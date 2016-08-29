RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте

Валютный рынок в контексте
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4976497749784979

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 770
1. Нет сбережений в валюте
11%
81
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
56
4. от 50% до 75%
14%
106
5. более 75%
63%
482
Всього голосів : 770
Повідомлення Додано: Суб 19 тра, 2018 19:10

  Yuri_61 написав:
  Егор написав:
  Егор написав:В эпоху блокчена говорить про каких-то токарей, слесарей и сварщиков просто смешно. Хорошо, что мы стали частью свободного мира и теперь можем пользоваться всеми благами человечества. И не надо жаловаться на президента, ему и так нелегко и он много сделал для нации. А стать миллионером может каждый, главное не лениться. Начни с себя и будь успешным!


Фух! Ну наконец, на форуме появился ещё один здравомыслящий современный человек.


Потому, что умных и патриотических людей больше, чем недалеких вечно на всё жалующихся пессимистов, поддерживающих оппозицию.
Егор
 
Повідомлень: 246
З нами з: 04.05.17
Подякував: 61 раз.
Подякували: 49 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 19 тра, 2018 19:11

  Zochan написав:
Егор написав:И не надо жаловаться на президента, ему и так нелегко и он много сделал для нации.

Це вже друга тема в якій це бачу. Скільки ще будете писати цю дурню.


Я буду жаловаться в администрацию за то, что Вы тоталитарно ущемляете мою свободу слова и не поддерживаете президента, а прогрессивные патриотичные мысли называете дурнёй.
Егор
 
Повідомлень: 246
З нами з: 04.05.17
Подякував: 61 раз.
Подякували: 49 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 19 тра, 2018 19:22

  Yuri_61 написав:Фух! Ну наконец, на форуме появился ещё один здравомыслящий современный человек.

это ты, что ли, первый? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 12781
З нами з: 09.10.08
Подякував: 1711 раз.
Подякували: 3424 раз.
 
Профіль
5
2
Повідомлення Додано: Суб 19 тра, 2018 19:31

Панове , що за «ганьба» тут у вас ? Хильнули зайвого , чи що .А де про валюту ? Одне смiття.

*Відправлено з Чату
Перес де Куэльяр
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1197
З нами з: 06.01.17
Подякував: 365 раз.
Подякували: 390 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Суб 19 тра, 2018 19:41

  Перес де Куэльяр написав:Панове , що за «ганьба» тут у вас ? Хильнули зайвого , чи що .А де про валюту ? Одне смiття.

*Відправлено з Чату


с 00 часов понедельника про валюту :)
Yuri_61
 
Повідомлень: 920
З нами з: 30.09.15
Подякував: 141 раз.
Подякували: 100 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 19 тра, 2018 19:57

  Перес де Куэльяр написав:Панове , що за «ганьба» тут у вас ? Хильнули зайвого , чи що .А де про валюту ? Одне смiття.

*Відправлено з Чату

У некоторых после недельной ремиссии на выходных случается сезонное обострение.
Пока зав. отделения ДС на обходе не раздаст галоперидола, успокоить никак не получается.
antey1969
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 6861
З нами з: 30.11.11
Подякував: 658 раз.
Подякували: 1597 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Суб 19 тра, 2018 20:01

  Егор написав:
  Zochan написав:
Егор написав:И не надо жаловаться на президента, ему и так нелегко и он много сделал для нации.

Це вже друга тема в якій це бачу. Скільки ще будете писати цю дурню.


Я буду жаловаться в администрацию за то, что Вы тоталитарно ущемляете мою свободу слова и не поддерживаете президента, а прогрессивные патриотичные мысли называете дурнёй.
Откуда эта патриотична скотеняка вылезла .
bugalter
 
Повідомлень: 564
З нами з: 17.02.11
Подякував: 18 раз.
Подякували: 35 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 4976497749784979
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1212, 1213, 1214
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
12132 1303063
Переглянути останнє повідомлення
Суб 19 тра, 2018 13:46
antey1969
Валютный рынок в мире 1 ... 623, 624, 625
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6241 1316820
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 18 тра, 2018 17:23
ЛОБ
Наличный (Готівковий) рынок валют 1, 2, 3, 4
Модератор » Пон 29 сер, 2016 15:08
38 36625
Переглянути останнє повідомлення
Вів 29 сер, 2017 16:17
Оранжевое настроение

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (6643)
19.05.2018 21:11
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.