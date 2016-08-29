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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4977497849794980

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 771
1. Нет сбережений в валюте
11%
81
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
56
4. от 50% до 75%
14%
106
5. более 75%
63%
483
Всього голосів : 771
Повідомлення Додано: Суб 19 тра, 2018 21:49

  Перес де Куэльяр написав:
  Yuri_T написав:bugalter
вата жирно троллит
Ця чорнява тварина живе в Україні. Вона могла бути просто гастролеркою з окупованих територій , спеціально приїхати до нас, щоб провокувати і показувати на камеру, як в Україні "нанавидять владу і саму Україну". Це просто "смердючий рускiй мiр" .



уххх, уважаемый Перес, не бережете Вы нас такими роликами.... :shock: бррр, аж передёрнуло от ватопитеков, какой же там фарш в голове(((
pirat-d
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 тра, 2018 21:53

Re: Валютный рынок в контексте

kabysh1
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Повідомлення Додано: Суб 19 тра, 2018 22:28

  pirat-d написав:
  Перес де Куэльяр написав:
  Yuri_T написав:bugalter
вата жирно троллит
Ця чорнява тварина живе в Україні. Вона могла бути просто гастролеркою з окупованих територій , спеціально приїхати до нас, щоб провокувати і показувати на камеру, як в Україні "нанавидять владу і саму Україну". Це просто "смердючий рускiй мiр" .



уххх, уважаемый Перес, не бережете Вы нас такими роликами.... :shock: бррр, аж передёрнуло от ватопитеков, какой же там фарш в голове(((

Розділяй і володарюй!
Владі вигідно ділити народ на вату та свідомих. Дивно дивитись як дорослі люди на фінансовому форумі теж ведутся на провакації.
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Суб 19 тра, 2018 23:49

  Ukrainian написав:...теж ведутся на провакації.

стыдобище.
ты или крест сними или трусы надень.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Нед 20 тра, 2018 00:12

  Yuri_T написав:
  Ukrainian написав:...теж ведутся на провакації.

стыдобище.
ты или крест сними или трусы надень.

:shock: На гілці навала "перевертнів": то жінко-чоловіки, то вато-патріоти, то дурне-розумники. Когось пропустив в переліку, мабуть.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
centurionus
 
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