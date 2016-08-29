Додано: Нед 20 тра, 2018 02:23

Вами

На ветке был один записной тролль, но хоть безобидный.Теперь к нему пристегнулся ещё Егор. Эпитеты перечислять не буду, тут уже сказали. Думал сначала ответить, но понял, что бессмысленно."В эпоху блокчейна" рабочие - производители материальных благ, оказывается, не нужны.Советую переходить на питание блокчейном.Юрик, мы с Вами на брудершафт не пили и ся этого никогда не сделаю.А Вы, оказывается, к производству чего бы то ни было никаким боком. А выдавали себя вроде бы за инженера.Реально оказались плохим писателем. Чтоб Вы знали, действительно классным токарем или слесарем можно стать минимум лет за 5. Сварщиком точно не знаю, но, думаю, не быстрее. Так что стать "классным специалистом по крайней мере в 20 рабочих специальностях и в 4-6 инженерных специальностях" человеческой жизни, пожалуй, не хватит.