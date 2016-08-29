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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4967496849694970

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 770
1. Нет сбережений в валюте
11%
81
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
56
4. от 50% до 75%
14%
106
5. более 75%
63%
482
Всього голосів : 770
Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 08:07

  zzzzzz написав:дядя Caша
Пусть НБУ скажет спасибо нерезам которые решили остаться ))
Я ожидал на выход 1,5 млрд , а вышло всего 170 млн грн )


Было и такое. Предправления Привата Дубилет, возмущенный курсовыми бонусами для нерезов, "организоованными" гривнеукрепляжом с подачи Тимошенко, в лоб спросил Стельмаха: "На кого работаете!?"

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Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 08:22

Бодрого всем утра.
Харьковские начинают день следующим образом: $ 26.07/26.12.
С утреца - дождь, солнце, испарения и несколько мелких ДТП по пути следования...
Смерть рашистским оккупантам и их лугандоно-крысчанским прихвостням!
UAH 23%/USD 73%/EUR 0%/XAG 3%/XAU 1%
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Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 09:14

Доброе утро, коллеги, привет, страна! С «неформальным» Днем банкира!

В пятницу торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 26,155/26,175 UAH/USD виртуально, без сделок.

Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки очередного углубления тренда «гривнедефицита» на рынке гривневой ликвидности – там обозначилось увеличение сужения. Об этом дали понять понизившиеся по состояние на утро пятницы остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора с уровня 43 177,4 млн. грн. к отметке 37 621,7 млн. грн., оставляя «открытым вопрос» о пролонгации укрепления курса гривни относительно доллара на межбанке .

Рынок наличных Днепра утром пятницы легитимная розница или «окна» касс коммбанков города, как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».
Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.

Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 18 мая с уровней: доллар – 25,95/26,20 UAH/USD, евро – 30,60/31,10 UAH/EUR, рубль - 0,404/0,430 UAH/RUB.

По сравнению изменился с открытием четверга, доллар по спросу понизился на 5,0 коп., потеряв 10 коп. по предложению.

Евро по сравнению с открытием 17 мая по спросу не изменился, потеряв 10,0 коп.
по предложению.

Наличный рубль в пятницу по сравнению с дебютом 17 мая по спросу вырос на 40 пунктов, по предложению не изменился.

Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на пятницу понизилось до отметки $1,1795, поднявшись до $1,1810 на закрытии азиатской сессии форекса и снова немного приподнявшись до $1,1818 на открытии торгов в Европе.

Дата: 18 мая 2018 г. на 10.12

Рынок Харькова, «неформальный» опт.

$ - 26,06/26,13 UAH/USD
€ – 31,00/31,20 UAH/EUR
RUB – 0,414/0,420 UAH/RUB

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дядя Caша
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Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 09:27

Привет из Днепра-2

С некоторой задержкой, около 10.20 Киева, выйдя в реальную сферу, котировки безналичного доллара, ограничились сужением спреда, оказавшись на отметке 26,16/26,17 UAH/USD.
«Судя по динамике остатков в нацвалюте, пытаться расти 18-го доллару не стоит»,- заметил наш консультант.

Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 18 мая показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 26,06/26,12 UAH/USD (по сравнению с открытием четверга спрос понизился на 2,0 коп., предложение упало на 3,0 коп.); евро – 31,00/31,20 UAH/EUR (по сравнению с открытием 17 мая спрос и офера потеряли по 10 коп.); рубль - 0,405/0,420 UAH/RUB (по сравнению с открытием четверга спрос не изменился, офера упали на 30 пунктов).

На открытии торгов 18 мая в розничном сегменте наблюдался баланс спроса и оферов. Обороты «вялые».

Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в пятницу показал следующие стартовые курсы: доллар – 26,06/26,12 UAH/USD (по сравнению с открытием четверга спрос понизился на 2,0 коп., предложение упало на 3,0 коп.); евро – 31,00/31,20 UAH/EUR (по сравнению с открытием 17 мая спрос и офера потеряли по 10 коп.); рубль - 0,405/0,420 UAH/RUB (по сравнению с открытием четверга спрос не изменился, офера упали на 30 пунктов).

На старте торгов 18 мая в оптовом сегменте рынка редкие реальные сделки проходили в балансе спрос/предложение.

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Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 09:48

Привет из Днепра-4

К 10.44 котировки доллара на межбанке не покинули цифру 26,16/26,17 UAH/USD, удерживаясь на месте равновесием спроса и предложения. При этом средневзвешенный курс первых сделок показал снижение с уровней вчерашнего закрытия (26,1727 против 26,1888 UAH/USD).

Дата: 18 мая 2018 г.

Рынок наличных Киева 10.36

Мелкий опт «неформал»

$ 26,05/26,08 UAH/USD
EUR 31,00/31,15 UAH/EUR

Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 18 мая стартовали в условиях низколиквидного равновесия спроса и предложения.

Дата: 18 мая 2018 г. на 10.41
рынок Запорожья:

Опт, «неформал»

$ 26,05/26,11 UAH/USD
€ 31,00/31,15 UAH/EUR
RUB – 0,416/0,419 UAH/RUB

В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги пятницы в условиях
преобладания оптового (до $25,0 тыс.) клиентского предложения доллара.

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Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 10:22

Привет из Днепра-5

После 11.00 на межбанке с предложением доллара появились системные игроки, ускорив замедлившуюся было коррекцию безналичного доллара – по состоянию на 11.15 Киева СКВ котировалась на уровне 26,145/26,155 UAH/USD.

Дополуденный откат доллара на межбанке сопровождался признаками сужения гривневой ликвидности, о чем дали понять выросшие с уровня 15,25/16,25% к отметке 15,25/16,50% ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo. Эта сводка соответствовала заметному снижению объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.


Дата: 18 мая 2018 г. на 10.50

Рынок Харькова, «неформальный» опт.

$ - 26,05/26,11 UAH/USD
€ – 31,00/31,20 UAH/EUR
RUB – 0,414/0,419 UAH/RUB

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Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 10:49

Привет из Днепра-6

К 11.45 на фоне достижения долларом на межбанке локальных низов (26,140/26,155 UAH/USD) активизировались покупки «американца», заметно замедлив темп отката.
Мы не исключаем, что среди покупателей был и использовавший платформу Matching регулятор, анонимно пополнявший свои резервы.

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Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 11:16

Привет из Днепра-7

Пополудни, на 12.11 доллар на межбанке, прекратив коррекцию, обосновался на уровне 26,135/26,145 UAH/USD.

На 12.03 столичные валютчики-оптовики рапортовали об очень незначительном снижении долларовых цен, связанном с текущей ситуацией на межбанке: 26,00-03/26,06-08 UAH/USD, евро – 30,95/31,10 UAH/EUR, сопровождаемом невысокими оборотами сбалансированной в целом торговли.

По состоянию на 12.05 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о сохранении преобладания оптового клиентского «приноса» на фоне отсутствия «интереса» к СКВ. Действующие цены на рынке города изменились с открытия «символически»: 26,05/26,10 UAH/USD, евро - 30,90/31,10 UAH/EUR, рубль 0,416/0,420 UAH/RUB.

Около 12.24 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены работавшихся валют не немного понизились с уровней открытия (26,05/26,10 UAH/USD, евро – 31,00/31,18 UAH/EUR, рубль 0,405/0,420 UAH/RUB), отвечая на «медвежьи» настроения межбанка. На моменте дилеры Днепра констатируют рост торговой активности и двустороннюю торговлю. Большей частью в паре доллар-гривня.

Дата: 18 мая 2018 г. на 12.00

Рынок Харькова, «неформальный» опт.

$ - 26,01/26,10 UAH/USD
€ – 30,87/31,14 UAH/EUR
RUB – 0,414/0,420 UAH/RUB

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