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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 17 тра, 2018 14:14
Shram написав:
Уголь на той неделе показал рекорд по цене.
Нефть сегодня рекорд за 4 года.
Газ соответственно стрельнет с небольшим временным лагом.
Чую к отопительному сезону будет хороший такой валютный голод у украинской экономики.
России сейчас очень везет в этом плане(
этот тренд только начал формироваться....может продолжаться еще долгие годы
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X-Fresh
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Додано: Чет 17 тра, 2018 14:26
Всі розслабились...
А з початку літа, курс впевнено йде вперед і на кінець липня досягає 28, а то й 29!
Тоді, плавно спускається до 26,50 і знову так тримається довший час.
Я б так зробив, якщо б від мене залежало "регулювання курсу", і мені б дали завдання: "максимально кинути курсом долара усіх!"
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Tekken
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Додано: Чет 17 тра, 2018 14:28
UKCC написав: Искатель написав: zzzzzz написав:
США опять установили два рекорда в нефтянке.
Добыча нефти в США выросла на 20 тыс. баррелей в сутки (б/с), до 10,723 млн б/с.
Экспорт нефти из США превысил 2,5 млн б/с.
Что не помешало Бренту вырасти выше 89 долларов за баррель.
WOG сегодня поднял цены на бензин на 50 копеек(за литр). Завтра и остальные начнут подтягиваться. И так долго держались (((
Не пугайте так.
Опечатка. Выше 79, конечно
Кстати, сегодня ОККО тоже поднял цены на бензин. Так что процесс пошел (((
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
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Искатель
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Додано: Чет 17 тра, 2018 14:59
Искатель написав: Искатель написав: zzzzzz написав:
США опять установили два рекорда в нефтянке.
Добыча нефти в США выросла на 20 тыс. баррелей в сутки (б/с), до 10,723 млн б/с.
Экспорт нефти из США превысил 2,5 млн б/с.
Что не помешало Бренту вырасти выше 89 долларов за баррель.
WOG сегодня поднял цены на бензин на 50 копеек(за литр). Завтра и остальные начнут подтягиваться. И так долго держались (((
Не пугайте так.
Опечатка. Выше 79, конечно
Кстати, сегодня ОККО тоже поднял цены на бензин. Так что процесс пошел ((([/quote]У вас ачепятка, а к троим форумчанам неотложка приезжала...
US
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Додано: Чет 17 тра, 2018 15:23
Tekken написав:
А з початку літа, курс впевнено йде вперед і на кінець липня досягає 28, а то й 29!
Это нереально! Думаю будем пробивать 26
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bub-har
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