Додано: Чет 17 тра, 2018 12:14

Привет из Днепра-9



В четверг торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 26,185/26,205 UAH/USD виртуально, без сделок.



Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки смягчения тренда на рынке гривневой ликвидности – там обозначилось замедление сужения. Об этом дали понять слегка понизившиеся по состояние на утро четверга остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора с уровня 43 574,1 млн. грн. к отметке 43 177,4 млн. грн., оставляя «открытым вопрос» о стабилизации курса гривни относительно доллара на межбанке .



Рано (около 10.09 Киева) выйдя в реальную сферу, котировки безналичного доллара, выросли, оказавшись на отметке 26,20/26,22 UAH/USD. Эксперты предрекают повторения в четверг сценария предыдущих торгов, замечая, что новые правила работы на валютном рынке вряд ли что-то сильно изменят.



До 10.30 котировки доллара на межбанке «топтались на месте», не покидая отметку 26,20/26,22 UAH/USD.



Реализуя прогноз наших консультантов, котировки «американца» с 10.35 Киева инициировали снижение, оказавшись в это время на уровне 26,19/26,21 UAH/USD.



Около 10.56 коррекция безналичного «американца» на межбанке потеряла темп, а доллар замер на цифре 26,190/26,205 UAH/USD, сопровождаясь сбалансированной, но пока низколиквидной торговлей.



По состоянию на 11.06 Киева безналичный доллар на межбанке , возобновив откат, просел к отметке 26,185/26,195 UAH/USD, реагируя на появление продаж системных игроков.



На 11.28 Киева котировки доллара все еще не покинули отметку 26,185/26,195 UAH/USD в сопровождении сбалансированной торговли парой доллар-гривня.



Дополуденная провалившаяся попытка роста курса безналичного доллара, повторив сюжет предыдущего дня, сопровождалась признаками стабилизации на рынке гривневого ресурса, о чем дали понять не изменившиеся с уровня 15,25/16,25% годовых ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo.



Это отсутствие динамики пребывает в гармонии с фактическим постоянством объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.



Пополудни, на 12.12 цена безналичного доллара на межбанке опустилась к цифре 26,175/26,185 UAH/USD, сопровождаясь продажами солидных игроков.



Около 13.11 Киева на фоне не изменившихся цен (26,175/26,185 UAH/USD) доллара на межбанке , рынок и его участники ушли на обеденный перерыв.

Дилеры и участники торгов направились в трапезную на обед.



Рынок наличных Днепра утром четверга легитимная розница или «окна» касс коммбанков города, как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».

Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.



Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 17 мая с уровней: доллар – 26,00/26,30 UAH/USD, евро – 30,60/31,20 UAH/EUR, рубль - 0,400/0,430 UAH/RUB.



По сравнению изменился с открытием среды, доллар по спросу и по предложению не изменился.



Евро по сравнению с открытием 16 мая по спросу упал на 10,0 коп., по предложению не претерпел изменений.



Наличный рубль в четверг по сравнению с дебютом 16 мая по спросу и по предложению не изменился.



Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на четверг понизилось до отметки $1,1809, просев до $1,1795 на закрытии азиатской сессии форекса и снова немного приподнявшись до $1,1804 на открытии торгов в Европе.



Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 17 мая показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 26,08/26,15 UAH/USD (по сравнению с открытием среды спрос не изменился, предложение просело на 1,0 коп.); евро – 31,10/31,30 UAH/EUR (по сравнению с открытием 16 мая спрос просел на 5,0 коп., офера упали на 10,0 коп.); рубль - 0,405/0,423 UAH/RUB (по сравнению с открытием среды спрос и предложение не изменились).



На открытии торгов 17 мая в розничном сегменте наблюдался баланс спроса и оферов. Обороты «вялые».



Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в четверг показал следующие стартовые курсы: доллар – 26,08/26,15 UAH/USD (по сравнению с открытием среды спрос не изменился, предложение просело на 1,0 коп.); евро – 31,10/31,30 UAH/EUR (по сравнению с открытием 16 мая спрос просел на 5,0 коп., офера упали на 10,0 коп.); рубль - 0,405/0,423 UAH/RUB (по сравнению с открытием среды спрос и предложение не изменились).



На старте торгов 17 мая в оптовом сегменте рынка редкие реальные сделки проходили в балансе спрос/предложение.



На 12.07 столичные валютчики-оптовики рапортовали об очень незначительном повышении долларовых цен, связанном с текущей скудностью клиентского «приноса»: 26,06-07/26,10-13 UAH/USD, евро – 31,05/31,15-20 UAH/EUR, сопровождаемом низкими оборотами сбалансированной в целом торговли.



По состоянию на 12.14 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о сохранении сбалансированной торговли по всем валютам, позволившей им не менять цены открытия за исключением сужения спреда в паре евро-гривня: 26,10/26,14 UAH/USD, евро - 31,10/31,20 UAH/EUR, рубль 0,417/0,420 UAH/RUB.



Около 12.37 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены работавшихся валют не немного понизились с уровней открытия (26,08/26,135 UAH/USD, евро – 31,08/31,25 UAH/EUR, рубль 0,405/0,423 UAH/RUB), отвечая на «медвежьи» настроения межбанка. На моменте дилеры Днепра констатирую рост торговой активности и двустороннюю торговлю. Большей частью в паре доллар-гривня.



В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных в четверг в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.



Утренние уровни «неформальной» ветки рынка наличных 17 мая по крупным центрам валютообменного бизнеса Украины: Харьков – 26,10/26,16 UAH/USD, евро – 31,00/31,22 UAH/EUR, рубль 0,416/0,422 UAH/RUB, Киев опт 26,03-06/26,15-20 UAH/USD, мелкий опт и розница, «неформал» 26,03-06/26,15-20 UAH/USD, евро (опт) 31,00-05/31,15-20 UAH/EUR, мелкий опт и розница, «неформал» - 31,00-05/31,15-20 UAH/EUR; Хмельницкий – 26,00/26,12 UAH/USD, евро – 30,75/31,10 UAH/EUR, рубль - 0,400/0,417 RUB/USD, Одесса – опт 26,07/26,12 UAH/USD, розница – 26,02/26,16 UAH/USD; Запорожье – 26,10/26,14 UAH/USD; евро – 31,00/31,20 UAH/EUR, рубль - 0,417/0,420 RUB/USD.



Пролонгация снижения цен на безналичный доллар в четверг «низким темпом» связана с установившимся накануне низким уровнем гривневой ликвидности, что было индицировано состоянием остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора. Правда. Скорость оттока средств оттуда заметно упала – очевидно, НБУ и остальные казенные структуры опасаются «перегнуть палку» и не сорвать резьбу, затягивая гайки монетаризма.



При этом, напомним, в стране бюджетная неделя или период. До 18-го бизнесу надо уплатить в Казну изрядные суммы в гривне. Что в текущих условиях непросто и влечет за собой визиты на валютный межбанк для продаж СКВ ради толики гривневой ликвидности.



Наличный рынок немного успокоился, по сути прекратив рост в паре доллар-гривня, реагируя на вялотекущий «медвежий» тренд «зеленого» безнала.



Рискнем предположить пятничную терминацию текущего очень медленного снижения безналичной пары доллар-гривня. Поводом для этого может стать завершение бюджетного периода, «пятничный синдром» попытки вхождения части игроков накануне выходных в «старый надежный» доллар), а также постепенный выход на первые роли очередного фактора трендо- и курсоформирования посредством роста гривневой ликвидности – порционной компенсации НДС Казначейством. Последнее способно не только «заморозить» текущий «ползучий» откат «американца», но и вызвать его рост.



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