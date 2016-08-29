Додано: П'ят 18 тра, 2018 15:15

Курс гривны на межбанковском валютном рынке, повысившийся в четверг относительно доллара на 1,94 коп., на торгах пятницы укрепился на 4,08 коп., оказавшись на уровне 26,1480 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 18 мая с уровней предыдущего закрытия 26,155/26,175 UAH/USD «виртуально», без сделок.



Около 10.20 начались реальные сделки, сопровождаясь сужением спреда цен «американца» до 26,16/26,17 UAH/USD, причем эти уровни оставались действующими 11.00, инициировав с этого час снижение на продажах появившихся на межбанке системных игроков.



К 11.09 СКВ понизилась до 26,145/26,155 UAH/USD, не покидая эту отметку до 11.43 Киева в сопровождении ситуативного равновесия покупок и продаж доллара.



С 11.43 доллар возобновил неспешное снижение, оказавшись на уровне 26,140/26,155, а спустя 25 минут. Цена «американца» составила 26,135/26,145 UAH/USD.



На этой цифре, судя по всему, на рынке появился НБУ, «анонимно» выкупая СКВ с платформы Matching. Это предположение базировалось на «заморозке» ценовой динамики – до 13.30 котировки доллара не покидали указанный уровень



Межбанк ушел на обеденный перерыв, сопровождаясь более низкими котировками доллара (26,13/26,14 UAH/USD) около 13.21 Киева. Полагаю, НБУ ушел на обед раньше, «отпустив» доллар, который возобновил откат.

Меж тем, цены оставались стабильными до 14.10, когда новая порция продаж способствовала расширению спреда до 26,125/26,145 UAH/USD.



Эти уровни цен не изменялись, по сути, до самого закрытия торгов.



На цифре 26,115/26,140 UAH/USD финишировала сессия валютного межбанка в эту пятницу.



Большинство сделок на межбанке 18 мая, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 26,1480 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 6,84% с 28,0672 UAH/USD до 26,1480 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.



На Depo рынке 18 мая гривня overnight котировалась банками по 15,25/16,50% годовых (с 12.10 Киева - 15,25/16,25 годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 18 мая, сохранив и углубив «медвежий» тренд потерял в цене по следующим причинам.



Во-первых, как и накануне, доллар уронила нехватка гривни. Дефицит нацвалюты раньше обеспечивался мероприятиями регулятора и Минфина, изымавших с рынка гривневую ликвидность посредством размещения своих ценных бумаг (депозитных сертификатов НБУ и ОВГЗ от Минфина).



Во-вторых, накануне, в четверг игроки интенсивно перечисляли гривню в Казну, опустошая транзитные и коррсчета в Нацбанка. Таким образом, к утру пятницы остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ упали с уровня 43 177,4 млн. грн. к отметке 37 621,7 млн. грн.

Разумеется, с таким запасом «топлива» доллар на межбанке поднять в цене было невозможно.



В-третьих, 18-го – последний день «бюджетного периода», надо было успеть перечислить в Казну налоги, для чего требуются много гривни, ради которой, участники межбанка были вынуждены снова продавать доллар на межбанке.

Игроки спешили, боясь не успеть, становясь невольными «ускорителями» коррекции.



Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 18 мая понизились, имея для этого следующие основания.



Во-первых, накануне, в четверг, завершили все свои бюджетные проекты многие участники рынка, не желая откладывать их на последние сроки. Поэтому в пятницу на рынке сражались за гривню «опоздальщики», которые наверняка поплатились за задержку потерями на курсе.



Во-вторых, к пятнице упал приток экспортной выручки из-за рубежа, часть которой подлежала обязательной продаже.



В-третьих, игрокам не очень понравилась выросшая курсовая динамика (если накануне средневзвешенный кус СКВ упал на 1,94 коп., нынче ее потери составили 4,08 коп.).



В-четвертых, по пятницам торги межбанка длятся на час короче, до 16.00 Киева.