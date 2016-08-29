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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 18 тра, 2018 19:27
Den написав:
Как только средняя зп доходит по 800-1000 у.е жди девала
ОНа уже почти туда дошла ...
8382/26 = ~320 у.е. Ну почти дошла, треть пути одолела.
Да шоб вам зарплату так же платили, 300 у.е - это же почти 1000 у.е
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Додано: П'ят 18 тра, 2018 19:44
X-Fresh написав:
ради интерес,может сделаем здесь перекличку кто получает зп 8382 грн из здешних?
Думаю, що всі "тутешні" мають не менше 10тис!
....ну, може, хіба непрацюючі пенсіонери, якщо тут такі є?
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Додано: П'ят 18 тра, 2018 20:22
rasmus написав: kharkov_val написав:
тем больше трудового населения выедет до Европы, тем больше нам придет сюда валюты
пусть все уезжают, валюты привалит, кто остался, будет в ШОКОЛАДЕ!
Не забудьте хто буде останнім вимкнути світло!
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