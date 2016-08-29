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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4976497749784979

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 771
1. Нет сбережений в валюте
11%
81
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
56
4. от 50% до 75%
14%
106
5. более 75%
63%
483
Всього голосів : 771
Повідомлення Додано: Нед 20 тра, 2018 02:23

На ветке был один записной тролль, но хоть безобидный.
Теперь к нему пристегнулся ещё Егор. Эпитеты перечислять не буду, тут уже сказали. Думал сначала ответить, но понял, что бессмысленно.
"В эпоху блокчейна" рабочие - производители материальных благ, оказывается, не нужны. :)
Советую переходить на питание блокчейном.

Юрик, мы с Вами на брудершафт не пили и с Вами я этого никогда не сделаю.
А Вы, оказывается, к производству чего бы то ни было никаким боком. А выдавали себя вроде бы за инженера. :) Реально оказались плохим писателем. Чтоб Вы знали, действительно классным токарем или слесарем можно стать минимум лет за 5. Сварщиком точно не знаю, но, думаю, не быстрее. Так что стать "классным специалистом по крайней мере в 20 рабочих специальностях и в 4-6 инженерных специальностях" человеческой жизни, пожалуй, не хватит.
Востаннє редагувалось ЛАД в Нед 20 тра, 2018 02:57, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 20 тра, 2018 02:31

  BIGor написав:
  pesikot написав:Вы лично писали про 40% вiдняти. А уже исправились на 19.5% после поста коллеги freeze

Не тупите, меня поправили, и я написал правильную цифру. Кстати, ни один финансовый гений на этом сайте не отнял 19,5% - это говорит о многом.
И некоторые сайты пишут о 41,5%
https://www.segodnya.ua/economics/enews ... 93142.html

41,5% там называют с учётом 22% ЕСВ (соцстрах). Но он у нас платится не наёмным работником с зарплаты, а предпринимателем непосредственно в соцстрах, так что из зарплаты его вычитать не нужно.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 20 тра, 2018 08:04

  Перес де Куэльяр написав:Панове , що за «ганьба» тут у вас ? Хильнули зайвого , чи що .А де про валюту ? Одне смiття.

*Відправлено з Чату


в последнее время здесь мало чего полезного можно прочитать, кроме ДС
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 тра, 2018 08:21

Re: Валютный рынок в контексте

  ЛАД написав:"В эпоху блокчейна" рабочие - производители материальных благ, оказывается, не нужны.
Советую переходить на питание блокчейном

Стримувався, аби не запитати прогресивного дописувача, чи не використовує, бува, для, вибачте, фізіологічних потреб зроблені простими робітниками унітази та водогін. Чи, може, блокчейн допоміг [лопатою, можливо, цифровою]. :?
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
centurionus
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 тра, 2018 09:00

Як власник виробництва в минулому розповідаю. Траплялися випадки, коли хорошим спецом ставала людина і за півроку.
В середньому за рік ми навчали хорошого спеціаліста. Спочатку він працював помічником спеціаліста.
Не могли навчитися в принципі - відсотків десять.
Але в галузі були досить хороші стимули - перспектива високоі зп.
Я заробляв менше. Інколи у 2 рази.
Для вирішення Вашоі суперечки достатньо подивитися статистику вакансій в неті.
Підозрюю, що токарів і слюсарів шукають менше, аніж девелоперів, тестерів, etc.
Ринок...
athena1
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 тра, 2018 09:02

  prodigy написав:
  Перес де Куэльяр написав:Панове , що за «ганьба» тут у вас ? Хильнули зайвого , чи що .А де про валюту ? Одне смiття.

*Відправлено з Чату


в последнее время здесь мало чего полезного можно прочитать, кроме ДС


Да и судя по посещаемости, театр Одного актёра уже больше смахивает на вульгарную баню.
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34). Порохоботы в игноре.
mister-svet
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  #<1 ... 4976497749784979
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