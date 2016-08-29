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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4972497349744975

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 770
1. Нет сбережений в валюте
11%
81
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
56
4. от 50% до 75%
14%
106
5. более 75%
63%
482
Всього голосів : 770
Повідомлення Додано: Суб 19 тра, 2018 07:13

  athena1 написав:Для тих, хто полюбляє аналізувати де краще жити. Фінансово. Є сайт mumbai.com. Якщо не помиляюсь. Із зп біля 10000 грн в Украіні жити краще, аніж у Польщі з 20000. Оренда житла, податки , etc. З врахуванням зп у конверті, то й з 8000)!

Тогда почему такое кол-во людей уезжает работать в ту же Польшу ?
75stasstas75
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Повідомлення Додано: Суб 19 тра, 2018 07:21

  eu331985 написав:сорри что не по теме - но выходные все-таки. А смысл тут 5-6 получать еслои чернорабочим в Польше 20 000 можно иметь легко? И там куча работы... Еда там дешевле кстати...

Вы тот самый eu из Днепра, который оператор валютного рынка, миллионер, инвестор, гуру экономии и человек, собирающийся в Польшу на заработки ?
Игорь
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Повідомлення Додано: Суб 19 тра, 2018 07:34

Re: Валютный рынок в контексте

  eu331985 написав:смысл тут 5-6 получать еслои чернорабочим в Польше 20 000 можно иметь легко? И там куча работы... Еда там дешевле кстати...

...ну, не так, щоб "легко" - треба 12 годин "відкалатати"!- і у вихідні виходити на роботу, якщо СПРАВДІ приїхав заробити, а не "попити пива"! - і переважно, весь час "на ногах"(з розповіді знайомого)
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 19 тра, 2018 07:43

  pesikot написав:
  Den написав:Как только средняя зп доходит по 800-1000 у.е жди девала :) ОНа уже почти туда дошла ...

8382/26 = ~320 у.е. Ну почти дошла, треть пути одолела.
Да шоб вам зарплату так же платили, 300 у.е - это же почти 1000 у.е :)

Держкомстат рахує ЗП до зняття податків. Від 8382 грн треба відняти 40% податків мінімум.
BIGor
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