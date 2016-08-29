Додано: Суб 19 тра, 2018 18:25

Позволю себе 2 интересные, на мой взгляд, ссылки не совсем (или совсем не) о валюте.Заметка Александра Пасхавера "Беда нашего общества" -. Это к вопросу о "народ хороший, а власть плохая".Вторая ссылка на статью Ариэля Коэна "Военная истерия в России. Мир на пороге новой войны?" -. Автор явно антироссийский, но его взгляд во многом близок к объективному (по-моему).Но вторую ссылку даю, потому что, как мне кажется, статья имеет более глубокий смысл, чем смотрится при поверхностном взгляде (автор, возможно, об этом и не думал).Мне понравилась в Париже на территории ЮНЕСКО стела с надписью на нескольких языках (в т.ч. на русском): "Мысли о войне возникают в умах людей, поэтому в сознании людей следует укоренять идею защиты мира". Это относится не только к международным отношениям.