Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 18 тра, 2018 15:42
pirat-d написав: Перес де Куэльяр написав: Den написав:
Думаю будет падать по 1,1-1,14 (буду брать в этом диапазоне)
Да , это где то 29 к гривне перед девалом ест.
*Відправлено з Чату
Спасибо за мнение
Перед девалом? полагаете не избежим в 2019 после выборов?
Мы не избежим девала осенью ,не говоря уже ,что будет в 19 году.Бюджет выполнять и наполнять надо + сезонность на спрос .Если цифра 29 по евро вырисуется в течении 2-3 месяцев ,считаю нужно входить .
Перес де Куэльяр
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Додано: П'ят 18 тра, 2018 16:14
евро хорошо так валится, думаю если уйдет ниже 1.1 начну тариться
X-Fresh
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Додано: П'ят 18 тра, 2018 16:33
Den написав:
.........
Как только средняя зп доходит по 800-1000 у.е жди девала
ОНа уже почти туда дошла ...
Вообще-то, для точности, ср. зарплата пока существенно ниже - в марте 8382 грн. (
https://index.minfin.com.ua/labour/salary/average/
), т.е. примерно 320 долларов, причём ср. и более высокую зарплату получает меньшинство -
https://etcetera.media/polovina-ukraintsev-poluchaet-menshe-200-dollarov-shokiruyushhaya-statistika.html
.
Ну и, раз зашёл разговор, ещё одна ссылка -
https://kurs.com.ua/novost/66569-na-chto-naseleniju-ne-hvataet-deneg-cifri/
ЛАД
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Додано: П'ят 18 тра, 2018 16:35
ради интерес,может сделаем здесь перекличку кто получает зп 8382 грн из здешних?
X-Fresh
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Додано: П'ят 18 тра, 2018 16:37
Вітаюсь со всіма. Дата_____Объем _СрДнев_Дельта_СрГодовая_Дельта _________МБ____ная____на вчера__________на вчера 14.05.2018 313,18 26,1712 -0,0268 26,90263832 -0,0068 15.05.2018 469,46 26,2108 0,03960 26,89317892 -0,0095 16.05.2018 406,88 26,2082 -0,0026 26,88515682 -0,0080 17.05.2018 492,44 26,1888 -0,0194 26,87542448 -0,0097 18.05.2018 390,54 26,1480 -0,0408 26,86745008 -0,0080 Средненедельное изменение СрДневной стоимости доллара на МБ: -0,01 (-0,026875). Падало на неделе в среднем по 1 копейки за день. Таки так - точно по 1 копейке! И это в 2,6875 раза медленнее, чем на прошлой неделе. Средненедельное изменение СрГодовой стоимости доллара на МБ: -0,008403 (-0,008117). СрГодовая падала в среднем по 0,8403 копейки в день. Ну, чуть-чуть быстрее прошлой недели. Полные обороты МБ за неделю - 2072,50 (1524,02). Обороты больше чем на прошлой неделе. Наконец то полная неделя. Средние среднедневные обороты за неделю: 414,5 (381,005) млн.долларов. Подросли МБ и наличный рынок оставались ниже СрГодовой 26,86745008 всю неделю. Доллар выгодно покупать. Поглазеть график. Поглазеть прошлый год. Поглазеть 2016 год. Поглазеть 2015 год. ВО Всем удачи.
СрГодовая - это взвешенная по ежедневным оборотам МБ цена доллара с 1 января по текущую дату года.
В скобках - предыдущее значение. Мяу...
s0v7a
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Додано: П'ят 18 тра, 2018 16:38
X-Fresh написав:
ради интерес,может сделаем здесь перекличку кто получает зп 8382 грн из здешних?
Опрос, проведенный в интернете показал, что 100% населения пользуется интернетом (с)
Сибарит
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Додано: П'ят 18 тра, 2018 17:27
Den написав:
Как только средняя зп доходит по 800-1000 у.е жди девала
ОНа уже почти туда дошла ...
На кінець 2013 року середня зарплатня була 400 доларів і почалась девальвація.
В цьому році середня зарплатня до грудня дійде до 10 тис.грн.
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Додано: П'ят 18 тра, 2018 17:49
Перес де Куэльяр
Евро будет падать , пока не решатся разногласия США и Европы по Ирану.
Причина нынешнего ослабления евро - ситуация в Италии. Разногласия вокруг Ирана - дело пятое, и, кстати, фактор для роста EUR.
X-Fresh
"Тарапыцца на нада"(с). Италия - это бомба. Для начала почитайте программы партий коалиции и коалиционное соглашение.
Hogtown
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