллара на межбанке "топтались на месте", не покидая отметку 26,20/26,22 UAH/USD.

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дядя Caша
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Повідомлення Додано: Чет 17 тра, 2018 09:44

дядя Caша
НБУ еще не дал свежие данные по остаткам ОВГЗ.
Интересно сколько нерезов пойдет на выход.
К сожалению НБУ очень часто задерживает публикации ((
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 17 тра, 2018 09:46

Привет из Днепра-4

Реализуя прогноз наших консультантов, котировки «американца» с 10.35 Киева инициировали снижение, оказавшись в это время на уровне 26,19/26,21 UAH/USD.

Дата: 17 мая 2018 г.

Рынок наличных Киева 10.36

Мелкий опт «неформал»

$ 26,03-06/26,08-13 UAH/USD
EUR 31,00-05/31,15-20 UAH/EUR

Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 17 мая стартовали очень «широко» в условиях низколиквидного равновесия спроса и предложения.

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дядя Caша
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