Додано: Нед 20 тра, 2018 11:10

Переговоры про создание антикоррупционного суда идут уже почти год. И весь год ключевой вопрос — именно право вето.

Сейчас коррупционер рискует только неприятными моментами, когда его могут сначала задержать (потом правда отпустить) и потом уволить с работы. Эти риски слишком малы.



Эти люди идут туда, чтобы воровать. И для них нет ничего страшного, если их уволят за воровство. Ведь тогда они успеют хоть что-то украсть. Без воровства для них это просто не имеет значения.



А значит надо создать для них риск тюрьмы. А значит без нового Антикоррупционного Суда победить коррупцию, уменьшив ее в разы, просто невозможно.



Нет вето — нет денег. Это все. Это основа основ. И по-другому не будет. МВФ может ждать. Пока украинская власть образумится. Это украинская власть ждать не может. Потому что часы тикают.



Время внешних выплат приходит. Равно как и выборы. И идти на выборы с гривной по 50 — это самоубийство.



Даже большее, чем отдых на Сейшелах или Мальдивах. И МВФ это понимает. В МВФ устали от наших наперсточников. И поэтому больше не сядут играть краплеными картами. И будут ждать.



Никто не даст денег за принятия закона без вето. Это принципиальная позиция, которую МВФ пытается донести совсем уж не дипломатичными методами во всех интервью и всех пресс-релизах.



И каждый день без принятия суда дорого стоит Украине. Но это будет оправдано. Потому что коррупция стоит нашей стране в разы дороже. И это понимают в МВФ.



Осталось, чтобы это поняли и украинские избиратели.

МВФ Україні: "Асталавіста, бейбі"Час зовнішніх виплат приходить. Так само як і вибори. І йти на вибори з гривнею по 50 — це самогубство. Навіть більше, ніж відпочинок на Сейшелах.Иностранные кредиторы, советники украинская общественность насмотрелась на то, как украинские судьи преодолевали вето общественников при выборе Верховного Суда. Судебная круговая порука — сильная вещь. И повторять такое не хотят.Поэтому право вето должно быть безусловным. Как его пропишут — тут уже флаг в руки украинским юристам. Но оно должно быть. Беспрекословное право вето. Чтобы приличные люди отбирали приличных людей.И да, в нашем случае иностранный эксперт, которого выберет МВФ или ЕС, по определению приличный человек. Потому что он никак, совершенно, не завязан в украинской коррупции. И кем бы он ни был он уже стоит на ступень выше в эволюционном развитии, чем средний украинский судья.Почему вето так важно? Именно по той же причине, по которой нам понадобился антикоррупционный суд. Потому что судебная система полностью коррумпирована. А в стране отсутствует верховенство права.Сама коррумпированная система не может очистить себя от коррупции. Это просто противоестественно. Так не бывает. Поэтому и надо создать суд с нуля. Но если дать право его формировать тем же коррумпированным судьям, то они просто включат туда своих же коррумпированных друзей. И шанс будет утерян.Будет профанация. Профанация очень дорого стоит. Прежде всего она забирает время. Которого у нас нет. И значит она не допустима. И это прекрасно понимают в МВФ.Поборет ли сам по себе правильно созданный антикоррупционный суд коррупцию. Нет. Потому что у коррупционеров будет еще множество шансов вставить палки в колеса.Суд будет еще долго формироваться. Это время. Его будут максимально затягивать. Да и одними посадками вопрос не решить.Да, нужна дерягуляция. Уменьшение влияния силовиков и чиновников, повышать зарплаты депутатам и госслужащим, особенно руководителям госкомпаний. Это все необходимо. Но без посадок ничего не будет.Коррупция должна стать опасной.