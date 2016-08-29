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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4974497549764977

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 770
1. Нет сбережений в валюте
11%
81
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
56
4. от 50% до 75%
14%
106
5. более 75%
63%
482
Всього голосів : 770
Повідомлення Додано: Суб 19 тра, 2018 12:43

  дядя Caша написав:
  twin написав:Перес де Куэльяр
Як показує історія під захід траншу гонять вверх, по факту отримання починається корекція.
Або іншими словами, купуй на чутках продавай на фактах.
Да, реальное падение грошей транша на счета Минфина вызывает непреодолимое желание раздерибанить (в хорошем смысле этого слова) СКВ по более высокому курсу.
US

ДС, а разве транш МВФ можно дерибанить (в любом смысле)?
Это же чисто символическая процедура формального пополнения ЗВР.
Кредиты ЕБРР, WB - это другое дело. Но они обычно целевые.
Starikan
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Повідомлення Додано: Суб 19 тра, 2018 12:49

  eu331985 написав: сорри что не по теме - но выходные все-таки. А смысл тут 5-6 получать еслои чернорабочим в Польше 20 000 можно иметь легко? И там куча работы... Еда там дешевле кстати...

"Чернорабочим" и "легко" не очень вяжется.
Особенно для людей, так сказать, "в возрасте".
Starikan
2
 
Повідомлень: 14764
З нами з: 12.10.11
Подякував: 1198 раз.
Подякували: 2116 раз.
 
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  #<1 ... 4974497549764977
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