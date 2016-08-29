На ветке был один записной тролль, но хоть безобидный. Теперь к нему пристегнулся ещё Егор. Эпитеты перечислять не буду, тут уже сказали. Думал сначала ответить, но понял, что бессмысленно. "В эпоху блокчейна" рабочие - производители материальных благ, оказывается, не нужны. Советую переходить на питание блокчейном.
Юрик, мы с Вами на брудершафт не пили и с Вами я этого никогда не сделаю. А Вы, оказывается, к производству чего бы то ни было никаким боком. А выдавали себя вроде бы за инженера. Реально оказались плохим писателем. Чтоб Вы знали, действительно классным токарем или слесарем можно стать минимум лет за 5. Сварщиком точно не знаю, но, думаю, не быстрее. Так что стать "классным специалистом по крайней мере в 20 рабочих специальностях и в 4-6 инженерных специальностях" человеческой жизни, пожалуй, не хватит.
Востаннє редагувалось ЛАД в Нед 20 тра, 2018 02:57, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД написав:"В эпоху блокчейна" рабочие - производители материальных благ, оказывается, не нужны. Советую переходить на питание блокчейном
Стримувався, аби не запитати прогресивного дописувача, чи не використовує, бува, для, вибачте, фізіологічних потреб зроблені простими робітниками унітази та водогін. Чи, може, блокчейн допоміг [лопатою, можливо, цифровою].
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices” ― George Orwell
Як власник виробництва в минулому розповідаю. Траплялися випадки, коли хорошим спецом ставала людина і за півроку. В середньому за рік ми навчали хорошого спеціаліста. Спочатку він працював помічником спеціаліста. Не могли навчитися в принципі - відсотків десять. Але в галузі були досить хороші стимули - перспектива високоі зп. Я заробляв менше. Інколи у 2 рази. Для вирішення Вашоі суперечки достатньо подивитися статистику вакансій в неті. Підозрюю, що токарів і слюсарів шукають менше, аніж девелоперів, тестерів, etc. Ринок...