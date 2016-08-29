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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4973497449754976

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 770
1. Нет сбережений в валюте
11%
81
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
56
4. от 50% до 75%
14%
106
5. более 75%
63%
482
Всього голосів : 770
Повідомлення Додано: Суб 19 тра, 2018 10:04

  pesikot написав:
  BIGor написав:Держкомстат рахує ЗП до зняття податків. Від 8382 грн треба відняти 40% податків мінімум.

Финансовый форум, а % снятия налогов с ЗП не знают. Прямой угол с температурой кипения воды путают

Ага, а так все обсуждали, будто все на руки получают 8382 грн. И никто про 19,5% налогов и не вспоминал.
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 19 тра, 2018 10:12

  hxbbgaf написав:
  Долярчик написав:
  X-Fresh написав:ради интерес,может сделаем здесь перекличку кто получает зп 8382 грн из здешних?

Думаю, що всі "тутешні" мають не менше 10тис!
....ну, може, хіба непрацюючі пенсіонери, якщо тут такі є? :D


Все знакомые получают в районе 5-6 тыщ чистыми.

Прямо как в ОРЛО/ЛНР, только там в рублях и грязными :D
Victor37
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 тра, 2018 10:13

Re: Валютный рынок в контексте

hxbbgaf написав:
  Долярчик написав:
  X-Fresh написав:ради интерес,может сделаем здесь перекличку кто получает зп 8382 грн из здешних?

Думаю, що всі "тутешні" мають не менше 10тис!
....ну, може, хіба непрацюючі пенсіонери, якщо тут такі є? :D


Все знакомые получают в районе 5-6 тыщ чистыми.
Наверное потому, что "получают", а не зарабатывают
Хотя прогресс, в 2013 вы писали, что 3000
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 19 тра, 2018 10:59

Re: Валютный рынок в контексте

Сегодня я посмотрел передачу "Герои РБК" по каналу РБК России об Михаиле
Гончарове, владельце сети из 300!!! ресторанов русской кухни (блины с
красной икрой, семгой и т.д., пельмени и т.д.) Начинал от с 1 ларька в
Москве.
У него в цехе 1000 кв. м!!! делают заготовки и фасуют и развозят по его
точкам по всей Москве, а там жарят блины на специальных печках из 2-х
электроплиток круглых больших.
Разливают на них жидкое тесто (привезённое).
Юогатейший человек. Сам себя создал. В центре Нью -Йорке открыл ресторан.
Есть у него в гараже и автомобиль Тесла.
Вот это Герой, подтверждаю, что смог создать такую сеть, стал юогачём.

А я посмотрев на Гончарова понял ещё сильнее, что я великий засранец,
лентяй, трус, мамочкин сынок, дерьмо для истории.
Считаю, что преграды на пути к успеху и богатству человек создаёт сам у
себя в голове.
Yuri_61
 
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