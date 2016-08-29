После погашения портфель нерезов сократился всего на 170 млн.грн )
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 17 тра, 2018 09:59
Живите своим умом!
Додано: Чет 17 тра, 2018 10:02
Привет из Днепра-5
Около 10.56 коррекция безналичного «американца» на межбанке потеряла темп, а доллар замер на цифре 26,190/26,205 UAH/USD, сопровождаясь сбалансированной, но пока низколиквидной торговлей.
Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 17 мая показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 26,08/26,15 UAH/USD (по сравнению с открытием среды спрос не изменился, предложение просело на 1,0 коп.); евро – 31,10/31,30 UAH/EUR (по сравнению с открытием 16 мая спрос просел на 5,0 коп., офера упали на 10,0 коп.); рубль - 0,405/0,423 UAH/RUB (по сравнению с открытием среды спрос и предложение не изменились).
На открытии торгов 17 мая в розничном сегменте наблюдался баланс спроса и оферов. Обороты «вялые».
Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в четверг показал следующие стартовые курсы: доллар – 26,08/26,15 UAH/USD (по сравнению с открытием среды спрос не изменился, предложение просело на 1,0 коп.); евро – 31,10/31,30 UAH/EUR (по сравнению с открытием 16 мая спрос просел на 5,0 коп., офера упали на 10,0 коп.); рубль - 0,405/0,423 UAH/RUB (по сравнению с открытием среды спрос и предложение не изменились).
На старте торгов 17 мая в оптовом сегменте рынка редкие реальные сделки проходили в балансе спрос/предложение.
US
Додано: Чет 17 тра, 2018 10:10
Привет из Днепра-6
По состоянию на 11.06 Киева безналичный доллар на межбанке , возобновив откат, просел к отметке 26,185/26,195 UAH/USD, реагируя на появление продаж системных игроков.
Дата: 17 мая 2018 г. на 11.10
рынок Запорожья:
Опт, «неформал»
$ 26,10/26,14 UAH/USD
€ 31,00/31,20 UAH/EUR
RUB – 0,417/0,420 UAH/RUB
В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги четверга в условиях
сбалансированной торговли оптовыми (до $40,0 тыс.) партиями доллара.
US
Додано: Чет 17 тра, 2018 10:15
Re: Валютный рынок в контексте
Шановний ДС!
Де всі?
Що, Ви всіх їх забанили-перебанили?
Додано: Чет 17 тра, 2018 10:51
Додано: Чет 17 тра, 2018 10:51
Привет из Днепра-7
На 11.28 Киева котировки доллара все еще не покинули отметку 26,185/26,195 UAH/USD в сопровождении сбалансированной торговли парой доллар-гривня.
Дополуденная провалившаяся попытка роста курса безналичного доллара, повторив сюжет предыдущего дня, сопровождалась признаками стабилизации на рынке гривневого ресурса, о чем дали понять не изменившиеся с уровня 15,25/16,25% годовых ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo.
US
PS
Вышиванку надо одевать на чистый организм.
Додано: Чет 17 тра, 2018 10:53
Tekken
все на отдых улетели в разные страны. До осени на валютном рынке неинтересно. Разве что на форексе и крипте колебания в 10 процентов...
Додано: Чет 17 тра, 2018 11:19
Привет из Днепра-8
Пополудни, на 12.12 цена безналичного доллара на межбанке опустилась к цифре 26,175/26,185 UAH/USD, сопровождаясь продажами солидных игроков.
На 12.07 столичные валютчики-оптовики рапортовали об очень незначительном повышении долларовых цен, связанном с текущей скудностью клиентского «приноса»: 26,06-07/26,10-13 UAH/USD, евро – 31,05/31,15-20 UAH/EUR, сопровождаемом низкими оборотами сбалансированной в целом торговли.
По состоянию на 12.14 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о сохранении сбалансированной торговли по всем валютам, позволившей им не менять цены открытия за исключением сужения спреда в паре евро-гривня: 26,10/26,14 UAH/USD, евро - 31,10/31,20 UAH/EUR, рубль 0,417/0,420 UAH/RUB.
Около 12.37 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены работавшихся валют не немного понизились с уровней открытия (26,08/26,135 UAH/USD, евро – 31,08/31,25 UAH/EUR, рубль 0,405/0,423 UAH/RUB), отвечая на «медвежьи» настроения межбанка. На моменте дилеры Днепра констатирую рост торговой активности и двустороннюю торговлю. Большей частью в паре доллар-гривня.
Дата: 17 мая 2018 г. на 12.00
Рынок Харькова, «неформальный» опт.
$ - 26,07/26,15 UAH/USD
€ – 30,96/31,23 UAH/EUR
RUB – 0,417/0,421 UAH/RUB
US
Додано: Чет 17 тра, 2018 11:21
Купа інформації :
В Европарламенте поддержали предоставление Украине макрофинансовой помощи в размере 1 млрд евро
wink:
Додано: Чет 17 тра, 2018 11:42
|