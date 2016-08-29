Ага, а так все обсуждали, будто все на руки получают 8382 грн. И никто про 19,5% налогов и не вспоминал.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 19 тра, 2018 10:04
Ага, а так все обсуждали, будто все на руки получают 8382 грн. И никто про 19,5% налогов и не вспоминал.
Додано: Суб 19 тра, 2018 10:12
Прямо как в ОРЛО/ЛНР, только там в рублях и грязными
Додано: Суб 19 тра, 2018 10:13
Re: Валютный рынок в контексте
Наверное потому, что "получают", а не зарабатывают
Хотя прогресс, в 2013 вы писали, что 3000
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Додано: Суб 19 тра, 2018 10:59
Re: Валютный рынок в контексте
Сегодня я посмотрел передачу "Герои РБК" по каналу РБК России об Михаиле
Гончарове, владельце сети из 300!!! ресторанов русской кухни (блины с
красной икрой, семгой и т.д., пельмени и т.д.) Начинал от с 1 ларька в
Москве.
У него в цехе 1000 кв. м!!! делают заготовки и фасуют и развозят по его
точкам по всей Москве, а там жарят блины на специальных печках из 2-х
электроплиток круглых больших.
Разливают на них жидкое тесто (привезённое).
Юогатейший человек. Сам себя создал. В центре Нью -Йорке открыл ресторан.
Есть у него в гараже и автомобиль Тесла.
Вот это Герой, подтверждаю, что смог создать такую сеть, стал юогачём.
А я посмотрев на Гончарова понял ещё сильнее, что я великий засранец,
лентяй, трус, мамочкин сынок, дерьмо для истории.
Считаю, что преграды на пути к успеху и богатству человек создаёт сам у
себя в голове.
А Вы довольны собой? На 100% прилагали усилия, применяя свои таланты для достижения успеха в своей жизни? Или как я сложил ручки на пузе и плыву по течению?
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Суб 19 тра, 2018 11:06, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 19 тра, 2018 11:03
только за это тебя надо забанить перманентно...
игнор:
tea / Qwerty / Alex2006 / diplomnet / KOKS / somilitark / Василь-Рівне/ Долярчик / Zebra / Libo / Antidaf
Додано: Суб 19 тра, 2018 11:14
Додано: Суб 19 тра, 2018 11:32
Re: Валютный рынок в контексте
Давно для себя сделал вывод:
выбор между бедностью и богатством человек делает сам. Никто и ничто в этом мире ему не может помешать ему быть тем, чем он решил быть.
Если ты не лентяй, не трус, решительный, веришь в себя, плюёшь на свои ошибки, упав снова подымаешься с гордой головой (и пусть так хоть тысячу раз) ты обречённо будешь богатым невзирая на свой средний IQ.
Бог любит таких. Этот мир он создал для таких. Богатых и счастливых.
Только ты сам делаешь себя несчастным. Нет врагов. Они у тебя только в голове. Ты сам их сознательно создаёшь себе, так как не хочешь быть богатым, так как хочеться сладко поспать, поменьше себя заморачивать, хочется переживать о том кто что о тебе подумает. Вот и получаешь в результате свою бедность.
Цели надо ставить для себя серьёзные: переехать из своего Голопуписка в Киев для начала и создать свою собственную Империю. Или IQ (неверие в свои силы, зависимость от чужого мнения и т.п. и т.д.) этому не позволяют?
Не разменивайте свою жизнь на мелочные цели или бесцелье.
О себе: осознав это не поздно мне в свои годы исправится, найти свой путь к успеху (материальному богатству).
К стати, по моим подсчетам жить в Украине можно только при зарплате хотя бы
2 тыс.$ в месяц на человека не меньше. В евро ещё лучше. Только оно скачет как ошпаренное.
2 тыс. $ в месяц на человека - это тот минимум, чтобы в Украине построить или купить со временем дом (квартиру 4-х комнатную), содержать семью, дать детям достойное образование. И это самый только минимум.
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Суб 19 тра, 2018 11:46, всього редагувалось 3 разів.
Додано: Суб 19 тра, 2018 11:41
Re: Валютный рынок в контексте
А наш "хрюшенко" чим не "герой"?
Вам же слабо потратити якихось нещасних пів мільйона доларів за якийсь тиждень часу?
Так, він потратив "свої"! - але ж вам(всім) слабо таке бабло потратити хоч своє(та хоч чуже)! - ви(всі) спочатку хоч заробіть стільки(за життя?) - не кажучи, про ще більше бабло, з якого пів мільйона доларів - це так, дріб" язок на тиждень!
... а так, дійсно, у всіх "однакові" можливості....... всі "можуть" заробити..... просто всі "лєнтяї" і не хочуть "брати в руки лАпаті і кАпаті"!
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
Додано: Суб 19 тра, 2018 11:42
Похоже на какую-то церковно-баптистскую пропаганду.
Додано: Суб 19 тра, 2018 11:56
Ва плюсанул.
Лентяи и тупые все бедные. Быть наёмным работником - отстой, удел лохов.
Стать богатым помогают качества: врожденная коммерческая жилка, лживость, наглость, хитрость, ум, смелость, решительность, бесстрашие, беспринципность ставят для себя цель заработать крупное бабло.
Понимание того, что наёмный труд не ведёт к успеху и богатству. Построй свою Империю и будет тебе счастье. Подчеркиваю: не ларёк, а тысячу лврьков (ресторанов, АЗС, список можно продолжать долго). И отойти от дел, наняв менеджеров, уехать на Мальдивы.
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