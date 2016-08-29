Додано: Чет 17 тра, 2018 09:05

Доброе утро, коллеги, привет, страна!



В четверг торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 26,185/26,205 UAH/USD виртуально, без сделок.



Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки смягчения тренда на рынке гривневой ликвидности – там обозначилось замедление сужения. Об этом дали понять слегка понизившиеся по состояние на утро четверга остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора с уровня 43 574,1 млн. грн. к отметке 43 177,4 млн. грн., оставляя «открытым вопрос» о стабилизации курса гривни относительно доллара на межбанке .



Рынок наличных Днепра утром четверга легитимная розница или «окна» касс коммбанков города, как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».

Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.



Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 17 мая с уровней: доллар – 26,00/26,30 UAH/USD, евро – 30,60/31,20 UAH/EUR, рубль - 0,400/0,430 UAH/RUB.



По сравнению изменился с открытием среды, доллар по спросу и по предложению не изменился.



Евро по сравнению с открытием 16 мая по спросу упал на 10,0 коп., по предложению не претерпел изменений.



Наличный рубль в четверг по сравнению с дебютом 16 мая по спросу и по предложению не изменился.



Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на четверг понизилось до отметки $1,1809, просев до $1,1795 на закрытии азиатской сессии форекса и снова немного приподнявшись до $1,1804 на открытии торгов в Европе.



Дата: 17 мая 2018 г. на 09.58



Рынок Харькова, «неформальный» опт.



$ - 26,10/26,16 UAH/USD

€ – 31,00/31,22 UAH/EUR

RUB – 0,416/0,422 UAH/RUB



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