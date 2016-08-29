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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4977497849794980

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 771
1. Нет сбережений в валюте
11%
81
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
56
4. от 50% до 75%
14%
106
5. более 75%
63%
483
Всього голосів : 771
Повідомлення Додано: Суб 19 тра, 2018 21:49

  Перес де Куэльяр написав:
  Yuri_T написав:bugalter
вата жирно троллит
Ця чорнява тварина живе в Україні. Вона могла бути просто гастролеркою з окупованих територій , спеціально приїхати до нас, щоб провокувати і показувати на камеру, як в Україні "нанавидять владу і саму Україну". Це просто "смердючий рускiй мiр" .



уххх, уважаемый Перес, не бережете Вы нас такими роликами.... :shock: бррр, аж передёрнуло от ватопитеков, какой же там фарш в голове(((
pirat-d
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 тра, 2018 21:53

Re: Валютный рынок в контексте

kabysh1
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Повідомлення Додано: Суб 19 тра, 2018 22:28

Видаленно як оффтоп.
Востаннє редагувалось Ukrainian в Нед 20 тра, 2018 02:00, всього редагувалось 2 разів.
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
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Повідомлення Додано: Суб 19 тра, 2018 23:49

  Ukrainian написав:...теж ведутся на провакації.

стыдобище.
ты или крест сними или трусы надень.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Нед 20 тра, 2018 00:12

  Yuri_T написав:
  Ukrainian написав:...теж ведутся на провакації.

стыдобище.
ты или крест сними или трусы надень.

:shock: На гілці навала "перевертнів": то жінко-чоловіки, то вато-патріоти, то дурне-розумники. Когось пропустив в переліку, мабуть.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
centurionus
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 тра, 2018 02:23

На ветке был один записной тролль, но хоть безобидный.
Теперь к нему пристегнулся ещё Егор. Эпитеты перечислять не буду, тут уже сказали. Думал сначала ответить, но понял, что бессмысленно.
"В эпоху блокчейна" рабочие - производители материальных благ, оказывается, не нужны. :)
Советую переходить на питание блокчейном.

Юрик, мы с Вами на брудершафт не пили и с Вами я этого никогда не сделаю.
А Вы, оказывается, к производству чего бы то ни было никаким боком. А выдавали себя вроде бы за инженера. :) Реально оказались плохим писателем. Чтоб Вы знали, действительно классным токарем или слесарем можно стать минимум лет за 5. Сварщиком точно не знаю, но, думаю, не быстрее. Так что стать "классным специалистом по крайней мере в 20 рабочих специальностях и в 4-6 инженерных специальностях" человеческой жизни, пожалуй, не хватит.
Востаннє редагувалось ЛАД в Нед 20 тра, 2018 02:57, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 20 тра, 2018 02:31

  BIGor написав:
  pesikot написав:Вы лично писали про 40% вiдняти. А уже исправились на 19.5% после поста коллеги freeze

Не тупите, меня поправили, и я написал правильную цифру. Кстати, ни один финансовый гений на этом сайте не отнял 19,5% - это говорит о многом.
И некоторые сайты пишут о 41,5%
https://www.segodnya.ua/economics/enews ... 93142.html

41,5% там называют с учётом 22% ЕСВ (соцстрах). Но он у нас платится не наёмным работником с зарплаты, а предпринимателем непосредственно в соцстрах, так что из зарплаты его вычитать не нужно.
ЛАД
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