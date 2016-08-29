Додано: Суб 19 тра, 2018 10:59

Сегодня я посмотрел передачу "Герои РБК" по каналу РБК России об Михаиле

Гончарове, владельце сети из 300!!! ресторанов русской кухни (блины с

красной икрой, семгой и т.д., пельмени и т.д.) Начинал от с 1 ларька в

Москве.

У него в цехе 1000 кв. м!!! делают заготовки и фасуют и развозят по его

точкам по всей Москве, а там жарят блины на специальных печках из 2-х

электроплиток круглых больших.

Разливают на них жидкое тесто (привезённое).

Юогатейший человек. Сам себя создал. В центре Нью -Йорке открыл ресторан.

Есть у него в гараже и автомобиль Тесла.

Вот это Герой, подтверждаю, что смог создать такую сеть, стал юогачём.



А я посмотрев на Гончарова понял ещё сильнее, что я великий засранец,

лентяй, трус, мамочкин сынок, дерьмо для истории.

Считаю, что преграды на пути к успеху и богатству человек создаёт сам у

себя в голове.