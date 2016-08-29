Додано: П'ят 18 тра, 2018 12:43

Привет из Днепра-8



В пятницу торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 26,155/26,175 UAH/USD виртуально, без сделок.



Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки очередного углубления тренда «гривнедефицита» на рынке гривневой ликвидности – там обозначилось увеличение сужения. Об этом дали понять понизившиеся по состояние на утро пятницы остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора с уровня 43 177,4 млн. грн. к отметке 37 621,7 млн. грн., оставляя «открытым вопрос» о пролонгации укрепления курса гривни относительно доллара на межбанке .



С некоторой задержкой, около 10.20 Киева, выйдя в реальную сферу, котировки безналичного доллара, ограничились сужением спреда, оказавшись на отметке 26,16/26,17 UAH/USD.



К 10.44 котировки доллара на межбанке не покинули цифру 26,16/26,17 UAH/USD, удерживаясь на месте равновесием спроса и предложения. При этом средневзвешенный курс первых сделок показал снижение с уровней вчерашнего закрытия (26,1727 против 26,1888 UAH/USD).



После 11.00 на межбанке с предложением доллара появились системные игроки, ускорив замедлившуюся было коррекцию безналичного доллара – по состоянию на 11.15 Киева СКВ котировалась на уровне 26,145/26,155 UAH/USD.



Дополуденный откат доллара на межбанке сопровождался признаками сужения гривневой ликвидности, о чем дали понять выросшие с уровня 15,25/16,25% к отметке 15,25/16,50% ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo. Эта сводка соответствовала заметному снижению объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.



К 11.45 на фоне достижения долларом на межбанке локальных низов (26,140/26,155 UAH/USD) активизировались покупки «американца», заметно замедлив темп отката.

Мы не исключаем, что среди покупателей был и использовавший платформу Matching регулятор, анонимно пополнявший свои резервы.



Пополудни, на 12.11 доллар на межбанке, прекратив коррекцию, обосновался на уровне 26,135/26,145 UAH/USD.



Около 13.25 Киева на фоне понизившихся к цифре 26,13/26,14 UAH/USD цен доллара на межбанке , рынок и его участники ушли на обеденный перерыв. Судя по снижению, регулятор ушел на обед раньше, свернув покупки СКВ.



Дилеры и участники торгов направились в трапезную на обед.



Рынок наличных Днепра утром пятницы легитимная розница или «окна» касс коммбанков города, как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».

Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.



Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 18 мая с уровней: доллар – 25,95/26,20 UAH/USD, евро – 30,60/31,10 UAH/EUR, рубль - 0,404/0,430 UAH/RUB.



По сравнению изменился с открытием четверга, доллар по спросу понизился на 5,0 коп., потеряв 10 коп. по предложению.



Евро по сравнению с открытием 17 мая по спросу не изменился, потеряв 10,0 коп.

по предложению.



Наличный рубль в пятницу по сравнению с дебютом 17 мая по спросу вырос на 40 пунктов, по предложению не изменился.



Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на пятницу понизилось до отметки $1,1795, поднявшись до $1,1810 на закрытии азиатской сессии форекса и снова немного приподнявшись до $1,1818 на открытии торгов в Европе.



Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 18 мая показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 26,06/26,12 UAH/USD (по сравнению с открытием четверга спрос понизился на 2,0 коп., предложение упало на 3,0 коп.); евро – 31,00/31,20 UAH/EUR (по сравнению с открытием 17 мая спрос и офера потеряли по 10 коп.); рубль - 0,405/0,420 UAH/RUB (по сравнению с открытием четверга спрос не изменился, офера упали на 30 пунктов).



На открытии торгов 18 мая в розничном сегменте наблюдался баланс спроса и оферов. Обороты «вялые».



Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в пятницу показал следующие стартовые курсы: доллар – 26,06/26,12 UAH/USD (по сравнению с открытием четверга спрос понизился на 2,0 коп., предложение упало на 3,0 коп.); евро – 31,00/31,20 UAH/EUR (по сравнению с открытием 17 мая спрос и офера потеряли по 10 коп.); рубль - 0,405/0,420 UAH/RUB (по сравнению с открытием четверга спрос не изменился, офера упали на 30 пунктов).



На старте торгов 18 мая в оптовом сегменте рынка редкие реальные сделки проходили в балансе спрос/предложение.



На 12.03 столичные валютчики-оптовики рапортовали об очень незначительном снижении долларовых цен, связанном с текущей ситуацией на межбанке: 26,00-03/26,06-08 UAH/USD, евро – 30,95/31,10 UAH/EUR, сопровождаемом невысокими оборотами сбалансированной в целом торговли.



По состоянию на 12.05 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о сохранении преобладания оптового клиентского «приноса» на фоне отсутствия «интереса» к СКВ. Действующие цены на рынке города изменились с открытия «символически»: 26,05/26,10 UAH/USD, евро - 30,90/31,10 UAH/EUR, рубль 0,416/0,420 UAH/RUB.



Около 12.24 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены работавшихся валют не немного понизились с уровней открытия (26,05/26,10 UAH/USD, евро – 31,00/31,18 UAH/EUR, рубль 0,405/0,420 UAH/RUB), отвечая на «медвежьи» настроения межбанка. На моменте дилеры Днепра констатируют рост торговой активности и двустороннюю торговлю. Большей частью в паре доллар-гривня.



На 13.38 «неформалы» Днепра сообщили о пролонгации снижения цен на местном наличном рынке. В указанный час на фоне действующих котировок (26,03/26,09-10 UAH/USD, евро – 30,95/31,15 UAH/EUR, рубль 0,405/0,420 UAH/RUB), нашим валютчикам удалось сохранить баланс спроса и предложения.



В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных в пятницу в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.



Утренние уровни «неформальной» ветки рынка наличных 18 мая по крупным центрам валютообменного бизнеса Украины: Харьков – 26,06/26,13 UAH/USD, евро – 31,00/31,20 UAH/EUR, рубль 0,414/0,420 UAH/RUB, Киев опт 26,05/26,08 UAH/USD, мелкий опт и розница, «неформал» 26,05/26,08 UAH/USD, евро (опт) 31,00/31,15 UAH/EUR, мелкий опт и розница, «неформал» - 31,00/31,15 UAH/EUR; Хмельницкий – 26,00/26,12 UAH/USD, евро – 30,75/31,10 UAH/EUR, рубль - 0,400/0,417 RUB/USD, Одесса – опт 26,05/26,10 UAH/USD, розница – 26,00/26,13 UAH/USD; Запорожье – 26,05/26,11 UAH/USD; евро – 31,00/31,15 UAH/EUR, рубль - 0,416/0,419 RUB/USD.



Судя по всему украинские финансовые власти перед пятничной сессией валютного межбанка перестраховались, продолжая изымать с рынка гривневую ликвидность. Об этом дали понять заметно упавшие к утру 18-го остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятор.



Впрочем, есть и альтернативное мнение: гривневый «навес» на коррсчетах растаял из-за оттока оттуда средств налогоплательщиков в Казну в рамках исполнения текущего бюджетного периода.



Вероятно, не все представители отечественного бизнеса успели перечислить гривню в бюджет. Перенеся платежи на последний день бюджетной недели. Или у них просто не было нацвалюты в достаточном количестве, заставив навестить межбанк, где своими оферами СКВ обвалили цену последнего, вынуждая регулятор в спешном порядке спасать доллар, выкупая его «излишки» в рамках технологии Matching. Судя по всему, НБУ совершал несколько «подходов», «пылесося» СКВ небольшими партиями, стараясь добиться оптимального курса и не раскрыть свое инкогнито.



Мероприятия Институтской лишь к полудню остановили динамичную коррекцию СКВ. А дальше произошло полукопеечное падение СКВ по обеим позициям к 26,13/26,14 UAH/USD по состоянию на 13.25 Киева, подтверждая уход НБУ на обеденный перерыв.



Следуя с оглядками в кильватере настроения валютного межбанка, наличный рынок, привыкший к постоянной нехватке гривневого ресурса, также постепенно снижал цену «американца», стараясь не перегибать палку и не нарушить чуткий к ценам клиентский «принос». Последнее, полагаю, надежно удерживало наличный доллар от чрезмерного падения.



Как мы указывали ранее, с новой недели вырастет вероятность выхода на первые роли знакомого нам «бычьего» фактора для рынка доллара. Речь идет о начале компенсации НБУ Казначейством, которое небольшими порциями и незаметно для межбанка, уже начало свои выплаты.

Полагаю, пятничное падение курса безналичного «американца» в локальную яму приготовило хороший» «нулевой цикл» для последующего возвращения на рынок «зеленого» безнала «бычьего» тренда.



Бюджетный период закончится, острота спроса на гривневые активы спадет, давая простор для игры на повышение цен валюты США.



US