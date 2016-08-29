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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4974497549764977>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 770
1. Нет сбережений в валюте
11%
81
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
56
4. от 50% до 75%
14%
106
5. более 75%
63%
482
Всього голосів : 770
Повідомлення Додано: Суб 19 тра, 2018 10:04

  pesikot написав:
  BIGor написав:Держкомстат рахує ЗП до зняття податків. Від 8382 грн треба відняти 40% податків мінімум.

Финансовый форум, а % снятия налогов с ЗП не знают. Прямой угол с температурой кипения воды путают

Ага, а так все обсуждали, будто все на руки получают 8382 грн. И никто про 19,5% налогов и не вспоминал.
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 19 тра, 2018 10:12

  hxbbgaf написав:
  Долярчик написав:
  X-Fresh написав:ради интерес,может сделаем здесь перекличку кто получает зп 8382 грн из здешних?

Думаю, що всі "тутешні" мають не менше 10тис!
....ну, може, хіба непрацюючі пенсіонери, якщо тут такі є? :D


Все знакомые получают в районе 5-6 тыщ чистыми.

Прямо как в ОРЛО/ЛНР, только там в рублях и грязными :D
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Повідомлення Додано: Суб 19 тра, 2018 10:13

Re: Валютный рынок в контексте

hxbbgaf написав:
  Долярчик написав:
  X-Fresh написав:ради интерес,может сделаем здесь перекличку кто получает зп 8382 грн из здешних?

Думаю, що всі "тутешні" мають не менше 10тис!
....ну, може, хіба непрацюючі пенсіонери, якщо тут такі є? :D


Все знакомые получают в районе 5-6 тыщ чистыми.
Наверное потому, что "получают", а не зарабатывают
Хотя прогресс, в 2013 вы писали, что 3000
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 19 тра, 2018 10:59

Re: Валютный рынок в контексте

Сегодня я посмотрел передачу "Герои РБК" по каналу РБК России об Михаиле
Гончарове, владельце сети из 300!!! ресторанов русской кухни (блины с
красной икрой, семгой и т.д., пельмени и т.д.) Начинал от с 1 ларька в
Москве.
У него в цехе 1000 кв. м!!! делают заготовки и фасуют и развозят по его
точкам по всей Москве, а там жарят блины на специальных печках из 2-х
электроплиток круглых больших.
Разливают на них жидкое тесто (привезённое).
Юогатейший человек. Сам себя создал. В центре Нью -Йорке открыл ресторан.
Есть у него в гараже и автомобиль Тесла.
Вот это Герой, подтверждаю, что смог создать такую сеть, стал юогачём.

А я посмотрев на Гончарова понял ещё сильнее, что я великий засранец,
лентяй, трус, мамочкин сынок, дерьмо для истории.
Считаю, что преграды на пути к успеху и богатству человек создаёт сам у
себя в голове.
А Вы довольны собой? На 100% прилагали усилия, применяя свои таланты для достижения успеха в своей жизни? Или как я сложил ручки на пузе и плыву по течению?
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Суб 19 тра, 2018 11:06, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 19 тра, 2018 11:03

  Yuri_61 написав:Сегодня я посмотрел передачу "Герои РБК" по каналу РБК России об Михаиле
Гончарове, владельце сети из 300!!! ресторанов русской кухни (блины с
красной икрой, семгой и т.д., пельмени и т.д.) Начинал от с 1 ларька в
Москве.
У него в цехе 1000 кв. м!!! делают заготовки и фасуют и развозят по его
точкам по всей Москве, а там жарят блины на специальных печках из 2-х
электроплиток круглых больших.
Разливают на них жидкое тесто (привезённое).
Юогатейший человек. Сам себя создал. В центре Нью -Йорке открыл ресторан.
Есть у него в гараже и автомобиль Тесла.
Вот это Герой, подтверждаю, что смог создать такую сеть, стал юогачём.

А я посмотрев на Гончарова понял ещё сильнее, что я великий засранец,
лентяй, трус, мамочкин сынок, дерьмо для истории.
Считаю, что преграды на пути к успеху и богатству человек создаёт сам у
себя в голове.

только за это тебя надо забанить перманентно...
игнор:
tea / Qwerty / Alex2006 / diplomnet / KOKS / somilitark / Василь-Рівне/ Долярчик / Zebra / Libo / Antidaf
bamper
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Повідомлення Додано: Суб 19 тра, 2018 11:14

  bamper написав:только за это тебя надо забанить перманентно...


Не запугивай меня. Такие герои и в Украине есть. Привёл его для примера только.
Даже у врагов надо брать в пример все хорошее для себя, чтоб в конце повергнуть их.
В качестве выходного флуда тема вполне. Тоже связана с валютой. :D
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 тра, 2018 11:32

Re: Валютный рынок в контексте

Давно для себя сделал вывод:
выбор между бедностью и богатством человек делает сам. Никто и ничто в этом мире ему не может помешать ему быть тем, чем он решил быть.
Если ты не лентяй, не трус, решительный, веришь в себя, плюёшь на свои ошибки, упав снова подымаешься с гордой головой (и пусть так хоть тысячу раз) ты обречённо будешь богатым невзирая на свой средний IQ.

Бог любит таких. Этот мир он создал для таких. Богатых и счастливых.
Только ты сам делаешь себя несчастным. Нет врагов. Они у тебя только в голове. Ты сам их сознательно создаёшь себе, так как не хочешь быть богатым, так как хочеться сладко поспать, поменьше себя заморачивать, хочется переживать о том кто что о тебе подумает. Вот и получаешь в результате свою бедность.
Цели надо ставить для себя серьёзные: переехать из своего Голопуписка в Киев для начала и создать свою собственную Империю. Или IQ (неверие в свои силы, зависимость от чужого мнения и т.п. и т.д.) этому не позволяют?
Не разменивайте свою жизнь на мелочные цели или бесцелье.
О себе: осознав это не поздно мне в свои годы исправится, найти свой путь к успеху (материальному богатству).
К стати, по моим подсчетам жить в Украине можно только при зарплате хотя бы
2 тыс.$ в месяц на человека не меньше. В евро ещё лучше. Только оно скачет как ошпаренное.
2 тыс. $ в месяц на человека - это тот минимум, чтобы в Украине построить или купить со временем дом (квартиру 4-х комнатную), содержать семью, дать детям достойное образование. И это самый только минимум.
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Суб 19 тра, 2018 11:46, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 19 тра, 2018 11:41

Re: Валютный рынок в контексте

А наш "хрюшенко" чим не "герой"? :D
Вам же слабо потратити якихось нещасних пів мільйона доларів за якийсь тиждень часу?
Так, він потратив "свої"! - але ж вам(всім) слабо таке бабло потратити хоч своє(та хоч чуже)! - ви(всі) спочатку хоч заробіть стільки(за життя?) - не кажучи, про ще більше бабло, з якого пів мільйона доларів - це так, дріб" язок на тиждень!

... а так, дійсно, у всіх "однакові" можливості....... всі "можуть" заробити..... просто всі "лєнтяї" і не хочуть "брати в руки лАпаті і кАпаті"! :D
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 19 тра, 2018 11:42

  Yuri_61 написав:Давно для себя сделал вывод:
выбор между бедностью и богатством человек делает сам. Никто и ничто в этом мире ему не может помешать ему быть тем, чем он решил быть.
Если ты не лентяй, не трус, решительный, веришь в себя, плюёшь на свои ошибки, упав снова подымаешься с гордой головой (и пусть так хоть тысячу раз) ты обречённо будешь богатым невзирая на свой средний IQ.

Бог любит таких. Этот мир он создал для таких. Богатых и счастливых.
Только ты сам делаешь себя несчастным. Нет врагов. Они у тебя только в голове. Ты сам их сознательно создаёшь себе, так как не хочешь быть богатым, так как хочеться сладко поспать, поменьше себя заморачивать, хочется переживать о том кто что о тебе подумает. Вот и получаешь в результате свою бедность.
Цели надо ставить для себя серьёзные: переехать из своего Голопуписка в Киев для начала и создать свою собственную Империю. Или IQ (неверие в свои силы, юзависимость от чужого мнения и т.п. и т.д.) этому не позволяют?

Похоже на какую-то церковно-баптистскую пропаганду.
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 19 тра, 2018 11:56

  Долярчик написав:
... а так, дійсно, у всіх "однакові" можливості....... всі "можуть" заробити..... просто всі "лєнтяї" і не хочуть "брати в руки лАпаті і кАпаті"! :D


Ва плюсанул.
Лентяи и тупые все бедные. Быть наёмным работником - отстой, удел лохов.
Стать богатым помогают качества: врожденная коммерческая жилка, лживость, наглость, хитрость, ум, смелость, решительность, бесстрашие, беспринципность ставят для себя цель заработать крупное бабло.
Понимание того, что наёмный труд не ведёт к успеху и богатству. Построй свою Империю и будет тебе счастье. Подчеркиваю: не ларёк, а тысячу лврьков (ресторанов, АЗС, список можно продолжать долго). И отойти от дел, наняв менеджеров, уехать на Мальдивы.
Yuri_61
 
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