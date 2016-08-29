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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4969497049714972

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 770
1. Нет сбережений в валюте
11%
81
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
56
4. от 50% до 75%
14%
106
5. более 75%
63%
482
Всього голосів : 770
Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 13:52

  ЛАД написав:
  Перес де Куэльяр написав:
  ЛАД написав:Сильно сказано!

Добрый день. Вы постеснялись , я так понял ,выделить ключевое слово -«пока».

*Відправлено з Чату

Да нет, просто решил, что ключевые слова - "есть уверенность", даже если и "пока". :)
Могу добавить , пока есть уверенность до конца июля, потом я буду в долларе , как некоторые сейчас.
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 14:08

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ПАО "АрселорМиттал Кривой Рог" впервые за 12 лет грозит финансовый кризис.
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Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 14:16

Re: Валютный рынок в контексте

что думаете по евро уже 1.178 к баксу еще будем падать? откуда такое падение еще недавно 1.24 бьіло
funtic
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 14:21

  funtic написав:что думаете по евро уже 1.178 к баксу еще будем падать? откуда такое падение еще недавно 1.24 бьіло

Евро будет падать , пока не решатся разногласия США и Европы по Ирану .

*Відправлено з Чату
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 14:22

  Перес де Куэльяр написав:
  funtic написав:что думаете по евро уже 1.178 к баксу еще будем падать? откуда такое падение еще недавно 1.24 бьіло

Евро будет падать , пока не решатся разногласия США и Европы по Ирану .

*Відправлено з Чату
Думаю будет падать по 1,1-1,14 (буду брать в этом диапазоне)
Den
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 14:24

  Den написав:Думаю будет падать по 1,1-1,14 (буду брать в этом диапазоне)

Да , это где то 29 к гривне перед девалом ест.

*Відправлено з Чату
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 14:49

В Харькове прямо сейчас происходит локальный погодный армагеддец с последующим транспортным коллапсированием.
А вот курс слегка присел: $ 26.04/26.08
Смерть рашистским оккупантам и их лугандоно-крысчанским прихвостням!
UAH 23%/USD 73%/EUR 0%/XAG 3%/XAU 1%
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