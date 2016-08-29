Додано: П'ят 18 тра, 2018 09:14

Доброе утро, коллеги, привет, страна! С «неформальным» Днем банкира!



В пятницу торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 26,155/26,175 UAH/USD виртуально, без сделок.



Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки очередного углубления тренда «гривнедефицита» на рынке гривневой ликвидности – там обозначилось увеличение сужения. Об этом дали понять понизившиеся по состояние на утро пятницы остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора с уровня 43 177,4 млн. грн. к отметке 37 621,7 млн. грн., оставляя «открытым вопрос» о пролонгации укрепления курса гривни относительно доллара на межбанке .



Рынок наличных Днепра утром пятницы легитимная розница или «окна» касс коммбанков города, как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».

Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.



Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 18 мая с уровней: доллар – 25,95/26,20 UAH/USD, евро – 30,60/31,10 UAH/EUR, рубль - 0,404/0,430 UAH/RUB.



По сравнению изменился с открытием четверга, доллар по спросу понизился на 5,0 коп., потеряв 10 коп. по предложению.



Евро по сравнению с открытием 17 мая по спросу не изменился, потеряв 10,0 коп.

по предложению.



Наличный рубль в пятницу по сравнению с дебютом 17 мая по спросу вырос на 40 пунктов, по предложению не изменился.



Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на пятницу понизилось до отметки $1,1795, поднявшись до $1,1810 на закрытии азиатской сессии форекса и снова немного приподнявшись до $1,1818 на открытии торгов в Европе.



Дата: 18 мая 2018 г. на 10.12



Рынок Харькова, «неформальный» опт.



$ - 26,06/26,13 UAH/USD

€ – 31,00/31,20 UAH/EUR

RUB – 0,414/0,420 UAH/RUB



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