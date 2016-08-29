Ага, а так все обсуждали, будто все на руки получают 8382 грн. И никто про 19,5% налогов и не вспоминал.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 19 тра, 2018 10:04
Ага, а так все обсуждали, будто все на руки получают 8382 грн. И никто про 19,5% налогов и не вспоминал.
Додано: Суб 19 тра, 2018 10:12
Прямо как в ОРЛО/ЛНР, только там в рублях и грязными
Додано: Суб 19 тра, 2018 10:13
Re: Валютный рынок в контексте
Наверное потому, что "получают", а не зарабатывают
Хотя прогресс, в 2013 вы писали, что 3000
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Додано: Суб 19 тра, 2018 10:59
Re: Валютный рынок в контексте
Сегодня я посмотрел передачу "Герои РБК" по каналу РБК России об Михаиле
Гончарове, владельце сети из 300!!! ресторанов русской кухни (блины с
красной икрой, семгой и т.д., пельмени и т.д.) Начинал от с 1 ларька в
Москве.
У него в цехе 1000 кв. м!!! делают заготовки и фасуют и развозят по его
точкам по всей Москве, а там жарят блины на специальных печках из 2-х
электроплиток круглых больших.
Разливают на них жидкое тесто (привезённое).
Юогатейший человек. Сам себя создал. В центре Нью -Йорке открыл ресторан.
Есть у него в гараже и автомобиль Тесла.
Вот это Герой, подтверждаю, что смог создать такую сеть, стал юогачём.
А я посмотрев на Гончарова понял ещё сильнее, что я великий засранец,
лентяй, трус, мамочкин сынок, дерьмо для истории.
Считаю, что преграды на пути к успеху и богатству человек создаёт сам у
себя в голове.
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