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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 19 тра, 2018 12:43
дядя Caша написав:
Да, реальное падение грошей транша на счета Минфина вызывает непреодолимое желание раздерибанить (в хорошем смысле этого слова) СКВ по более высокому курсу.
twin написав:Перес де Куэльяр
Як показує історія під захід траншу гонять вверх, по факту отримання починається корекція.
Або іншими словами, купуй на чутках продавай на фактах.
US
ДС, а разве транш МВФ можно дерибанить (в любом смысле)?
Это же чисто символическая процедура формального пополнения ЗВР.
Кредиты ЕБРР, WB - это другое дело. Но они обычно целевые.
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Додано: Суб 19 тра, 2018 12:49
eu331985 написав:
сорри что не по теме - но выходные все-таки. А смысл тут 5-6 получать еслои чернорабочим в Польше 20 000 можно иметь легко? И там куча работы... Еда там дешевле кстати...
"Чернорабочим" и "легко" не очень вяжется.
Особенно для людей, так сказать, "в возрасте".
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