Starikan написав:"Чернорабочим" и "легко" не очень вяжется. Особенно для людей, так сказать, "в возрасте".
чернорабочим - да но в последние 2 года акцент сместился сейчас едут больше слесаря, токаря, сварщики это раньше - разнорабочие и строители а работать сварщиком (слесарем, токарем), особенно если высшего разряда, можно и до 65
BIGor написав:Похоже на какую-то церковно-баптистскую пропаганду.
ну, проблемы у человека а так - не надо забывать, 90% новых компаний закрывается в первый год своего существования ну и далее - до получения статуса успешности доживает разве что 1 из 10-50 тысяч т.е. если кому-то понравился пример какого-то успешного бизнеса, сразу надо вспомнить, что 25 000 его конкурентов разорились, причем большая часть из них проблемы с долгами решила самоубийством ну и да. руководитель каждой из разорившихся компаний не сидел на печи он тоже думал - буду рвать пупок - и все получится увы. так не бывает.
BIGor написав:Похоже на какую-то церковно-баптистскую пропаганду.
ну, проблемы у человека а так - не надо забывать, 90% новых компаний закрывается в первый год своего существования
Ну, а я что, не понимаю, что такие, как Гончаров, они акулы бизнеса, сколько они съели мелких себе подобных. Надо родится таким. Ведь мы же не завидуем выдающимся (и естественно сказочно богатым) художникам, хирургам и т.п. Как говорят старушки, Бог даёт каждому человеку только такой крест, какой он в состоянии нести. Ну это высказывание считаю отмазкой, оправданием своей лени. Надо быть мобильным, всеядным в плане своих способностей. Уметь предложить рынку то, что у тебя с с "руками" оторвут и отбашляют тебе.
Yuri_61 кого Вы тут хотите сагитировать? Тем, о которых Вы пишете, некогда читать форумы в поисках мотивационных постов - они работают без выходных. А такие как Вы, прочтя Ваши пламенные речи, только перевернутся на другой бок. Или это такая вирусная реклама свежего кандидата в президенты )) ?
BIGor написав:Похоже на какую-то церковно-баптистскую пропаганду.
ну, проблемы у человека а так - не надо забывать, 90% новых компаний закрывается в первый год своего существования
Ну, а я что, не понимаю, что такие, как Гончаров, они акулы бизнеса, сколько они съели мелких себе подобных. Надо родится таким. Ведь мы же не завидуем выдающимся (и естественно сказочно богатым) художникам, хирургам и т.п. Как говорят старушки, Бог даёт каждому человеку только такой крест, какой он в состоянии нести. Ну это высказывание считаю отмазкой, оправданием своей лени. Надо быть мобильным, всеядным в плане своих способностей. Уметь предложить рынку то, что у тебя с с "руками" оторвут и отбашляют тебе.
Золотые слова. Нужно начать с себя, а не плакать, жаловаться и ждать чего-то от президента. Ему и так трудно и у каждого есть шанс стать миллионером. Главное, не лениться и не обвинять во всем правительство. Начни с себя и будь успешным!
Німецький уряд витратить на міграційну політику 78 млрд євро до 2022 року.
Про це повідомив міністр фінансів Німеччини Олаф Шольц, передає Deutsche Welle.
Витрати федерального бюджету складуть близько 70 млрд євро.
Ще 8 млрд євро, згідно з коаліційною угодою, до 2021 року повинні бути направлені з федерального бюджету владі федеральних земель і комун для покриття їх витрат на вирішення завдань міграційної політики. Однак розподіл цих коштів поки що не затверджено.
Найбільшою статтею витрат в міграційній політиці ФРН є боротьба з причинами міграції на батьківщині біженців. На ці цілі потрібно 31 млрд євро..
Ще 21 млрд євро необхідно буде направити на соціальні виплати біженцям.
На заходи по їх інтеграції в Німеччині, наприклад, мовні курси, заплановано 13 млрд євро, а на реєстрацію новоприбулих мігрантів і надання їм житла - 5,2 млрд євро.