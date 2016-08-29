|
|
|
Валютный рынок в контексте
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 19 тра, 2018 19:10
Yuri_61 написав: Егор написав: Егор написав:
В эпоху блокчена говорить про каких-то токарей, слесарей и сварщиков просто смешно. Хорошо, что мы стали частью свободного мира и теперь можем пользоваться всеми благами человечества. И не надо жаловаться на президента, ему и так нелегко и он много сделал для нации. А стать миллионером может каждый, главное не лениться. Начни с себя и будь успешным!
Фух! Ну наконец, на форуме появился ещё один здравомыслящий современный человек.
Потому, что умных и патриотических людей больше, чем недалеких вечно на всё жалующихся пессимистов, поддерживающих оппозицию.
-
Егор
-
-
- Повідомлень: 249
- З нами з: 04.05.17
- Подякував: 61 раз.
- Подякували: 49 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 19 тра, 2018 19:11
Zochan написав:
Егор написав:И не надо жаловаться на президента, ему и так нелегко и он много сделал для нации.
Це вже друга тема в якій це бачу. Скільки ще будете писати цю дурню.
Я буду жаловаться в администрацию за то, что Вы тоталитарно ущемляете мою свободу слова и не поддерживаете президента, а прогрессивные патриотичные мысли называете дурнёй.
-
Егор
-
-
- Повідомлень: 249
- З нами з: 04.05.17
- Подякував: 61 раз.
- Подякували: 49 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 19 тра, 2018 19:22
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
-
Yuri_T
-
1
-
- Повідомлень: 12782
- З нами з: 09.10.08
- Подякував: 1711 раз.
- Подякували: 3424 раз.
-
- Профіль
-
5
2
Додано: Суб 19 тра, 2018 19:31
Панове , що за «ганьба» тут у вас ? Хильнули зайвого , чи що .А де про валюту ? Одне смiття.*Відправлено з Чату
-
Перес де Куэльяр
-
-
- Повідомлень: 1198
- З нами з: 06.01.17
- Подякував: 366 раз.
- Подякували: 390 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Суб 19 тра, 2018 19:41
Перес де Куэльяр написав:
Панове , що за «ганьба» тут у вас ? Хильнули зайвого , чи що .А де про валюту ? Одне смiття.*Відправлено з Чату
с 00 часов понедельника про валюту
-
Yuri_61
-
-
- Повідомлень: 920
- З нами з: 30.09.15
- Подякував: 141 раз.
- Подякували: 100 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 19 тра, 2018 19:57
Перес де Куэльяр написав:
Панове , що за «ганьба» тут у вас ? Хильнули зайвого , чи що .А де про валюту ? Одне смiття.*Відправлено з Чату
У некоторых после недельной ремиссии на выходных случается сезонное обострение.
Пока зав. отделения ДС на обходе не раздаст галоперидола, успокоить никак не получается.
-
antey1969
-
1
-
- Повідомлень: 6862
- З нами з: 30.11.11
- Подякував: 658 раз.
- Подякували: 1598 раз.
-
- Профіль
-
2
1
Додано: Суб 19 тра, 2018 20:01
Егор написав: Zochan написав:
Егор написав:И не надо жаловаться на президента, ему и так нелегко и он много сделал для нации.
Це вже друга тема в якій це бачу. Скільки ще будете писати цю дурню.
Я буду жаловаться в администрацию за то, что Вы тоталитарно ущемляете мою свободу слова и не поддерживаете президента, а прогрессивные патриотичные мысли называете дурнёй.
Откуда эта патриотична скотеняка вылезла .
-
bugalter
-
-
- Повідомлень: 564
- З нами з: 17.02.11
- Подякував: 18 раз.
- Подякували: 36 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 19 тра, 2018 20:36
Там хтось хотів почати з себе?
....давайте, будемо самі асфальт вкладати на дорогах, магістральні водопровідні труби зварювати, злочинців ловити, та й чого там, за лікарів і операції робити.......
- тільки тоді одне малесеньке питаннячко: нахрін ми те все оплачуємо своїми податками, якщо всі вони - не справляються з своїми обов'язками???!
-
Долярчик
-
-
- Повідомлень: 4038
- З нами з: 19.10.15
- Подякував: 135 раз.
- Подякували: 192 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 19 тра, 2018 21:13
bugalter
вата жирно троллит
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
-
Yuri_T
-
1
-
- Повідомлень: 12782
- З нами з: 09.10.08
- Подякував: 1711 раз.
- Подякували: 3424 раз.
-
- Профіль
-
5
2
Додано: Суб 19 тра, 2018 21:32
Yuri_T написав:bugalter
вата жирно троллит
Ця чорнява тварина живе в Україні. Вона могла бути просто гастролеркою з окупованих територій , спеціально приїхати до нас, щоб провокувати і показувати на камеру, як в Україні "нанавидять владу і саму Україну". Це просто "смердючий рускiй мiр" .
-
Перес де Куэльяр
-
-
- Повідомлень: 1198
- З нами з: 06.01.17
- Подякував: 366 раз.
- Подякували: 390 раз.
-
- Профіль
-
1
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори:
Ірина_
, ТупУм
, Модератор
|
Схожі теми
|
|12133
|1303235
|
|
|6241
|1316843
|
П'ят 18 тра, 2018 17:23
ЛОБ
|
|38
|36626
|
|