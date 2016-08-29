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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 19 тра, 2018 21:49
Перес де Куэльяр написав: Yuri_T написав:bugalter
вата жирно троллит
Ця чорнява тварина живе в Україні. Вона могла бути просто гастролеркою з окупованих територій , спеціально приїхати до нас, щоб провокувати і показувати на камеру, як в Україні "нанавидять владу і саму Україну". Це просто "смердючий рускiй мiр" .
уххх, уважаемый Перес, не бережете Вы нас такими роликами....
бррр, аж передёрнуло от ватопитеков, какой же там фарш в голове(((
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Додано: Суб 19 тра, 2018 21:53
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Додано: Суб 19 тра, 2018 22:28
pirat-d написав: Перес де Куэльяр написав: Yuri_T написав:bugalter
вата жирно троллит
Ця чорнява тварина живе в Україні. Вона могла бути просто гастролеркою з окупованих територій , спеціально приїхати до нас, щоб провокувати і показувати на камеру, як в Україні "нанавидять владу і саму Україну". Це просто "смердючий рускiй мiр" .
уххх, уважаемый Перес, не бережете Вы нас такими роликами....
бррр, аж передёрнуло от ватопитеков, какой же там фарш в голове(((
Розділяй і володарюй!
Владі вигідно ділити народ на вату та свідомих. Дивно дивитись як дорослі люди на фінансовому форумі теж ведутся на провакації.
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
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Додано: Суб 19 тра, 2018 23:49
Ukrainian написав:
...теж ведутся на провакації.
стыдобище.
ты или крест сними или трусы надень.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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Додано: Нед 20 тра, 2018 00:12
Yuri_T написав: Ukrainian написав:
...теж ведутся на провакації.
стыдобище.
ты или крест сними или трусы надень.
На гілці навала "перевертнів": то жінко-чоловіки, то вато-патріоти, то дурне-розумники. Когось пропустив в переліку, мабуть.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
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