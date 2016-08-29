На ветке был один записной тролль, но хоть безобидный. Теперь к нему пристегнулся ещё Егор. Эпитеты перечислять не буду, тут уже сказали. Думал сначала ответить, но понял, что бессмысленно. "В эпоху блокчейна" рабочие - производители материальных благ, оказывается, не нужны. Советую переходить на питание блокчейном.
Юрик, мы с Вами на брудершафт не пили и с Вами я этого никогда не сделаю. А Вы, оказывается, к производству чего бы то ни было никаким боком. А выдавали себя вроде бы за инженера. Реально оказались плохим писателем. Чтоб Вы знали, действительно классным токарем или слесарем можно стать минимум лет за 5. Сварщиком точно не знаю, но, думаю, не быстрее. Так что стать "классным специалистом по крайней мере в 20 рабочих специальностях и в 4-6 инженерных специальностях" человеческой жизни, пожалуй, не хватит.
Востаннє редагувалось ЛАД в Нед 20 тра, 2018 02:57, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД написав:"В эпоху блокчейна" рабочие - производители материальных благ, оказывается, не нужны. Советую переходить на питание блокчейном
Стримувався, аби не запитати прогресивного дописувача, чи не використовує, бува, для, вибачте, фізіологічних потреб зроблені простими робітниками унітази та водогін. Чи, може, блокчейн допоміг [лопатою, можливо, цифровою].
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices” ― George Orwell
Як власник виробництва в минулому розповідаю. Траплялися випадки, коли хорошим спецом ставала людина і за півроку. В середньому за рік ми навчали хорошого спеціаліста. Спочатку він працював помічником спеціаліста. Не могли навчитися в принципі - відсотків десять. Але в галузі були досить хороші стимули - перспектива високоі зп. Я заробляв менше. Інколи у 2 рази. Для вирішення Вашоі суперечки достатньо подивитися статистику вакансій в неті. Підозрюю, що токарів і слюсарів шукають менше, аніж девелоперів, тестерів, etc. Ринок...
twin написав:Перес де Куэльяр Як показує історія під захід траншу гонять вверх, по факту отримання починається корекція. Або іншими словами, купуй на чутках продавай на фактах.
Да, реальное падение грошей транша на счета Минфина вызывает непреодолимое желание раздерибанить (в хорошем смысле этого слова) СКВ по более высокому курсу. US
ДС, а разве транш МВФ можно дерибанить (в любом смысле)? Это же чисто символическая процедура формального пополнения ЗВР. Кредиты ЕБРР, WB - это другое дело. Но они обычно целевые.
Речь вероятно шла об украинских экспортерах, которые теоретически могут влиять на моменты поступления валютной выручки в Украину. Ведь современные способы ведения бизнеса, особенно международного, основаны на создании сложного комплекса или содружества предприятий, работающих над одной общей целью - рубить бабло на общей теме. Это позволяет оптимизировать и налогообложение, и различные затраты. Ну, и главное - разом легше й батька бити, т.е. конкурентов.
Таким образом, такие команды экспортеров имеют команды финансовых аналитиков с солидным бюджетом для манипуляций на валютном рынке Украины. Иначе откуда появляются высокообразованные иксперты перед сильными валютными колебаниями? Откуда возникают эмоционально насыщенные статьи с убедительными на первый взгляд расчетами приближающихся дефицита и "профицита" в тот период, когда традиционно этого никогда не возникает?
Целью информационных манипуляций является сдвиг во времени событий, которые обязательно произойдут, с целью уменьшения их негативного влияния на бизнес. Ведь если валютный транш МВФ поступит, то это значит, что за ним придут и другие деньги на различные правительственные и частные проекты, что непременно вызовет перекос на валютном рынке в сторону снижения курса евро и доллара. Информационными манипуляциями на межбанк манипуляторы загоняют импортеров, число которых заметно поредело, но все еще является влиятельным. И в этот момент возможен даже некоторый рост курсов валют, что противоречит представлению никуда не спешащим валютным спекулянтам. Как только бюджет манипуляторов иссякнет, рынок перестанет нервно реагировать и курс стабилизируется около реально взвешенного т.н. рыночного значения, но уже значительно ниже, чем во время манипуляций.
По такому приблизительно сценарию развивались события на межбанке в апреле-августе 2016 и 2017 годах.
Политики, не выполнившие предвыборные обещания - преступники. СМИ, раскалывающие украинское общество - агенты захватчиков. Киевские политики, запретившие украинской армии дать вооруженный отпор агрессии в Крыму - враги Украины.
athena1 написав:Як власник виробництва в минулому розповідаю. Траплялися випадки, коли хорошим спецом ставала людина і за півроку. В середньому за рік ми навчали хорошого спеціаліста. Спочатку він працював помічником спеціаліста. Не могли навчитися в принципі - відсотків десять. Але в галузі були досить хороші стимули - перспектива високоі зп. Я заробляв менше. Інколи у 2 рази. Для вирішення Вашоі суперечки достатньо подивитися статистику вакансій в неті. Підозрюю, що токарів і слюсарів шукають менше, аніж девелоперів, тестерів, etc. Ринок...
К сожалению, и Вы попались на манипуляцию, которая хорошо раскрывается шуткой об опросе, проведенном в интернете на сайте касательно пользуетесь ли читатели сайта интернетом.
Но в Ваших словах также есть и доля правды, которая заключается в том, что промышленное производство восточной Украины в загоне по причине отсутствия привычного и стабильного спроса. Спрос упал в результате де*** внешней политики нынешней власти, действия которой направлены однозначно не на процветание всей страны, а на набивание собственных карманов получения зарубежных грантов, которые являются и негласно признаются во всем мире скрытой коррупцией.
Политики, не выполнившие предвыборные обещания - преступники. СМИ, раскалывающие украинское общество - агенты захватчиков. Киевские политики, запретившие украинской армии дать вооруженный отпор агрессии в Крыму - враги Украины.
МВФ Україні: "Асталавіста, бейбі" Час зовнішніх виплат приходить. Так само як і вибори. І йти на вибори з гривнею по 50 — це самогубство. Навіть більше, ніж відпочинок на Сейшелах.
Переговоры про создание антикоррупционного суда идут уже почти год. И весь год ключевой вопрос — именно право вето.
Иностранные кредиторы, советники украинская общественность насмотрелась на то, как украинские судьи преодолевали вето общественников при выборе Верховного Суда. Судебная круговая порука — сильная вещь. И повторять такое не хотят.
Поэтому право вето должно быть безусловным. Как его пропишут — тут уже флаг в руки украинским юристам. Но оно должно быть. Беспрекословное право вето. Чтобы приличные люди отбирали приличных людей.
И да, в нашем случае иностранный эксперт, которого выберет МВФ или ЕС, по определению приличный человек. Потому что он никак, совершенно, не завязан в украинской коррупции. И кем бы он ни был он уже стоит на ступень выше в эволюционном развитии, чем средний украинский судья.
Почему вето так важно? Именно по той же причине, по которой нам понадобился антикоррупционный суд. Потому что судебная система полностью коррумпирована. А в стране отсутствует верховенство права.
Сама коррумпированная система не может очистить себя от коррупции. Это просто противоестественно. Так не бывает. Поэтому и надо создать суд с нуля. Но если дать право его формировать тем же коррумпированным судьям, то они просто включат туда своих же коррумпированных друзей. И шанс будет утерян.
Будет профанация. Профанация очень дорого стоит. Прежде всего она забирает время. Которого у нас нет. И значит она не допустима. И это прекрасно понимают в МВФ.
Поборет ли сам по себе правильно созданный антикоррупционный суд коррупцию. Нет. Потому что у коррупционеров будет еще множество шансов вставить палки в колеса.
Суд будет еще долго формироваться. Это время. Его будут максимально затягивать. Да и одними посадками вопрос не решить.
Да, нужна дерягуляция. Уменьшение влияния силовиков и чиновников, повышать зарплаты депутатам и госслужащим, особенно руководителям госкомпаний. Это все необходимо. Но без посадок ничего не будет.
Коррупция должна стать опасной. Сейчас коррупционер рискует только неприятными моментами, когда его могут сначала задержать (потом правда отпустить) и потом уволить с работы. Эти риски слишком малы.
Эти люди идут туда, чтобы воровать. И для них нет ничего страшного, если их уволят за воровство. Ведь тогда они успеют хоть что-то украсть. Без воровства для них это просто не имеет значения.
А значит надо создать для них риск тюрьмы. А значит без нового Антикоррупционного Суда победить коррупцию, уменьшив ее в разы, просто невозможно.
Нет вето — нет денег. Это все. Это основа основ. И по-другому не будет. МВФ может ждать. Пока украинская власть образумится. Это украинская власть ждать не может. Потому что часы тикают.
Время внешних выплат приходит. Равно как и выборы. И идти на выборы с гривной по 50 — это самоубийство.
Даже большее, чем отдых на Сейшелах или Мальдивах. И МВФ это понимает. В МВФ устали от наших наперсточников. И поэтому больше не сядут играть краплеными картами. И будут ждать.
Никто не даст денег за принятия закона без вето. Это принципиальная позиция, которую МВФ пытается донести совсем уж не дипломатичными методами во всех интервью и всех пресс-релизах.
И каждый день без принятия суда дорого стоит Украине. Но это будет оправдано. Потому что коррупция стоит нашей стране в разы дороже. И это понимают в МВФ.
athena1 написав:Як власник виробництва в минулому розповідаю. Траплялися випадки, коли хорошим спецом ставала людина і за півроку. В середньому за рік ми навчали хорошого спеціаліста. Спочатку він працював помічником спеціаліста. Не могли навчитися в принципі - відсотків десять. Але в галузі були досить хороші стимули - перспектива високоі зп. Я заробляв менше. Інколи у 2 рази. Для вирішення Вашоі суперечки достатньо подивитися статистику вакансій в неті. Підозрюю, що токарів і слюсарів шукають менше, аніж девелоперів, тестерів, etc. Ринок...
По-моему, у Вас несколько неправильные представления о классном специалисте. Не знаю, какие требования на Вашем производстве предъявлялись к рабочим, но по-настоящему классным токарем-универсалом, например, за полгода или даже за год не станешь. А так да - на полуавтомате при наличии наладчика можно стать "хорошим специалистом" и за полдня. А о списках вакансий ... Откуда появятся вакансии токарей и слесарей в стране с разрушающейся промышленностью, в стране, которая превращается в один большой базар с относительно незначительной (по количеству занятых) с/х фермой.