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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 18 тра, 2018 13:52
ЛАД написав: Перес де Куэльяр написав: ЛАД написав:
Сильно сказано!
Добрый день. Вы постеснялись , я так понял ,выделить ключевое слово -«пока».*Відправлено з Чату
Да нет, просто решил, что ключевые слова - "есть уверенность", даже если и "пока".
Могу добавить , пока есть уверенность до конца июля, потом я буду в долларе , как некоторые сейчас.
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Перес де Куэльяр
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Додано: П'ят 18 тра, 2018 14:08
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Одному з найбільших валютних донорів українського бюджету загрожує банкротство
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ПАО "АрселорМиттал Кривой Рог" впервые за 12 лет грозит финансовый кризис.
Об этом рассказал финансовый директор ПАО "АрселорМиттал Кривой Рог" Сергей Пличко.
По его словам, это может произойти из-за резкого снижения объемов производства.
Он отметил, что для того, чтобы пережить эту тяжелую финансовую ситуацию, может принять решение о приостановлении ряда проектов и социальных программ.
Выплата зарплаты за июнь также стоит под вопросом.
"Все зависит от того, сможем ли мы до конца мая стабилизировать производство и выйти на приемлемый финансовый поток, позволяющий нам продолжать операционную деятельность", - сказал Пличко.
"Мы закончили апрель с негативным денежным потоком в размере свыше 600 миллионов гривен. Иными словами, мы потратили больше, чем заработали. Что касается мая, то предварительные расчеты мы уже сделали и могу сказать, что финансовые потери ориентировочно составят свыше 1,5 млрд гривен", - отметил Пличко.
"Итого за два месяца финансовые потери превысят 2,1 миллиарда гривен, что ставит под вопрос возможность дальнейшего финансирования текущей операционной деятельности", - добавил он.
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
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Додано: П'ят 18 тра, 2018 14:16
что думаете по евро уже 1.178 к баксу еще будем падать? откуда такое падение еще недавно 1.24 бьіло
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funtic
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Додано: П'ят 18 тра, 2018 14:21
funtic написав:
что думаете по евро уже 1.178 к баксу еще будем падать? откуда такое падение еще недавно 1.24 бьіло
Евро будет падать , пока не решатся разногласия США и Европы по Ирану .*Відправлено з Чату
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Перес де Куэльяр
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Додано: П'ят 18 тра, 2018 14:22
Перес де Куэльяр написав: funtic написав:
что думаете по евро уже 1.178 к баксу еще будем падать? откуда такое падение еще недавно 1.24 бьіло
Евро будет падать , пока не решатся разногласия США и Европы по Ирану .*Відправлено з Чату
Думаю будет падать по 1,1-1,14 (буду брать в этом диапазоне)
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Den
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Додано: П'ят 18 тра, 2018 14:24
Den написав:
Думаю будет падать по 1,1-1,14 (буду брать в этом диапазоне)
Да , это где то 29 к гривне перед девалом ест.*Відправлено з Чату
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Перес де Куэльяр
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Додано: П'ят 18 тра, 2018 14:49
В Харькове прямо сейчас происходит локальный погодный армагеддец с последующим транспортным коллапсированием.
А вот курс слегка присел: $ 26.04/26.08
Смерть рашистским оккупантам и их лугандоно-крысчанским прихвостням!
UAH 23%/USD 73%/EUR 0%/XAG 3%/XAU 1%
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