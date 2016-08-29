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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 17 тра, 2018 21:33
Д.Саша, по тексту перепутаны термины: повысился/понизился, например:
дядя Caша написав:
С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 6,69% с 28,0672 UAH/USD до 26,1888 UAH/USD.
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Миша-клиент
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Додано: Чет 17 тра, 2018 21:44
В просветительских целях выставлю график что-бы люди понимали как заходили и когда нерезы в ОВГЗ
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Чет 17 тра, 2018 22:04
zzzzzz
Курс чуть калечный, 29 не было.
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komp
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