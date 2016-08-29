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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4975497649774978

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 770
1. Нет сбережений в валюте
11%
81
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
56
4. от 50% до 75%
14%
106
5. более 75%
63%
482
Всього голосів : 770
Повідомлення Додано: Суб 19 тра, 2018 17:44

Бред, оказывается, заразен! :)
В результате "призывов к успешности" и желаний 2000 долл./евро на человека (я так понял, даже не зарплаты, а дохода на человека) у нас полно торговцев, но не хватает квалифицированных специалистов во всех областях - от рабочих (токарей, слесарей, сварщиков ...) до ...
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 19 тра, 2018 17:52

  ЛАД написав:Бред, оказывается, заразен! :)
В результате "призывов к успешности" и желаний 2000 долл./евро на человека (я так понял, даже не зарплаты, а дохода на человека) у нас полно торговцев, но не хватает квалифицированных специалистов во всех областях - от рабочих (токарей, слесарей, сварщиков ...) до ...


Пора освободиться от совковых пережитков с его токарями, слесарями и сварщиками в промасленных робах. Посмотрите, что делает Илон Маск. Будущее нации за смелыми предпринимателями, частной инициативой, креативностью, цифровыми технологиями и экономикой услуг. Начни с себя и будь успешным!
Егор
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 тра, 2018 18:25

Позволю себе 2 интересные, на мой взгляд, ссылки не совсем (или совсем не :) ) о валюте.
Заметка Александра Пасхавера "Беда нашего общества" - https://nv.ua/opinion/beda-nasheho-obshchestva--2469740.html. Это к вопросу о "народ хороший, а власть плохая".
Вторая ссылка на статью Ариэля Коэна "Военная истерия в России. Мир на пороге новой войны?" - https://nv.ua/opinion/voennaja-isterija-v-rossii-mir-na-porohe-novoj-vojny-2470493.html. Автор явно антироссийский, но его взгляд во многом близок к объективному (по-моему).
Но вторую ссылку даю, потому что, как мне кажется, статья имеет более глубокий смысл, чем смотрится при поверхностном взгляде (автор, возможно, об этом и не думал :) ).
Мне понравилась в Париже на территории ЮНЕСКО стела с надписью на нескольких языках (в т.ч. на русском): "Мысли о войне возникают в умах людей, поэтому в сознании людей следует укоренять идею защиты мира". Это относится не только к международным отношениям.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 19 тра, 2018 18:30

  Егор написав:
  ЛАД написав:Бред, оказывается, заразен! :)
В результате "призывов к успешности" и желаний 2000 долл./евро на человека (я так понял, даже не зарплаты, а дохода на человека) у нас полно торговцев, но не хватает квалифицированных специалистов во всех областях - от рабочих (токарей, слесарей, сварщиков ...) до ...


Пора освободиться от совковых пережитков с его токарями, слесарями и сварщиками в промасленных робах. Посмотрите, что делает Илон Маск. Будущее нации за смелыми предпринимателями, частной инициативой, креативностью, цифровыми технологиями и экономикой услуг. Начни с себя и будь успешным!

Не упоминал Вас явно, но на воре и шапка горит. :)
Вы настаиваете на том, что Ваши с Юриком взгляды не бред?
Простите, но ракеты, Теслу, гиперлуп Маск строит собственными руками?
"Токари, слесари и сварщики в промасленных робах" при этом не нужны?
Главные люди торговцы, владельцы ресторанов, на крайний случай программисты?
Производство материальных благ не нужно? Человечество может обойтись без хлеба, металла и прочего материального, будем жить идеями?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 19 тра, 2018 18:44

  ЛАД написав:Бред, оказывается, заразен! :)


На меня не наезжай.
Я снимаю кепку перед предпринимателями. Они не сидят на шее у государства. А токарем, слесарем, пекарем и т.д. любая девочка - мальчик может стать на всём готовом: цех, станок,сварочный аппарат - было бы желание можно стать классным специалистом.
А вообще: цену любого человека как специалиста определяет рынок.
Надо быть классным специалистом по крайней мере в 20 рабочих специальностях и в 4-6 инженерных специальностях. И денежки сами к вам рекой поплывут.

Рабочей профессии любую обезьянку, зайчика, медвежонка и т.д. можно научить.
А вот стать олигархом - нигде не учат.
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Суб 19 тра, 2018 18:52, всього редагувалось 4 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 19 тра, 2018 18:45

  BIGor написав:
  pesikot написав:
  BIGor написав:Держкомстат рахує ЗП до зняття податків. Від 8382 грн треба відняти 40% податків мінімум.

Финансовый форум, а % снятия налогов с ЗП не знают. Прямой угол с температурой кипения воды путают

Ага, а так все обсуждали, будто все на руки получают 8382 грн. И никто про 19,5% налогов и не вспоминал.

Вы лично писали про 40% вiдняти. А уже исправились на 19.5% после поста коллеги freeze
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 19 тра, 2018 18:54

  ЛАД написав:
  Егор написав:
  ЛАД написав:Бред, оказывается, заразен! :)
В результате "призывов к успешности" и желаний 2000 долл./евро на человека (я так понял, даже не зарплаты, а дохода на человека) у нас полно торговцев, но не хватает квалифицированных специалистов во всех областях - от рабочих (токарей, слесарей, сварщиков ...) до ...


Пора освободиться от совковых пережитков с его токарями, слесарями и сварщиками в промасленных робах. Посмотрите, что делает Илон Маск. Будущее нации за смелыми предпринимателями, частной инициативой, креативностью, цифровыми технологиями и экономикой услуг. Начни с себя и будь успешным!

Не упоминал Вас явно, но на воре и шапка горит. :)
Вы настаиваете на том, что Ваши с Юриком взгляды не бред?
Простите, но ракеты, Теслу, гиперлуп Маск строит собственными руками?
"Токари, слесари и сварщики в промасленных робах" при этом не нужны?
Главные люди торговцы, владельцы ресторанов, на крайний случай программисты?
Производство материальных благ не нужно? Человечество может обойтись без хлеба, металла и прочего материального, будем жить идеями?


В эпоху блокчена говорить про каких-то токарей, слесарей и сварщиков просто смешно. Хорошо, что мы стали частью свободного мира и теперь можем пользоваться всеми благами человечества. И не надо жаловаться на президента, ему и так нелегко и он много сделал для нации. А стать миллионером может каждый, главное не лениться. Начни с себя и будь успешным!
Егор
 
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