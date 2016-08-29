Додано: Нед 20 тра, 2018 10:43

Starikan написав: дядя Caша написав: twin написав: Перес де Куэльяр

Як показує історія під захід траншу гонять вверх, по факту отримання починається корекція.

Або іншими словами, купуй на чутках продавай на фактах. Як показує історія під захід траншу гонять вверх, по факту отримання починається корекція.Або іншими словами, купуй на чутках продавай на фактах. Да, реальное падение грошей транша на счета Минфина вызывает непреодолимое желание раздерибанить (в хорошем смысле этого слова) СКВ по более высокому курсу.

US

ДС, а разве транш МВФ можно дерибанить (в любом смысле)?

Это же чисто символическая процедура формального пополнения ЗВР.

Кредиты ЕБРР, WB - это другое дело. Но они обычно целевые. ДС, а разве транш МВФ можно дерибанить (в любом смысле)?Это же чисто символическая процедура формального пополнения ЗВР.Кредиты ЕБРР, WB - это другое дело. Но они обычно целевые.

Речь вероятно шла об украинских экспортерах, которые теоретически могут влиять на моменты поступления валютной выручки в Украину. Ведь современные способы ведения бизнеса, особенно международного, основаны на создании сложного комплекса или содружества предприятий, работающих над одной общей целью - рубить бабло на общей теме. Это позволяет оптимизировать и налогообложение, и различные затраты. Ну, и главное - разом легше й батька бити, т.е. конкурентов.Таким образом, такие команды экспортеров имеют команды финансовых аналитиков с солидным бюджетом для манипуляций на валютном рынке Украины. Иначе откуда появляются высокообразованные иксперты перед сильными валютными колебаниями? Откуда возникают эмоционально насыщенные статьи с убедительными на первый взгляд расчетами приближающихся дефицита и "профицита" в тот период, когда традиционно этого никогда не возникает?Целью информационных манипуляций является сдвиг во времени событий, которые обязательно произойдут, с целью уменьшения их негативного влияния на бизнес. Ведь если валютный транш МВФ поступит, то это значит, что за ним придут и другие деньги на различные правительственные и частные проекты, что непременно вызовет перекос на валютном рынке в сторону снижения курса евро и доллара. Информационными манипуляциями на межбанк манипуляторы загоняют импортеров, число которых заметно поредело, но все еще является влиятельным. И в этот момент возможен даже некоторый рост курсов валют, что противоречит представлению никуда не спешащим валютным спекулянтам. Как только бюджет манипуляторов иссякнет, рынок перестанет нервно реагировать и курс стабилизируется около реально взвешенного т.н. рыночного значения, но уже значительно ниже, чем во время манипуляций.По такому приблизительно сценарию развивались события на межбанке в апреле-августе 2016 и 2017 годах.