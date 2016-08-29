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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4966496749684969

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 770
1. Нет сбережений в валюте
11%
81
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
56
4. от 50% до 75%
14%
106
5. более 75%
63%
482
Всього голосів : 770
Повідомлення Додано: Чет 17 тра, 2018 21:33

Д.Саша, по тексту перепутаны термины: повысился/понизился, например:

  дядя Caша написав:
С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 6,69% с 28,0672 UAH/USD до 26,1888 UAH/USD.
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Миша-клиент
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 тра, 2018 21:44

В просветительских целях выставлю график что-бы люди понимали как заходили и когда нерезы в ОВГЗ :D



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Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 17 тра, 2018 22:04

zzzzzz
Курс чуть калечный, 29 не было.
komp
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  #<1 ... 4966496749684969
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