Было и такое. Предправления Привата Дубилет, возмущенный курсовыми бонусами для нерезов, "организоованными" гривнеукрепляжом с подачи Тимошенко, в лоб спросил Стельмаха: "На кого работаете!?"
US
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 18 тра, 2018 08:07
Было и такое. Предправления Привата Дубилет, возмущенный курсовыми бонусами для нерезов, "организоованными" гривнеукрепляжом с подачи Тимошенко, в лоб спросил Стельмаха: "На кого работаете!?"
US
Додано: П'ят 18 тра, 2018 08:22
Бодрого всем утра.
Харьковские начинают день следующим образом: $ 26.07/26.12.
С утреца - дождь, солнце, испарения и несколько мелких ДТП по пути следования...
Смерть рашистским оккупантам и их лугандоно-крысчанским прихвостням!
UAH 23%/USD 73%/EUR 0%/XAG 3%/XAU 1%
Додано: П'ят 18 тра, 2018 09:14
Доброе утро, коллеги, привет, страна! С «неформальным» Днем банкира!
В пятницу торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 26,155/26,175 UAH/USD виртуально, без сделок.
Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки очередного углубления тренда «гривнедефицита» на рынке гривневой ликвидности – там обозначилось увеличение сужения. Об этом дали понять понизившиеся по состояние на утро пятницы остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора с уровня 43 177,4 млн. грн. к отметке 37 621,7 млн. грн., оставляя «открытым вопрос» о пролонгации укрепления курса гривни относительно доллара на межбанке .
Рынок наличных Днепра утром пятницы легитимная розница или «окна» касс коммбанков города, как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».
Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.
Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 18 мая с уровней: доллар – 25,95/26,20 UAH/USD, евро – 30,60/31,10 UAH/EUR, рубль - 0,404/0,430 UAH/RUB.
По сравнению изменился с открытием четверга, доллар по спросу понизился на 5,0 коп., потеряв 10 коп. по предложению.
Евро по сравнению с открытием 17 мая по спросу не изменился, потеряв 10,0 коп.
по предложению.
Наличный рубль в пятницу по сравнению с дебютом 17 мая по спросу вырос на 40 пунктов, по предложению не изменился.
Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на пятницу понизилось до отметки $1,1795, поднявшись до $1,1810 на закрытии азиатской сессии форекса и снова немного приподнявшись до $1,1818 на открытии торгов в Европе.
Дата: 18 мая 2018 г. на 10.12
Рынок Харькова, «неформальный» опт.
$ - 26,06/26,13 UAH/USD
€ – 31,00/31,20 UAH/EUR
RUB – 0,414/0,420 UAH/RUB
US
Додано: П'ят 18 тра, 2018 09:27
Привет из Днепра-2
С некоторой задержкой, около 10.20 Киева, выйдя в реальную сферу, котировки безналичного доллара, ограничились сужением спреда, оказавшись на отметке 26,16/26,17 UAH/USD.
«Судя по динамике остатков в нацвалюте, пытаться расти 18-го доллару не стоит»,- заметил наш консультант.
Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 18 мая показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 26,06/26,12 UAH/USD (по сравнению с открытием четверга спрос понизился на 2,0 коп., предложение упало на 3,0 коп.); евро – 31,00/31,20 UAH/EUR (по сравнению с открытием 17 мая спрос и офера потеряли по 10 коп.); рубль - 0,405/0,420 UAH/RUB (по сравнению с открытием четверга спрос не изменился, офера упали на 30 пунктов).
На открытии торгов 18 мая в розничном сегменте наблюдался баланс спроса и оферов. Обороты «вялые».
Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в пятницу показал следующие стартовые курсы: доллар – 26,06/26,12 UAH/USD (по сравнению с открытием четверга спрос понизился на 2,0 коп., предложение упало на 3,0 коп.); евро – 31,00/31,20 UAH/EUR (по сравнению с открытием 17 мая спрос и офера потеряли по 10 коп.); рубль - 0,405/0,420 UAH/RUB (по сравнению с открытием четверга спрос не изменился, офера упали на 30 пунктов).
На старте торгов 18 мая в оптовом сегменте рынка редкие реальные сделки проходили в балансе спрос/предложение.
US
Додано: П'ят 18 тра, 2018 09:48
Привет из Днепра-4
К 10.44 котировки доллара на межбанке не покинули цифру 26,16/26,17 UAH/USD, удерживаясь на месте равновесием спроса и предложения. При этом средневзвешенный курс первых сделок показал снижение с уровней вчерашнего закрытия (26,1727 против 26,1888 UAH/USD).
Дата: 18 мая 2018 г.
Рынок наличных Киева 10.36
Мелкий опт «неформал»
$ 26,05/26,08 UAH/USD
EUR 31,00/31,15 UAH/EUR
Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 18 мая стартовали в условиях низколиквидного равновесия спроса и предложения.
Дата: 18 мая 2018 г. на 10.41
рынок Запорожья:
Опт, «неформал»
$ 26,05/26,11 UAH/USD
€ 31,00/31,15 UAH/EUR
RUB – 0,416/0,419 UAH/RUB
В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги пятницы в условиях
преобладания оптового (до $25,0 тыс.) клиентского предложения доллара.
US
Додано: П'ят 18 тра, 2018 10:22
Привет из Днепра-5
После 11.00 на межбанке с предложением доллара появились системные игроки, ускорив замедлившуюся было коррекцию безналичного доллара – по состоянию на 11.15 Киева СКВ котировалась на уровне 26,145/26,155 UAH/USD.
Дополуденный откат доллара на межбанке сопровождался признаками сужения гривневой ликвидности, о чем дали понять выросшие с уровня 15,25/16,25% к отметке 15,25/16,50% ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo. Эта сводка соответствовала заметному снижению объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.
Дата: 18 мая 2018 г. на 10.50
Рынок Харькова, «неформальный» опт.
$ - 26,05/26,11 UAH/USD
€ – 31,00/31,20 UAH/EUR
RUB – 0,414/0,419 UAH/RUB
US
Додано: П'ят 18 тра, 2018 10:49
Привет из Днепра-6
К 11.45 на фоне достижения долларом на межбанке локальных низов (26,140/26,155 UAH/USD) активизировались покупки «американца», заметно замедлив темп отката.
Мы не исключаем, что среди покупателей был и использовавший платформу Matching регулятор, анонимно пополнявший свои резервы.
US
Додано: П'ят 18 тра, 2018 11:16
Привет из Днепра-7
Пополудни, на 12.11 доллар на межбанке, прекратив коррекцию, обосновался на уровне 26,135/26,145 UAH/USD.
На 12.03 столичные валютчики-оптовики рапортовали об очень незначительном снижении долларовых цен, связанном с текущей ситуацией на межбанке: 26,00-03/26,06-08 UAH/USD, евро – 30,95/31,10 UAH/EUR, сопровождаемом невысокими оборотами сбалансированной в целом торговли.
По состоянию на 12.05 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о сохранении преобладания оптового клиентского «приноса» на фоне отсутствия «интереса» к СКВ. Действующие цены на рынке города изменились с открытия «символически»: 26,05/26,10 UAH/USD, евро - 30,90/31,10 UAH/EUR, рубль 0,416/0,420 UAH/RUB.
Около 12.24 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены работавшихся валют не немного понизились с уровней открытия (26,05/26,10 UAH/USD, евро – 31,00/31,18 UAH/EUR, рубль 0,405/0,420 UAH/RUB), отвечая на «медвежьи» настроения межбанка. На моменте дилеры Днепра констатируют рост торговой активности и двустороннюю торговлю. Большей частью в паре доллар-гривня.
Дата: 18 мая 2018 г. на 12.00
Рынок Харькова, «неформальный» опт.
$ - 26,01/26,10 UAH/USD
€ – 30,87/31,14 UAH/EUR
RUB – 0,414/0,420 UAH/RUB
US
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