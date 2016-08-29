Бред, оказывается, заразен! В результате "призывов к успешности" и желаний 2000 долл./евро на человека (я так понял, даже не зарплаты, а дохода на человека) у нас полно торговцев, но не хватает квалифицированных специалистов во всех областях - от рабочих (токарей, слесарей, сварщиков ...) до ...
ЛАД написав:Бред, оказывается, заразен! В результате "призывов к успешности" и желаний 2000 долл./евро на человека (я так понял, даже не зарплаты, а дохода на человека) у нас полно торговцев, но не хватает квалифицированных специалистов во всех областях - от рабочих (токарей, слесарей, сварщиков ...) до ...
Пора освободиться от совковых пережитков с его токарями, слесарями и сварщиками в промасленных робах. Посмотрите, что делает Илон Маск. Будущее нации за смелыми предпринимателями, частной инициативой, креативностью, цифровыми технологиями и экономикой услуг. Начни с себя и будь успешным!
Позволю себе 2 интересные, на мой взгляд, ссылки не совсем (или совсем не ) о валюте. Заметка Александра Пасхавера "Беда нашего общества" - https://nv.ua/opinion/beda-nasheho-obshchestva--2469740.html. Это к вопросу о "народ хороший, а власть плохая". Вторая ссылка на статью Ариэля Коэна "Военная истерия в России. Мир на пороге новой войны?" - https://nv.ua/opinion/voennaja-isterija-v-rossii-mir-na-porohe-novoj-vojny-2470493.html. Автор явно антироссийский, но его взгляд во многом близок к объективному (по-моему). Но вторую ссылку даю, потому что, как мне кажется, статья имеет более глубокий смысл, чем смотрится при поверхностном взгляде (автор, возможно, об этом и не думал ). Мне понравилась в Париже на территории ЮНЕСКО стела с надписью на нескольких языках (в т.ч. на русском): "Мысли о войне возникают в умах людей, поэтому в сознании людей следует укоренять идею защиты мира". Это относится не только к международным отношениям.
ЛАД написав:Бред, оказывается, заразен! В результате "призывов к успешности" и желаний 2000 долл./евро на человека (я так понял, даже не зарплаты, а дохода на человека) у нас полно торговцев, но не хватает квалифицированных специалистов во всех областях - от рабочих (токарей, слесарей, сварщиков ...) до ...
Пора освободиться от совковых пережитков с его токарями, слесарями и сварщиками в промасленных робах. Посмотрите, что делает Илон Маск. Будущее нации за смелыми предпринимателями, частной инициативой, креативностью, цифровыми технологиями и экономикой услуг. Начни с себя и будь успешным!
Не упоминал Вас явно, но на воре и шапка горит. Вы настаиваете на том, что Ваши с Юриком взгляды не бред? Простите, но ракеты, Теслу, гиперлуп Маск строит собственными руками? "Токари, слесари и сварщики в промасленных робах" при этом не нужны? Главные люди торговцы, владельцы ресторанов, на крайний случай программисты? Производство материальных благ не нужно? Человечество может обойтись без хлеба, металла и прочего материального, будем жить идеями?
На меня не наезжай. Я снимаю кепку перед предпринимателями. Они не сидят на шее у государства. А токарем, слесарем, пекарем и т.д. любая девочка - мальчик может стать на всём готовом: цех, станок,сварочный аппарат - было бы желание можно стать классным специалистом. А вообще: цену любого человека как специалиста определяет рынок. Надо быть классным специалистом по крайней мере в 20 рабочих специальностях и в 4-6 инженерных специальностях. И денежки сами к вам рекой поплывут.
Рабочей профессии любую обезьянку, зайчика, медвежонка и т.д. можно научить. А вот стать олигархом - нигде не учат.
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Суб 19 тра, 2018 18:52, всього редагувалось 4 разів.
ЛАД написав:Бред, оказывается, заразен! В результате "призывов к успешности" и желаний 2000 долл./евро на человека (я так понял, даже не зарплаты, а дохода на человека) у нас полно торговцев, но не хватает квалифицированных специалистов во всех областях - от рабочих (токарей, слесарей, сварщиков ...) до ...
Пора освободиться от совковых пережитков с его токарями, слесарями и сварщиками в промасленных робах. Посмотрите, что делает Илон Маск. Будущее нации за смелыми предпринимателями, частной инициативой, креативностью, цифровыми технологиями и экономикой услуг. Начни с себя и будь успешным!
Не упоминал Вас явно, но на воре и шапка горит. Вы настаиваете на том, что Ваши с Юриком взгляды не бред? Простите, но ракеты, Теслу, гиперлуп Маск строит собственными руками? "Токари, слесари и сварщики в промасленных робах" при этом не нужны? Главные люди торговцы, владельцы ресторанов, на крайний случай программисты? Производство материальных благ не нужно? Человечество может обойтись без хлеба, металла и прочего материального, будем жить идеями?
В эпоху блокчена говорить про каких-то токарей, слесарей и сварщиков просто смешно. Хорошо, что мы стали частью свободного мира и теперь можем пользоваться всеми благами человечества. И не надо жаловаться на президента, ему и так нелегко и он много сделал для нации. А стать миллионером может каждый, главное не лениться. Начни с себя и будь успешным!