Додано: Чет 17 тра, 2018 16:12

Курс гривны на межбанковском валютном рынке, повысившийся в среду относительно доллара на символические 0,26 коп., на торгах четверга укрепился на 1,94 коп., оказавшись на уровне 26,1888 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 17 мая с уровней предыдущего закрытия 26,185/26,205 UAH/USD «виртуально», без сделок.



Около 10.10 начались реальные сделки, сопровождаясь ростом курса «американца» до 26,20/26,22, а спустя 25 минут, сменив тренд с «бычьего» на «медвежий», СКВ опустилась до 26,19/26,21 UAH/USD, индицируя повторение сюжета предыдущей сессии.



По состоянию на 10.55 пара доллар-гривня на межбанке , несколько замедлив коррекцию из-за покупок, консолидировалась на цифре 26,190/26,205 UAH/USD на фоне ситуативного баланса спрос/предложение.



С 11.06 на рынке появились системные игроки, которые более активными продажами возобновили коррекцию «американца», оказавшегося в указанный час на уровне 26,185/26,195 UAH/USD. Локальные минимумы были выкуплены (предположительно, НБУ в рамках технологии Matching), замедлив откат и снова выровняв покупки и продаж. Из-за этого пара доллар-гривня замерла на отметке 26,185/26,195 UAH/USD, которую не покидала до 12.12 Киева, когда СКВ сделала еще один шаг вниз: 26,175/26,185 UAH/USD.



На обед рынок ушел около 13.08 на фоне сохранившихся цен. Последние не менялись до 14.15, снова понизившись с этого часа до 26,165/26,180, спустя час «американец» опять теряет в цене, снижаясь к 26,15/26,17 UAH/USD. Похоже, рынок с эти уровнем цен выходит на финишную прямую. Судя по всему, ускорение снижения происходило в отсутствие регулятора, покинувшего рынок с традиционными $10 млн. в своем «клюве».



Эти уровни не изменялись до 16.35, когда на рынке был совершен предфинишный «подскок дохлой кошки» - 26,155/26,175 UAH/USD.



На цифре 26,155/26,175 UAH/USD финишировала сессия валютного межбанка в этот четверг.



Большинство сделок на межбанке 17 мая, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 26,1888 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 6,69% с 28,0672 UAH/USD до 26,1888 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.



На Depo рынке 17 мая гривня overnight котировалась банками по 15,25/16,25% годовых (с 12.20 Киева - 15,25/16,25 годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 17 мая, сохранив и углубив «медвежий» тренд потерял в цене по следующим причинам.



Во-первых, как и накануне, доллар понизиться в цене заставила банальная нехватка гривни. Дефицит нацвалюты обеспечивали регулятор и Минфин. Первый, разместив 15-го свои депозитные сертификаты на сумму 14,284 млрд. грн., повторил мероприятие 16-го, продав бумаги на 2,103 млрд. грн. Во вторник, напомним, Минфин тоже «приложил руку» к изъятию с рынка гривневой ликвидности, одновременно пополняя бюджет размещением ОВГЗ на сумму 318 млн. грн. Таким образом, к утру четверга остатки на транзитных и коррсчетах НБУ упали к уровню 43 177,4 млн. грн.



Этого мало для игры на повышение пары доллар-гривня на межбанке .



Во-вторых, нынче «бюджетный период», время платежей бизнеса налогов, для чего требуются объемы гривни, ради которой, участники межбанка были вынуждены продавать доллар.



В-третьих, время играло против доллара – до завершения бюджетного периода осталось всего ничего, платежи надо успеть завершить до 18 мая. Это ускорило динамику снижения СКВ. Игроки торопились «продаться», опасаясь потерять на курсе и тем самым становясь «виновниками» ускорения отката.



Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 18 мая повысились, имея для этого следующие основания.



Во-первых, к четвергу заметно вырос приток экспортной выручки из-за рубежа, часть которой подлежала обязательной продаже. Меж тем в условиях нехватки гривни объем продаж экспортерами СКВ был увеличен.



Во-вторых, игроки старались завершить свои бюджетные проекты в четверг, не откладывая их на последний день недели, который будет «омрачен» канунами «официального» дня банкира.



В-третьих, «медвежий» тренд рынка безналичного доллара стал более выраженным, стимулируя ликвидность: если накануне СКВ потеряла 0,26 коп., нынче «американец» упал на 1,94 коп.



Дата: 17 мая 2018 г. 17.56



Рынок наличных Днепра, опт, «неформальная» ветка:



$ - 26,06/26,12 UAH/USD (с утра – 26,08/26,15 UAH/USD, к полудню - 26,08/26,13 UAH/USD)

€ – 31,00/31,20 UAH/EUR (с утра – 31,10/31,30 UAH/EUR, к полудню - 31,08/31,25 UAH/EUR)

RUB – 0,405/0,420 UAH/RUB (с утра - 0,405/0,423 UAH/RUB, к полудню - 0,405/0,423 UAH/RUB)



Рынок наличных Днепра начал торги четверга в условиях зыбкого равновесия покупок и продаж в паре доллар-гривня.

Ближе к полудню баланс сохранился, причем для этого не требовалось ревизовать действующие цены по причине баланса спрос/предложение, а равновесие покупок и продаж дало возможность дилерам сузить спред в наличной паре доллар-гривня.



Около 12.37 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены работавшихся валют не немного понизились с уровней открытия (26,08/26,135 UAH/USD, евро – 31,08/31,25 UAH/EUR, рубль 0,405/0,423 UAH/RUB), отвечая на «медвежьи» настроения межбанка. На моменте дилеры Днепра констатирую рост торговой активности и двустороннюю торговлю. Большей частью в паре доллар-гривня.

Радикально ревизовать котировки не было нужды – на рынке города шла равновесная, хотя и не очень активная торговля в паре доллар-гривня в сопровождении оборотов на уровне ниже среднего.



После обеда на рынке Днепра сохранилось равновесие покупок и продаж в паре доллар-гривня, которое дилерам требовалось поддерживать дисконтированием действующих цен.

Торговая активность после обеда выросла.



По итогам дня, благодаря сохранившейся сбалансированности спроса и предложения, обороты немного просели, заслужив от оптовиков «твердую четверку» и улучшив показатели предыдущей сессии. Не исключено, в этот есть заслуга и «медвежьего» тренда на местном рынке наличных – в течение дня цены работавшихся валют снижались.



Дата: 17 мая 2018 г. на 17.43

Рынок наличных Киева



Опт и мелкий опт («неформал»)



$ 26,03-05/26,07-10 UAH/USD (с утра 26,03-06/26,08-12 UAH/USD, к обеду 26,06-07/26,10-13 UAH/USD)

€ 31,00/31,10-15 UAH/EUR (с утра 31,00-05/31,15-20 UAH/EUR, к обеду 31,05/31,15-20 UAH/EUR)



Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 17 мая стартовали очень «широко» в условиях низколиквидного равновесия спроса и предложения.



До полудня столичный рынок пребывал в состоянии равновесной торговли, баланс которой удавалось сохранять, без особого ценового «вмешательства», хотя на перебои с поступлением валюты от клиентов надо было реагировать ростом бидов.



На 12.07 столичные валютчики-оптовики рапортовали об очень незначительном повышении долларовых цен, связанном с текущей скудностью клиентского «приноса»: 26,06-07/26,10-13 UAH/USD, евро – 31,05/31,15-20 UAH/EUR, сопровождаемом низкими оборотами сбалансированной в целом торговли.



После обеда, на киевском рынке действующие цены «под впечатлением» немного понизились, а рынок сохранил баланс спрос/предложение. Последний, однако, не спас обороты от потерь – по итогам дня ликвидность заслужила «тройку», констатировав ухудшение «хороших» показателей предыдущей сессии.





Дата: 17 мая 2018 г.



17.34 рынок Запорожья, опт:



$ - 26,08/26,12 UAH/USD (с утра - 26,10/26,14 UAH/USD, к обеду - 26,10/26,14 UAH/USDD)

€ – 31,00/31,15 UAH/EUR (с утра – 31,00/31,20 UAH/EUR, к обеду - 31,10/31,20 UAH/EUR)

RUB – 0,417/0,420 UAH/RUB (с утра - 0,417/0,420 UAH/RUB, к полудню 0,417/0,420 UAH/RUB).



В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги четверга в условиях

сбалансированной торговли оптовыми (до $40,0 тыс.) партиями доллара.



В период до полудня настроение на рынке города не менялось – запорожцы констатировали довольно активную торговлю всеми валютами в обоих направлениях.



По состоянию на 12.14 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о сохранении сбалансированной торговли по всем валютам, позволившей им не менять цены открытия за исключением сужения спреда в паре евро-гривня: 26,10/26,14 UAH/USD, евро - 31,10/31,20 UAH/EUR, рубль 0,417/0,420 UAH/RUB.



После обеда цена пары доллар-гривня на запорожском рынке понизилась, отвечая на ставшее более динамичным падение курса безналичного «американца» на межбанке. Дилеры были вынуждены корректировать курсы обмена в рамках мероприятий по выравниванию рынка в баланс.



Поскольку этот баланс спроса и предложения сохранялся в течение всего дня, итоговая ликвидность выросла, заслужив «твердую четверку» и улучшив показатели предыдущей сессии.





Дата: 17 мая 2018 г. на 17.17

Рынок Харькова, неформальный опт



$ - 26,06/26,13 UAH/USD (с утра - 26,10/26,16 UAH/USD, к полудню - 26,07/26,15 UAH/USD)

€ – 30,93/31,20 UAH/EUR (с утра – 31,00/31,22 UAH/EUR, к полудню - 30,96/31,23 UAH/EUR)

RUB 0,415/0,421 UAH/RUB (с утра - 0,416/0,422 UAH/RUB, к полудню - 0,417/0,421 UAH/RUB)



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