Додано: Суб 19 тра, 2018 11:32

Давно для себя сделал вывод:

выбор между бедностью и богатством человек делает сам. Никто и ничто в этом мире ему не может помешать ему быть тем, чем он решил быть.

Если ты не лентяй, не трус, решительный, веришь в себя, плюёшь на свои ошибки, упав снова подымаешься с гордой головой (и пусть так хоть тысячу раз) ты обречённо будешь богатым невзирая на свой средний IQ.



Бог любит таких. Этот мир он создал для таких. Богатых и счастливых.

Только ты сам делаешь себя несчастным. Нет врагов. Они у тебя только в голове. Ты сам их сознательно создаёшь себе, так как не хочешь быть богатым, так как хочеться сладко поспать, поменьше себя заморачивать, хочется переживать о том кто что о тебе подумает. Вот и получаешь в результате свою бедность.

Цели надо ставить для себя серьёзные: переехать из своего Голопуписка в Киев для начала и создать свою собственную Империю. Или IQ (неверие в свои силы, зависимость от чужого мнения и т.п. и т.д.) этому не позволяют?

Не разменивайте свою жизнь на мелочные цели или бесцелье.

О себе: осознав это не поздно мне в свои годы исправится, найти свой путь к успеху (материальному богатству).

К стати, по моим подсчетам жить в Украине можно только при зарплате хотя бы

2 тыс.$ в месяц на человека не меньше. В евро ещё лучше. Только оно скачет как ошпаренное.

2 тыс. $ в месяц на человека - это тот минимум, чтобы в Украине построить или купить со временем дом (квартиру 4-х комнатную), содержать семью, дать детям достойное образование. И это самый только минимум.