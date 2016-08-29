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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 18 тра, 2018 13:52
ЛАД написав: Перес де Куэльяр написав: ЛАД написав:
Сильно сказано!
Добрый день. Вы постеснялись , я так понял ,выделить ключевое слово -«пока».*Відправлено з Чату
Да нет, просто решил, что ключевые слова - "есть уверенность", даже если и "пока".
Могу добавить , пока есть уверенность до конца июля, потом я буду в долларе , как некоторые сейчас.
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Перес де Куэльяр
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Додано: П'ят 18 тра, 2018 14:08
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Одному з найбільших валютних донорів українського бюджету загрожує банкротство
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ПАО "АрселорМиттал Кривой Рог" впервые за 12 лет грозит финансовый кризис.
Об этом рассказал финансовый директор ПАО "АрселорМиттал Кривой Рог" Сергей Пличко.
По его словам, это может произойти из-за резкого снижения объемов производства.
Он отметил, что для того, чтобы пережить эту тяжелую финансовую ситуацию, может принять решение о приостановлении ряда проектов и социальных программ.
Выплата зарплаты за июнь также стоит под вопросом.
"Все зависит от того, сможем ли мы до конца мая стабилизировать производство и выйти на приемлемый финансовый поток, позволяющий нам продолжать операционную деятельность", - сказал Пличко.
"Мы закончили апрель с негативным денежным потоком в размере свыше 600 миллионов гривен. Иными словами, мы потратили больше, чем заработали. Что касается мая, то предварительные расчеты мы уже сделали и могу сказать, что финансовые потери ориентировочно составят свыше 1,5 млрд гривен", - отметил Пличко.
"Итого за два месяца финансовые потери превысят 2,1 миллиарда гривен, что ставит под вопрос возможность дальнейшего финансирования текущей операционной деятельности", - добавил он.
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
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Додано: П'ят 18 тра, 2018 14:16
что думаете по евро уже 1.178 к баксу еще будем падать? откуда такое падение еще недавно 1.24 бьіло
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funtic
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Додано: П'ят 18 тра, 2018 14:21
funtic написав:
что думаете по евро уже 1.178 к баксу еще будем падать? откуда такое падение еще недавно 1.24 бьіло
Евро будет падать , пока не решатся разногласия США и Европы по Ирану .*Відправлено з Чату
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Перес де Куэльяр
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Додано: П'ят 18 тра, 2018 14:22
Перес де Куэльяр написав: funtic написав:
что думаете по евро уже 1.178 к баксу еще будем падать? откуда такое падение еще недавно 1.24 бьіло
Евро будет падать , пока не решатся разногласия США и Европы по Ирану .*Відправлено з Чату
Думаю будет падать по 1,1-1,14 (буду брать в этом диапазоне)
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Den
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Додано: П'ят 18 тра, 2018 14:24
Den написав:
Думаю будет падать по 1,1-1,14 (буду брать в этом диапазоне)
Да , это где то 29 к гривне перед девалом ест.*Відправлено з Чату
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Перес де Куэльяр
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Додано: П'ят 18 тра, 2018 14:49
В Харькове прямо сейчас происходит локальный погодный армагеддец с последующим транспортным коллапсированием.
А вот курс слегка присел: $ 26.04/26.08
Смерть рашистским оккупантам и их лугандоно-крысчанским прихвостням!
UAH 23%/USD 73%/EUR 0%/XAG 3%/XAU 1%
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Додано: П'ят 18 тра, 2018 15:15
Курс гривны на межбанковском валютном рынке, повысившийся в четверг относительно доллара на 1,94 коп., на торгах пятницы укрепился на 4,08 коп., оказавшись на уровне 26,1480 UAH/USD.
Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 18 мая с уровней предыдущего закрытия 26,155/26,175 UAH/USD «виртуально», без сделок.
Около 10.20 начались реальные сделки, сопровождаясь сужением спреда цен «американца» до 26,16/26,17 UAH/USD, причем эти уровни оставались действующими 11.00, инициировав с этого час снижение на продажах появившихся на межбанке системных игроков.
К 11.09 СКВ понизилась до 26,145/26,155 UAH/USD, не покидая эту отметку до 11.43 Киева в сопровождении ситуативного равновесия покупок и продаж доллара.
С 11.43 доллар возобновил неспешное снижение, оказавшись на уровне 26,140/26,155, а спустя 25 минут. Цена «американца» составила 26,135/26,145 UAH/USD.
На этой цифре, судя по всему, на рынке появился НБУ, «анонимно» выкупая СКВ с платформы Matching. Это предположение базировалось на «заморозке» ценовой динамики – до 13.30 котировки доллара не покидали указанный уровень
Межбанк ушел на обеденный перерыв, сопровождаясь более низкими котировками доллара (26,13/26,14 UAH/USD) около 13.21 Киева. Полагаю, НБУ ушел на обед раньше, «отпустив» доллар, который возобновил откат.
Меж тем, цены оставались стабильными до 14.10, когда новая порция продаж способствовала расширению спреда до 26,125/26,145 UAH/USD.
Эти уровни цен не изменялись, по сути, до самого закрытия торгов.
На цифре 26,115/26,140 UAH/USD финишировала сессия валютного межбанка в эту пятницу.
Большинство сделок на межбанке 18 мая, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 26,1480 UAH/USD.
С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 6,84% с 28,0672 UAH/USD до 26,1480 UAH/USD.
Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.
На Depo рынке 18 мая гривня overnight котировалась банками по 15,25/16,50% годовых (с 12.10 Киева - 15,25/16,25 годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.
Безналичный доллар на торгах 18 мая, сохранив и углубив «медвежий» тренд потерял в цене по следующим причинам.
Во-первых, как и накануне, доллар уронила нехватка гривни. Дефицит нацвалюты раньше обеспечивался мероприятиями регулятора и Минфина, изымавших с рынка гривневую ликвидность посредством размещения своих ценных бумаг (депозитных сертификатов НБУ и ОВГЗ от Минфина).
Во-вторых, накануне, в четверг игроки интенсивно перечисляли гривню в Казну, опустошая транзитные и коррсчета в Нацбанка. Таким образом, к утру пятницы остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ упали с уровня 43 177,4 млн. грн. к отметке 37 621,7 млн. грн.
Разумеется, с таким запасом «топлива» доллар на межбанке поднять в цене было невозможно.
В-третьих, 18-го – последний день «бюджетного периода», надо было успеть перечислить в Казну налоги, для чего требуются много гривни, ради которой, участники межбанка были вынуждены снова продавать доллар на межбанке.
Игроки спешили, боясь не успеть, становясь невольными «ускорителями» коррекции.
Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 18 мая понизились, имея для этого следующие основания.
Во-первых, накануне, в четверг, завершили все свои бюджетные проекты многие участники рынка, не желая откладывать их на последние сроки. Поэтому в пятницу на рынке сражались за гривню «опоздальщики», которые наверняка поплатились за задержку потерями на курсе.
Во-вторых, к пятнице упал приток экспортной выручки из-за рубежа, часть которой подлежала обязательной продаже.
В-третьих, игрокам не очень понравилась выросшая курсовая динамика (если накануне средневзвешенный кус СКВ упал на 1,94 коп., нынче ее потери составили 4,08 коп.).
В-четвертых, по пятницам торги межбанка длятся на час короче, до 16.00 Киева.
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дядя Caша
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П'ят 18 тра, 2018 10:03
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