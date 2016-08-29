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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 17 тра, 2018 21:33
Додано: Чет 17 тра, 2018 21:44
Живите своим умом!
Додано: П'ят 18 тра, 2018 06:59
Извините за беспокойство,т.е по-Вашему мы около дна и ниже 26 этим летом не уйдём?
Додано: П'ят 18 тра, 2018 07:09
Это нереально! Думаю будем пробивать 26 [/quote]
US[/color][/b][/quote]Извините за беспокойство,т.е по-Вашему мы около дна и ниже 26 этим летом не уйдём?[/quote]
Никто этого спрогнозировать несможет, все на свой страх и риск. РУЛЕТКА однако.
Додано: П'ят 18 тра, 2018 07:45
А теперь еще раз прочтите, шевеля губами, свой пост и найдите противоречие в словах ДС, Если на 01 января за доллар давали 28,0672 грн., а 17 мая 26,1888, грн., то ослабела гривня относительно американца или укрепилась?
US
Додано: П'ят 18 тра, 2018 07:53
Извините за беспокойство,т.е по-Вашему мы около дна и ниже 26 этим летом не уйдём?[/quote]
Ничего, я привык. Более корректным было бы считать что "мы около локального дна". До цифры 26,00 по средневзвешенному курсу есть еще зазор. Сложно заглянуть в мысли финансового руководства страны без трепанации, но, представляется, ему не очень нравится укрепление нацвалюты. Вчерашний миниобвальчик доллара на межбанке пытался удержать НБУ. Небезуспешно и небесполезно для себя, пополнив закрома на $30 млн. Вместо "дежурных" $10 млн.
US
Додано: П'ят 18 тра, 2018 07:55
дядя Caша
Пусть НБУ скажет спасибо нерезам которые решили остаться ))
Я ожидал на выход 1,5 млрд , а вышло всего 170 млн грн )
Живите своим умом!
Додано: П'ят 18 тра, 2018 07:56
US[/color][/b][/quote]Извините за беспокойство,т.е по-Вашему мы около дна и ниже 26 этим летом не уйдём?[/quote]
Никто этого спрогнозировать несможет, все на свой страх и риск. РУЛЕТКА однако.[/quote]
Рулетка? Смею напомнить, что казино всегда в "плюсах" остается
За исключением, конечно, случая, описанного Дж.Лондоном в цикле "Смок и Малыш"
US
Додано: П'ят 18 тра, 2018 07:59
А где то можно глянуть, возможную выплату ндс в этом месяце ?) или это всегда сюрприз ? где смотреть предыдущие выплаты я знаю
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