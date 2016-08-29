Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 17 тра, 2018 21:33
Д.Саша, по тексту перепутаны термины: повысился/понизился, например:
дядя Caша написав: С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 6,69% с 28,0672 UAH/USD до 26,1888 UAH/USD. [/color]
Миша-клиент
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Додано: Чет 17 тра, 2018 21:44
В просветительских целях выставлю график что-бы люди понимали как заходили и когда нерезы в ОВГЗ
Живите своим умом!
zzzzzz
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Додано: Чет 17 тра, 2018 22:04
zzzzzz Курс чуть калечный, 29 не было.
komp
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Додано: П'ят 18 тра, 2018 06:59
Извините за беспокойство,т.е по-Вашему мы около дна и ниже 26 этим летом не уйдём?
bub-har
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Додано: П'ят 18 тра, 2018 07:09
Tekken написав:
А з початку літа, курс впевнено йде вперед і на кінець липня досягає 28, а то й 29!
Это нереально! Думаю будем пробивать 26
[/quote]
US[/color][/b][/quote]Извините за беспокойство,т.е по-Вашему мы около дна и ниже 26 этим летом не уйдём?[/quote]
Никто этого спрогнозировать несможет, все на свой страх и риск. РУЛЕТКА однако.
сірий
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