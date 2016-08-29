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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4971497249734974

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 770
1. Нет сбережений в валюте
11%
81
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
56
4. от 50% до 75%
14%
106
5. более 75%
63%
482
Всього голосів : 770
Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 19:27

  Den написав:Как только средняя зп доходит по 800-1000 у.е жди девала :) ОНа уже почти туда дошла ...

8382/26 = ~320 у.е. Ну почти дошла, треть пути одолела.
Да шоб вам зарплату так же платили, 300 у.е - это же почти 1000 у.е :)
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 19:44

  X-Fresh написав:ради интерес,может сделаем здесь перекличку кто получает зп 8382 грн из здешних?

Думаю, що всі "тутешні" мають не менше 10тис!
....ну, може, хіба непрацюючі пенсіонери, якщо тут такі є? :D
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 20:22

  rasmus написав:
  kharkov_val написав:тем больше трудового населения выедет до Европы, тем больше нам придет сюда валюты


пусть все уезжают, валюты привалит, кто остался, будет в ШОКОЛАДЕ! ;-)

Не забудьте хто буде останнім вимкнути світло!
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