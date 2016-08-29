Додано: П'ят 18 тра, 2018 18:50

Вечерний обзор. Кстати, вечера по-прежнему не торопятся баловать нас добротой.



Курс гривны на МЕЖБАНКОВСКОМ ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ, повысившийся в четверг относительно доллара на 1,94 коп., на торгах пятницы укрепился на 4,08 коп., оказавшись на уровне 26,1480 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте ВАЛЮТНОГО МЕЖБАНКА стартовала 18 мая с уровней предыдущего закрытия 26,155/26,175 UAH/USD «виртуально», без сделок.



Около 10.20 начались реальные сделки, сопровождаясь сужением спреда цен «американца» до 26,16/26,17 UAH/USD, причем эти уровни оставались действующими 11.00, инициировав с этого час снижение на продажах появившихся на МЕЖБАНКЕ системных игроков.



К 11.09 СКВ понизилась до 26,145/26,155 UAH/USD, не покидая эту отметку до 11.43 Киева в сопровождении ситуативного равновесия покупок и продаж доллара.



С 11.43 доллар возобновил неспешное снижение, оказавшись на уровне 26,140/26,155, а спустя 25 минут, цена «американца» составила 26,135/26,145 UAH/USD.



На этой цифре, судя по всему, на рынке появился НБУ, «анонимно» выкупая СКВ с платформы Matching. Это предположение базировалось на «заморозке» ценовой динамики – до 13.30 котировки доллара не покидали указанный уровень



Межбанк ушел на обеденный перерыв, сопровождаясь более низкими котировками доллара (26,13/26,14 UAH/USD) около 13.21 Киева. Полагаю, НБУ ушел на обед раньше, «отпустив» доллар, который возобновил откат.

Меж тем, цены оставались стабильными до 14.10, когда новая порция продаж способствовала расширению спреда до 26,125/26,145 UAH/USD.



Эти уровни цен не изменялись, по сути, до самого закрытия торгов.



На цифре 26,115/26,140 UAH/USD финишировала сессия ВАЛЮТНОГО МЕЖБАНКА в эту пятницу.



Большинство сделок на межбанке 18 мая, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 26,1480 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на МЕЖБАНКЕ повысился на 6,84% с 28,0672 UAH/USD до 26,1480 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на МЕЖБАНКЕ снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.



На Depo рынке 18 мая гривня overnight котировалась банками по 15,25/16,50% годовых (с 12.10 Киева - 15,25/16,25 годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 18 мая, сохранив и углубив «медвежий» тренд потерял в цене по следующим причинам.



Во-первых, как и накануне, доллар уронила нехватка гривни. Дефицит нацвалюты раньше обеспечивался мероприятиями регулятора и Минфина, изымавших с рынка гривневую ликвидность посредством размещения своих ценных бумаг (депозитных сертификатов НБУ и ОВГЗ от Минфина).



Во-вторых, накануне, в четверг игроки интенсивно перечисляли гривню в Казну, опустошая транзитные и коррсчета в Нацбанка. Таким образом, к утру пятницы остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ упали с уровня 43 177,4 млн. грн. к отметке 37 621,7 млн. грн.

Разумеется, с таким запасом «топлива» доллар на МЕЖБАНКЕ поднять в цене было невозможно.



В-третьих, 18-го – последний день «бюджетного периода», надо было успеть перечислить в Казну налоги, для чего требуются много гривни, ради которой, участники межбанка были вынуждены снова продавать доллар на межбанке.

Игроки спешили, боясь не успеть, становясь невольными «ускорителями» коррекции.



Обороты торгов безналичным долларом на МЕЖБАНКЕ 18 мая понизились, имея для этого следующие основания.



Во-первых, накануне, в четверг, завершили все свои бюджетные проекты многие участники рынка, не желая откладывать их на последние сроки. Поэтому в пятницу на рынке сражались за гривню «опоздальщики», которые наверняка поплатились за задержку потерями на курсе.



Во-вторых, к пятнице упал приток экспортной выручки из-за рубежа, часть которой подлежала обязательной продаже.



В-третьих, игрокам не очень понравилась выросшая курсовая динамика (если накануне средневзвешенный кус СКВ упал на 1,94 коп., нынче ее потери составили 4,08 коп.).



В-четвертых, по пятницам торги межбанка длятся на час короче, до 16.00 Киева.













Наличный «неформальный» рынок во всех системных центрах валютообменного бизнеса (Киев, Харьков, Днепр, Запорожье, Одесса и Крыжополь) 18 мая, как и накануне, констатировал снижение действующих цен на работавшиеся валюты.



Доллар на наличном рынке снижался из-за соответствующего настроения в рядах клиентов «налички», на которое оказывали воздействие «медвежьи» сводки с торгов валютного межбанка.

Как и в четверг, 18-го ускорившееся падение безналичного «американца» после полудня вызвало аналогичную реакцию на наличном рынке, где до полудня ценовая коррекция наличной пары имела символическое значение, а в некоторых городах (Запорожье, Одесса, Хмельницкий) на местных рынках вообще не наблюдалась.



Кроме закономерной реакции наличного рынка на тренд «зеленого» безнала при «посредничестве» клиентов, внутридневным снижением наличный доллар обязан мероприятиям дилеров, пытавшимся дисконтированием цен сохранить равновесие покупок и продаж, сулившее бонусы в ликвидности.



Подобно предыдущей сессии, на рынках почти всех вышеперечисленных городов по итогам пятницы сложилось равновесие покупок и продаж, которое обеспечило сохранение оборотов на уровне предыдущей сессии.



Исключение составил рынок Запорожья, где в течение всего дня наблюдалось доминирование клиентского «приноса», «перекосившего» рынок. Однако, вопреки ожиданиям, этот «перекос» не привел к потерям на участке ликвидности – по итогам пятницы запорожцы констатировали «хорошие» обороты.



В течение пятницы позиция «спрос» наличного «неформального» доллара либо не изменилась (Запорожье, Одесса, Крыжополь), либо потеряла 1,0-5,0 коп. (лидировал в откате рынок Харькова). Офера наличного доллара в течение 18-го понизились на 2,0-3,0 коп.



По сравнению с закрытием четверга биды наличного «неформального» «американца» понизились на 1,0-5,0 коп. (лидировал в снижении рынок Харькова), офера стали ниже на 2,0-4,0 коп.



Итак, наличный рынок, в первую очередь, самая ликвидная («популярная») пара доллар-гривня в течение пятницы теряла в цене.



Кроме вышеупомянутых мотивов («медвежьи» настроения в «зеленом» секторе межбанка и дисконты в процессе балансировки спроса и предложения), у этой коррекции мог быть еще один источник. Как мы указывали раньше, из-за существенного курсового зазора между наличным и безналичным долларами. В течение последнего времени наблюдался переток более дешевого наличного «американца» на дорогой межбанк. Это стимулировало поддержку достаточно высоких цен приема наличного доллара кассами банков, составляя конкуренцию «неформалам» наличного рынка. Нынче в условиях нехватки гривни и более динамичного падения курса «зеленого» безнала актуальность этого перетока заметно снизилась, перестав стимулировать банковские покупки наличного доллара в прежнем темпе.



А теперь поговорим о подробностях торгов 18 мая на «неформальном» наличном рынке Днепра, клиенты которого снова порадовали равновесием покупок и продаж, что стало главной причиной сохранения ликвидности на приличном уровне.



Впрочем, по порядку.



Торги 18 мая в мелкооптовом и розничном сегменте «неформальной» ветки рынка наличных Днепра завершилась уровнями: доллар – 26,05/26,10 UAH/USD, евро – 30,95/31,15 UAH/EUR, рубль – 0,405/0,420 UAH/RUB.



Розничный сегмент наличного рынка Днепра начал торги пятницы в условиях зыбкого равновесия покупок и продаж в паре доллар-гривня.

Ближе к полудню баланс сохранился, причем для этого требовалось аккуратно дисконтировать действующие цены по причине более активного «приноса».



Около 12.24 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены работавшихся валют немного понизились с уровней открытия (26,05/26,10 UAH/USD, евро – 31,00/31,18 UAH/EUR, рубль 0,405/0,420 UAH/RUB), отвечая на «медвежьи» настроения межбанка. На моменте дилеры Днепра констатируют рост торговой активности и двустороннюю торговлю. Большей частью в паре доллар-гривня.



На 13.38 «неформалы» Днепра сообщили о пролонгации снижения цен на местном наличном рынке. В указанный час на фоне действующих котировок (26,03/26,09-10 UAH/USD, евро – 30,95/31,15 UAH/EUR, рубль 0,405/0,420 UAH/RUB), нашим валютчикам удалось сохранить баланс спроса и предложения.



После обеда на рынке Днепра сохранилось равновесие покупок и продаж в паре доллар-гривня, которое дилерам уже не требовалось поддерживать ценовыми ревизиями.



Торговая активность после обеда выросла.



По итогам дня, благодаря сохранившейся сбалансированности спроса и предложения, обороты сохранились на «очень хорошем» уровне, заслужив от дилеров мелкого опта и розницы «четверку с плюсом» и повторив показатели предыдущей сессии. Не исключено, в этот есть заслуга и «медвежьего» тренда на местном рынке наличных – в 18 мая цены работавшихся валют снижались.



В течение пятницы биды наличного «неформального» розничного доллара понизились на 1,0 коп., офера потеряли 2,0 коп.



Меж тем, по сравнению с закрытием четверга позиция «спрос» наличного розничного «неформального» доллара в Днепре понизилась на 1,0 коп., предложение потеряло 2,0 коп.



Те же слова, из-за символического отличия между мелкооптовым и оптовым рынками днепровской «неформальной» «налички» уместны и для оптового сегмента, «зеленые» торги пятницы в котором завершились уровнями 26,05/26,10 UAH/USD.



До полудня оптовая наличная пара доллар-гривня в Днепре работалась в балансе спроса и предложения, и это равновесие, почти требовало незначительного ценового «вмешательства» в виде дисконтирования цен.



По состоянию на полдень на наличном рынке Днепра цены работавшихся валют немного понизились с уровней открытия (26,05/26,10 UAH/USD, евро – 31,00/31,18 UAH/EUR, рубль 0,405/0,420 UAH/RUB), отвечая на «медвежьи» настроения межбанка. На моменте дилеры Днепра констатируют рост торговой активности и двустороннюю торговлю. Большей частью в паре доллар-гривня.



На 13.40 в оптовом сегменте Днепра было продолжено снижение цен на местном наличном рынке. В указанный час на фоне действующих котировок (26,03/26,09-10 UAH/USD, евро – 30,95/31,15 UAH/EUR, рубль 0,405/0,420 UAH/RUB), оптовикам удалось сохранить баланс спроса и предложения.



После обеда на рынке Днепра в оптовом сегменте сохранилась сбалансированная торговля, которая уже не нуждалась в снижении цен.



Оптовики, стимулируя клиентские покупки, более заметно понизили офера, сохраняя равновесие покупок и продаж.



Последнее сумело обеспечить достойную итоговую ликвидность. Обороты, заслужив от дилеров днепровского опта «твердую четверку», констатировали повторение показателей предыдущей сессии.



На протяжении 18 мая биды оптового «неформального» наличного доллара в Днепре понизились на 1,0 коп., офера потеряли 2,0 коп.



По сравнению с закрытием 17 мая биды наличного оптового «неформального» доллара в Днепре понизились на 1,0 коп., офера потеряли 2,0 коп.



В свою очередь оптовый наличный евро на «неформальном» наличном рынке Днепра завершил торги 18 мая уровнями 30,95/31,15 UAH/EUR, констатировав в течение пятницы пятикопеечные потери бидов и оферов.



По сравнению с закрытием четверга биды и офера оптового наличного евро в Днепре упали на 5,0 коп.



Со слов дилеров-«неформалов» наличных рынков большинства вышеперечисленных городов, им в течение 18 мая, приходилось заниматься пребывающей в состоянии равновесия покупок и продаж дешевеющей наличной парой доллар-гривня, стараясь аккуратным снижением действующих котировок с одной стороны обеспечить приемлемую ликвидность сделок, с другой, сохранить текущее равновесие спроса и предложения.



При этом наши дилеры аналогичной непрерывной внутридневной коррекцией цен наличного евро реагировали на стартовавшее с 10300 Киева динамичное снижение пары евро-доллар мирового рынка forex.



Как и накануне, немного сдерживал коррекцию наличного евро, поддерживаемую аналогичными настроениями в паре доллар-гривня, хорошо известный дефицит евро «в степях Украины».



Этого недостаточно, и нам для внесения окончательной ясности надо появиться на мировом валютном рынке, с тем, чтобы окончательно расставить все точки над «i» в этом вопросе и в анализе динамики пары евро-доллар снять все вопросы и окончательно прояснить ситуацию.



Как оказалось, в течение украинской части мирового валютного рынка в пятницу (08.00-18.00 Киева) кросс-курс пары евро-доллар изменялся с уровня $1,1805 к отметке $1,1770, констатировав внутридневное его снижение на скромные 35 пунктов.



Полагаю, наши дилеры наличного рынка адекватно отреагировали на эту динамику пары евро-доллар на мировом рынке forex, учтя при этом внутридневное снижение наличной пары доллар-гривня.



Заметим, однако, что это пояснение ситуации с парой евро-доллар на мировом валютном рынке и попытки обнаружить ее связь с настроениями в паре евро-гривня в Украине не освобождает нас от комментария «по поводу». Включая остальные системные мировые валюты.



Стало быть, стартовав 18 мая на азиатской сессии форекса с уровня $1,1795 пара евро-доллар до 03.00 Киева не покидала район этой цифры, инициировав в указанный час медленное ралли, сумевшее поднять пару по состоянию на 10.00 Киева ко внутридневному максимуму $1,1820.

Последовавшая засим динамичная коррекция уронила евро по состоянию на 1705 Киева к минимуму пятницы ($1,1750).



Выходя из этой «ямы», пара евро-доллар начала с 17.10 Киева новое ралли, которое поэтапно, с «перерывами на стабильность», сумело «вознести» евро к цифре $1,1785, которую он не покидал до 19.45 Киева…



Впрочем, это уже другая история, к которой мы еще вернемся, а нам предстоит привычная работа: попытаться по возможности правдоподобно пояснить эту динамику мирового форекса с помощью профильных гуру.



Индекс доллара продолжил повышение и по состоянию на 15.40 Киева достиг максимума с декабря выше отметки 93,60 пункта. Доходность 10-летних облигаций в США выросла в четверг на 0,010 пункта до уровня 3,110%. В пятницу рост доходности продолжился выше отметки 3,120%, максимальной с 2011 года.



Курс пары доллар-иена достиг максимума с января, составив в указанный час 109,97. Необходимо отметить пятничные показатели инфляции в Японии, которые вышли ниже ожиданий.



Пара евро-доллар оказалась на цифре $1,1783 против $1,1795 на закрытие прошлой сессии.



Продолжается падение цен на итальянские облигации и, соответственно, рост их доходности. Рынок, в частности, реагирует на планы будущего правительства Италии выпустить больше краткосрочных облигаций. Доходность 10-летних бумаг выросла выше уровня 2,190%, максимального с октября.



Представитель министра финансов Китая опроверг информацию о том, что власти страны предлагают США пакет мер, направленных на уменьшение торгового дефицита США на $200 млрд.



Курс доллара США растет в ходе торгов в пятницу, негативное давление на единую европейскую валюту оказывают новости из Италии.



Итальянская партия «Лига» и движение «Пять звезд» договорились о создании коалиционного правительства. Соглашение содержит ряд пунктов, по которым стороны договорились придерживаться единых взглядов.

В частности, оно предусматривает сохранение Вашингтона в качестве главного союзника одновременно с незамедлительными мерами, нацеленными на отмену санкций против России.



Тем не менее, стороны по-прежнему не могут прийти к согласию относительно кандидатуры на пост премьер-министра.



Рейтинговое агентство DBRS предупредило, что экономические предложения партии «Лига» и движения «Пять звезд» могут негативно сказаться на рейтинге Италии.



Евро по состоянию на 16.30 Киева торгуется в районе $1,1758 против $1,1795 на закрытие прошлой сессии.



Курс евро в указанный час находится в районе ¥130,47 по сравнению со ¥130,65 в предыдущий рабочий день.



Курс доллара составляет ¥110,95 против ¥110,77 в четверг.



Индекс доллара USDX, показывающий стоимость доллара США относительно шести основных мировых валют, повысился на 0,28%, обновив максимум для текущего года. Индикатор WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 основных мировых валют, поднялся на 0,21%.



С начала этой недели ICE U.S. Dollar увеличился на 1,2%, что является лучшим пятидневным подъемом с конца апреля, по данным FactSet.



К пятнице американский долговой рынок падает, фондовый рынок пытается сохранить (с переменным успехом) положительную динамику. Это «в первом приближении» соответствует тенденциям на рост аппетитов к риску. Доходности 10-летних облигаций США превысили 18 мая уровня 3,120%.



Однако доллар пока не хочет расти на росте доходностей так, как это было до конца января 2018 года. Например, за январь 2018 года доходности 10-летних облигаций США выросли с 2,40% до 2,70%. За этот же месяц пара евро-доллар выросла приблизительно с $1,20 до $1,25, а индекс Dow Jones с 24830 до 26150 пункта(исторический максимум был показан 26 января на 26616 пункта).



Наши ожидания последней волны роста доллара основаны на том, что мы еще увидим последний сильный всплеск роста аппетитов к риску. Пятничное топтание главных фондовых индексов США в «красной зоне» тому свидетельство.



Хотя, как мы вынуждены признать, времени для реализации такого сюжета остается мало, поскольку с каждым повышением ставки ФРС заимствования в долларах дорожают все больше.



В то же время центробанки других стран проявляют мало энтузиазма в желании ужесточать монетарную политику вслед за ФРС. В результате это может кончиться тем, что слабость развивающихся рынков, товарных рынков и сырьевых валют, и вообще рисковых активов будет наблюдаться на фоне довольно уверенной динамики американского фондового рынка и одновременно доллара (такое тоже бывало в истории).

Тем не менее, несмотря на вышеупомянутые сжатые сроки, мы пока не уверены, что время для серьезного подорожания «американца» еще не пришло.



Таким был информационный фон для внутридневной динамики пары евро-доллар и остальных системных валют на мировом форексе.



Мы довольно подробно попытались пояснить поведение пары евро-доллар на мировом валютном рынке, на которое сдержанной и сообразной курсовой динамикой «отвечали» «неформальные» дилеры оптового сегмента рынка наличных Днепра. Во всяком случае, в пределах украинской сессии форекса.



Уточним, что, не дождавшись окончательной определенности в ситуации в паре евро-доллар на мировом рынке forex, дилеры розничного и мелкооптового сегмента «неформального» наличного рынка Днепра завершили торги четверга уровнями 30,95/31,15 UAH/EUR, констатировав при этом внутридневные пятикопеечные потери бидов и оферов этой СКВ.



Двигающийся обычно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль на сей раз вел себя «почти законопослушно», не изменившись в течение 18 мая по спросу и по предложению.



Торги рублем в пятницу в оптовом сегменте «неформального» наличного рынка Днепра завершились уровнями 0,405/0,420 UAH/RUB.



По сравнению с закрытием четверга биды и офера оптового рубля не изменились.



Со слов дилеров днепровского опта, ликвидность в секторе рубля 18 мая, как и ранее, была по сути нулевой. Ненадежные и являющиеся заложниками нефтецен «деревянные» деньги враждебной Украине и остальному миру страны у нас не пользуются популярностью.



Резюмируя вышеизложенное, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового сегмента «неформальной» ветки рынка наличных Днепра в пятницу, заслужив «твердую четверку», повторила показатели предыдущей сессии.



Наличный евро в розничном и мелкооптовом сегменте «неформальной» ветки рынка Днепра к вечеру пятницы пытались работать по упавшему с закрытия четверга на 5,0 коп. спросу и потерявшему столько же предложению.



Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 18 мая по спросу и по предложению не изменились.



Судя по всему украинские финансовые власти перед пятничной сессией валютного межбанка перестраховались, продолжая изымать с рынка гривневую ликвидность. Об этом дали понять заметно упавшие к утру 18-го остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятор.



Впрочем, есть и альтернативное мнение: гривневый «навес» на коррсчетах растаял из-за оттока оттуда средств налогоплательщиков в Казну в рамках исполнения текущего бюджетного периода.



Вероятно, не все представители отечественного бизнеса успели перечислить гривню в бюджет. Перенеся платежи на последний день бюджетной недели. Или у них просто не было нацвалюты в достаточном количестве, заставив навестить межбанк, где своими оферами СКВ обвалили цену последнего, вынуждая регулятор в спешном порядке спасать доллар, выкупая его «излишки» в рамках технологии Matching. Судя по всему, НБУ совершал несколько «подходов», «пылесося» СКВ небольшими партиями, стараясь добиться оптимального курса и не раскрыть свое инкогнито.



Мероприятия Институтской лишь к полудню остановили динамичную коррекцию СКВ. А дальше произошло полукопеечное падение СКВ по обеим позициям к 26,13/26,14 UAH/USD по состоянию на 13.25 Киева, подтверждая уход НБУ на обеденный перерыв.



Следуя с оглядками в кильватере настроения валютного межбанка, наличный рынок, привыкший к постоянной нехватке гривневого ресурса, также постепенно снижал цену «американца», стараясь не перегибать палку и не нарушить чуткий к ценам клиентский «принос». Последнее, полагаю, надежно удерживало наличный доллар от чрезмерного падения.



Как мы указывали ранее, с новой недели вырастет вероятность выхода на первые роли знакомого нам «бычьего» фактора для рынка доллара. Речь идет о начале компенсации НБУ Казначейством, которое небольшими порциями и незаметно для межбанка, уже начало свои выплаты.



Полагаю, пятничное падение курса безналичного «американца» в локальную яму приготовило хороший» «нулевой цикл» для последующего возвращения на рынок «зеленого» безнала «бычьего» тренда.



Бюджетный период закончится, острота спроса на гривневые активы спадет, давая простор для игры на повышение цен валюты США.



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