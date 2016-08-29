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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4971497249734974

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 770
1. Нет сбережений в валюте
11%
81
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
56
4. от 50% до 75%
14%
106
5. более 75%
63%
482
Всього голосів : 770
Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 19:27

  Den написав:Как только средняя зп доходит по 800-1000 у.е жди девала :) ОНа уже почти туда дошла ...

8382/26 = ~320 у.е. Ну почти дошла, треть пути одолела.
Да шоб вам зарплату так же платили, 300 у.е - это же почти 1000 у.е :)
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 19:44

  X-Fresh написав:ради интерес,может сделаем здесь перекличку кто получает зп 8382 грн из здешних?

Думаю, що всі "тутешні" мають не менше 10тис!
....ну, може, хіба непрацюючі пенсіонери, якщо тут такі є? :D
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 20:22

  rasmus написав:
  kharkov_val написав:тем больше трудового населения выедет до Европы, тем больше нам придет сюда валюты


пусть все уезжают, валюты привалит, кто остался, будет в ШОКОЛАДЕ! ;-)

Не забудьте хто буде останнім вимкнути світло!
Qwerty
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 20:29

Перес де Куэльяр
Вибачте ,для когось п"яте ,а для iнших головне .Якщо будуть санкцii вiд США Европi за спiвпрацю в ЯП з Iраном ,то куди пiде евро ? Зараз всi тiкають в надiйний доляр ,що ми всi й бачимо. Захiдний свiт трохи дав трiщину в стосунках

- Ого!!! Пан (зненацька) переключився на українську.
Не переживайте шановний, євро нічого не загрожує, крім деяких країн єврозони. І ніяких санкцій, а причиною "втечі капіталу" є насамперед різниця облікових ставок ЄЦБ і ФРС. Доречі це ("втеча капіталу") не обмежується єврозоною, тут вже згадувались Аргентина, ПАР, Туреччина, тепер до списку можна додати Бразілію, Індію, Індонезію і це ще не все. Гадаю і "вашу вулицю" те "свято" не обмине.
Hogtown
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 20:42

Qwerty
Не забудьте хто буде останнім вимкнути світло!

- LOL!!! Ага, и ШОКОЛАД как то варенье, из анекдота, что засахарилось.
Hogtown
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 21:02

  X-Fresh написав:евро хорошо так валится, думаю если уйдет ниже 1.1 начну тариться


пока идет вполне понятно по старому прогнозу на недельном графике. Новостями дожимают, чтобы коснуться нижней границы восходящего канала. Судя по информационному шуму - накал страстей уже на пике. :)

картинку форум уже не разрешает показать...
Политики, не выполнившие предвыборные обещания - преступники. СМИ, раскалывающие украинское общество - агенты захватчиков. Киевские политики, запретившие украинской армии дать вооруженный отпор агрессии в Крыму - враги Украины.
buratinyo
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Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 21:16

  buratinyo написав:
  X-Fresh написав:евро хорошо так валится, думаю если уйдет ниже 1.1 начну тариться


пока идет вполне понятно по старому прогнозу на недельном графике. Новостями дожимают, чтобы коснуться нижней границы восходящего канала. Судя по информационному шуму - накал страстей уже на пике. :)

картинку форум уже не разрешает показать...


так что пора закупатся или ждать конца тренда?
funtic
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 тра, 2018 22:02

  Долярчик написав:
  X-Fresh написав:ради интерес,может сделаем здесь перекличку кто получает зп 8382 грн из здешних?

Думаю, що всі "тутешні" мають не менше 10тис!
....ну, може, хіба непрацюючі пенсіонери, якщо тут такі є? :D


Все знакомые получают в районе 5-6 тыщ чистыми.
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