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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4970497149724973

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 770
1. Нет сбережений в валюте
11%
81
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
56
4. от 50% до 75%
14%
106
5. более 75%
63%
482
Всього голосів : 770
Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 15:42

  pirat-d написав:
  Перес де Куэльяр написав:
  Den написав:Думаю будет падать по 1,1-1,14 (буду брать в этом диапазоне)

Да , это где то 29 к гривне перед девалом ест.

*Відправлено з Чату


Спасибо за мнение :)
Перед девалом? полагаете не избежим в 2019 после выборов?

Мы не избежим девала осенью ,не говоря уже ,что будет в 19 году.Бюджет выполнять и наполнять надо + сезонность на спрос .Если цифра 29 по евро вырисуется в течении 2-3 месяцев ,считаю нужно входить .
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 16:14

Re: Валютный рынок в контексте

евро хорошо так валится, думаю если уйдет ниже 1.1 начну тариться
X-Fresh
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 16:33

  Den написав:.........
Как только средняя зп доходит по 800-1000 у.е жди девала :) ОНа уже почти туда дошла ...

Вообще-то, для точности, ср. зарплата пока существенно ниже - в марте 8382 грн. (https://index.minfin.com.ua/labour/salary/average/), т.е. примерно 320 долларов, причём ср. и более высокую зарплату получает меньшинство - https://etcetera.media/polovina-ukraintsev-poluchaet-menshe-200-dollarov-shokiruyushhaya-statistika.html.
Ну и, раз зашёл разговор, ещё одна ссылка - https://kurs.com.ua/novost/66569-na-chto-naseleniju-ne-hvataet-deneg-cifri/
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 16:35

Re: Валютный рынок в контексте

ради интерес,может сделаем здесь перекличку кто получает зп 8382 грн из здешних?
X-Fresh
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 16:37

Середньорічна


Вітаюсь со всіма.

Дата_____Объем _СрДнев_Дельта_СрГодовая_Дельта
_________МБ____ная____на вчера__________на вчера
14.05.2018 313,18 26,1712 -0,0268 26,90263832 -0,0068
15.05.2018 469,46 26,2108 0,03960 26,89317892 -0,0095
16.05.2018 406,88 26,2082 -0,0026 26,88515682 -0,0080
17.05.2018 492,44 26,1888 -0,0194 26,87542448 -0,0097
18.05.2018 390,54 26,1480 -0,0408 26,86745008 -0,0080

Средненедельное изменение СрДневной стоимости доллара на МБ: -0,01 (-0,026875). Падало на неделе в среднем по 1 копейки за день. Таки так - точно по 1 копейке! И это в 2,6875 раза медленнее, чем на прошлой неделе.

Средненедельное изменение СрГодовой стоимости доллара на МБ: -0,008403 (-0,008117). СрГодовая падала в среднем по 0,8403 копейки в день. Ну, чуть-чуть быстрее прошлой недели.

Полные обороты МБ за неделю - 2072,50 (1524,02). Обороты больше чем на прошлой неделе. Наконец то полная неделя. Средние среднедневные обороты за неделю: 414,5 (381,005) млн.долларов. Подросли :!:

МБ и наличный рынок оставались ниже СрГодовой 26,86745008 всю неделю. Доллар выгодно покупать.

Поглазеть график.

Поглазеть прошлый год.

Поглазеть 2016 год.

Поглазеть 2015 год.

ВО

Всем удачи.
СрГодовая - это взвешенная по ежедневным оборотам МБ цена доллара с 1 января по текущую дату года.
В скобках - предыдущее значение. Мяу...
s0v7a
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Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 16:38

  X-Fresh написав:ради интерес,может сделаем здесь перекличку кто получает зп 8382 грн из здешних?

Опрос, проведенный в интернете показал, что 100% населения пользуется интернетом (с) :)
Сибарит
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