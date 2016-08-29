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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4964496549664967

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 770
1. Нет сбережений в валюте
11%
81
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
56
4. от 50% до 75%
14%
106
5. более 75%
63%
482
Всього голосів : 770
Повідомлення Додано: Чет 17 тра, 2018 14:14

  Shram написав:Уголь на той неделе показал рекорд по цене.
Нефть сегодня рекорд за 4 года.
Газ соответственно стрельнет с небольшим временным лагом.
Чую к отопительному сезону будет хороший такой валютный голод у украинской экономики.

России сейчас очень везет в этом плане(
этот тренд только начал формироваться....может продолжаться еще долгие годы
X-Fresh
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 тра, 2018 14:26

Re: Валютный рынок в контексте

Всі розслабились...
А з початку літа, курс впевнено йде вперед і на кінець липня досягає 28, а то й 29!
Тоді, плавно спускається до 26,50 і знову так тримається довший час.
Я б так зробив, якщо б від мене залежало "регулювання курсу", і мені б дали завдання: "максимально кинути курсом долара усіх!" :D
Tekken
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 тра, 2018 14:28

  UKCC написав:
  Искатель написав:
  zzzzzz написав:США опять установили два рекорда в нефтянке.
Добыча нефти в США выросла на 20 тыс. баррелей в сутки (б/с), до 10,723 млн б/с.
Экспорт нефти из США превысил 2,5 млн б/с.


Что не помешало Бренту вырасти выше 89 долларов за баррель.
WOG сегодня поднял цены на бензин на 50 копеек(за литр). Завтра и остальные начнут подтягиваться. И так долго держались (((

Не пугайте так.

Опечатка. Выше 79, конечно :)
Кстати, сегодня ОККО тоже поднял цены на бензин. Так что процесс пошел (((
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 тра, 2018 14:59

  Искатель написав:
  Искатель написав:
  zzzzzz написав:США опять установили два рекорда в нефтянке.
Добыча нефти в США выросла на 20 тыс. баррелей в сутки (б/с), до 10,723 млн б/с.
Экспорт нефти из США превысил 2,5 млн б/с.


Что не помешало Бренту вырасти выше 89 долларов за баррель.
WOG сегодня поднял цены на бензин на 50 копеек(за литр). Завтра и остальные начнут подтягиваться. И так долго держались (((

Не пугайте так.

Опечатка. Выше 79, конечно :)
Кстати, сегодня ОККО тоже поднял цены на бензин. Так что процесс пошел ((([/quote]

У вас ачепятка, а к троим форумчанам неотложка приезжала...

US
дядя Caша
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Нострадамус Jr
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 тра, 2018 15:01

  Сибарит написав:Сегодня в трапезную завезли что-то очень вкусное - с 13.30 до 14 не зарегистрировано ни одной сделки :)


Жизнь продолжалась кгм... в "гражданском браке". "Медведи" пугали "новобрачных. Зеленым цветом меха.

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дядя Caша
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Нострадамус Jr
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 тра, 2018 15:23

Re: Валютный рынок в контексте

  Tekken написав:А з початку літа, курс впевнено йде вперед і на кінець липня досягає 28, а то й 29!
Это нереально! Думаю будем пробивать 26 8)
bub-har
 
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