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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4963496449654966>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 770
1. Нет сбережений в валюте
11%
81
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
56
4. от 50% до 75%
14%
106
5. более 75%
63%
482
Всього голосів : 770
Повідомлення Додано: Чет 17 тра, 2018 09:59

Нерезы решили не уходить ))

После погашения портфель нерезов сократился всего на 170 млн.грн )

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Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 17 тра, 2018 10:02

Привет из Днепра-5

Около 10.56 коррекция безналичного «американца» на межбанке потеряла темп, а доллар замер на цифре 26,190/26,205 UAH/USD, сопровождаясь сбалансированной, но пока низколиквидной торговлей.

Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 17 мая показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 26,08/26,15 UAH/USD (по сравнению с открытием среды спрос не изменился, предложение просело на 1,0 коп.); евро – 31,10/31,30 UAH/EUR (по сравнению с открытием 16 мая спрос просел на 5,0 коп., офера упали на 10,0 коп.); рубль - 0,405/0,423 UAH/RUB (по сравнению с открытием среды спрос и предложение не изменились).

На открытии торгов 17 мая в розничном сегменте наблюдался баланс спроса и оферов. Обороты «вялые».

Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в четверг показал следующие стартовые курсы: доллар – 26,08/26,15 UAH/USD (по сравнению с открытием среды спрос не изменился, предложение просело на 1,0 коп.); евро – 31,10/31,30 UAH/EUR (по сравнению с открытием 16 мая спрос просел на 5,0 коп., офера упали на 10,0 коп.); рубль - 0,405/0,423 UAH/RUB (по сравнению с открытием среды спрос и предложение не изменились).

На старте торгов 17 мая в оптовом сегменте рынка редкие реальные сделки проходили в балансе спрос/предложение.

US
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Чет 17 тра, 2018 10:10

Привет из Днепра-6

По состоянию на 11.06 Киева безналичный доллар на межбанке , возобновив откат, просел к отметке 26,185/26,195 UAH/USD, реагируя на появление продаж системных игроков.

Дата: 17 мая 2018 г. на 11.10
рынок Запорожья:

Опт, «неформал»

$ 26,10/26,14 UAH/USD
€ 31,00/31,20 UAH/EUR
RUB – 0,417/0,420 UAH/RUB

В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги четверга в условиях
сбалансированной торговли оптовыми (до $40,0 тыс.) партиями доллара.

US
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Чет 17 тра, 2018 10:15

Re: Валютный рынок в контексте

Шановний ДС!
Де всі?
Що, Ви всіх їх забанили-перебанили? :D
Tekken
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 тра, 2018 10:51

  zzzzzz написав:Нерезы решили не уходить ))

После погашения портфель нерезов сократился всего на 170 млн.грн )

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вряд ли они смогут быстро уйти
Dirol
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 тра, 2018 10:51

  Tekken написав:Шановний ДС!
Де всі?
Що, Ви всіх їх забанили-перебанили? :D

Привет из Днепра-7

На 11.28 Киева котировки доллара все еще не покинули отметку 26,185/26,195 UAH/USD в сопровождении сбалансированной торговли парой доллар-гривня.

Дополуденная провалившаяся попытка роста курса безналичного доллара, повторив сюжет предыдущего дня, сопровождалась признаками стабилизации на рынке гривневого ресурса, о чем дали понять не изменившиеся с уровня 15,25/16,25% годовых ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo.

US

PS

Вышиванку надо одевать на чистый организм.

дядя Caша
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Повідомлення Додано: Чет 17 тра, 2018 10:53

Tekken
все на отдых улетели в разные страны. До осени на валютном рынке неинтересно. Разве что на форексе и крипте колебания в 10 процентов...
eu331985
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Повідомлення Додано: Чет 17 тра, 2018 11:19

Привет из Днепра-8

Пополудни, на 12.12 цена безналичного доллара на межбанке опустилась к цифре 26,175/26,185 UAH/USD, сопровождаясь продажами солидных игроков.

На 12.07 столичные валютчики-оптовики рапортовали об очень незначительном повышении долларовых цен, связанном с текущей скудностью клиентского «приноса»: 26,06-07/26,10-13 UAH/USD, евро – 31,05/31,15-20 UAH/EUR, сопровождаемом низкими оборотами сбалансированной в целом торговли.

По состоянию на 12.14 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о сохранении сбалансированной торговли по всем валютам, позволившей им не менять цены открытия за исключением сужения спреда в паре евро-гривня: 26,10/26,14 UAH/USD, евро - 31,10/31,20 UAH/EUR, рубль 0,417/0,420 UAH/RUB.

Около 12.37 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены работавшихся валют не немного понизились с уровней открытия (26,08/26,135 UAH/USD, евро – 31,08/31,25 UAH/EUR, рубль 0,405/0,423 UAH/RUB), отвечая на «медвежьи» настроения межбанка. На моменте дилеры Днепра констатирую рост торговой активности и двустороннюю торговлю. Большей частью в паре доллар-гривня.


Дата: 17 мая 2018 г. на 12.00

Рынок Харькова, «неформальный» опт.

$ - 26,07/26,15 UAH/USD
€ – 30,96/31,23 UAH/EUR
RUB – 0,417/0,421 UAH/RUB

US
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Чет 17 тра, 2018 11:21

  sailed написав:Странно, сегодня утром по радио в новостях было заявлено о получении очередного транша как о свершившемся факте (тобишь получим, не помню правда в каком месяце, мол договорились). Удивился, ну ок, думаю, надо на август ожидать 25 значит.
Приехал на работу, полез в интернет, думал вас обрадовать, но ни одной подтверждающей новости этому нет :)

Купа інформації :
В Европарламенте поддержали предоставление Украине макрофинансовой помощи в размере 1 млрд евро
wink:
http://news.meta.ua/ua/cluster:59546415 ... mlrd-evro/
Gogia
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Повідомлення Додано: Чет 17 тра, 2018 11:42

  дядя Caша написав:
Вышиванку надо одевать на чистый организм.


Геніальна фраза! Дуже сподобалось, не чув раніше. Ви автор ?
FairyPrince
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